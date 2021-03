Le plan de relance de Joe Biden provoquera-t-il une surchauffe de l’économie américaine? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le président américain Joe Biden a signé le paquet de secours contre le coronavirus de 1,9 milliard de dollars le 11 mars. Source: Une capture d’écran, Instagram / potus

Laurent Ferrara, professeur d’économie internationale, École de commerce SKEMA.

Les chiffres du PIB américain publiés le 28 janvier montrent que l’économie du pays a continué de croître au quatrième trimestre 2020 à un taux annualisé de 4% par rapport au trimestre précédent. Ce chiffre fait suite au taux de croissance mécaniquement très élevé du troisième trimestre 2020 de 33,4%, qui était le résultat de l’effondrement de l’activité économique au deuxième trimestre.

Cette séquence positive a déjà conduit des observateurs tels que James Hamilton de l’UC San Diego à annoncer que la récession Covid est terminée. Spécialiste des récessions, Hamilton affirme que la reprise au second semestre 2020 a été suffisamment forte pour que, si une autre récession survient en 2021, elle sera classée comme une nouvelle phase (nous la décrivons comme une récession à double creux).

En d’autres termes, si la récession de Covid s’avère terminée, elle aura été courte (deux trimestres) mais extrêmement forte. Cela en ferait la récession la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale.

Courir lentement à long terme

Alors pouvons-nous dire que l’économie américaine s’est redressée? Au-delà de savoir que les récessions délimitent des phases de croissance positive et des phases de croissance négative, étant donné la nature et l’ampleur sans précédent de cette récession, il faut également prendre en compte ses effets d’hystérésis.

Un concept utile pour les économistes est l’écart de production, qui mesure la différence entre le PIB réel généré par une économie et son PIB potentiel. Ceci est utilisé dans de nombreux calculs, par exemple pour évaluer la pression inflationniste ou le niveau optimal des taux d’intérêt directeurs.

L’écart de production est difficile à mesurer en temps réel car il nécessite une évaluation précise du potentiel d’une économie. Aux États-Unis, le Congressional Budget Office (CBO) est chargé de réaliser des évaluations indépendantes de l’impact de la politique budgétaire et de produire des prévisions pour les variables associées.



CBO , CC BY-SA



La figure 1 présente les prévisions les plus récentes du PIB et du PIB potentiel publiées par le CBO le 1er février 2021 (hors effet de toute mesure budgétaire). Il est clair que le CBO prédit un écart de production négatif jusqu’à au moins la fin de 2023.

En particulier, cet écart représente 3% du PIB potentiel au T4 2020 et 2,3% au T1 2021. Cumulativement, entre 2021 et 2023, la perte devrait être égale à environ 2,67 billions USD (présentés en dollars constants de 2012). Cette prévision comporte évidemment un niveau élevé d’incertitude, car l’économie est dominée par les conditions de santé.

De même, si l’on regarde la situation de l’emploi aux États-Unis, les chiffres de la masse salariale non agricole montrent que le nombre de personnes employées est passé de 152,5 millions au sommet du cycle en février 2020 à 130,2 millions en avril. Malgré le rebond qui a suivi, le nombre de personnes employées a atteint un plateau juste au-dessus de 142 millions en octobre et est stable depuis. Cela signifie qu’environ 10 millions d’Américains ont perdu leur emploi pendant la crise et sont toujours au chômage.

Pour plus de détails sur la situation du marché du travail américain, nous vous recommandons les travaux de Jason Furman du Peterson Institute for International Economics.

L’économie pourrait-elle surchauffer?

Dans ce contexte cyclique, le Congrès américain a approuvé un plan de soutien de 900 milliards de dollars le 21 décembre 2020. Il a été promulgué par la Maison Blanche le 27 décembre. Le débat actuel concerne le plan de relance déjà signé du président Joe Biden, dévoilé à la mi-janvier et d’une valeur d’environ 1,9 billion USD, ce qui porterait la taille de l’impact budgétaire à environ 13% du PIB.

S’il semble clair que l’économie américaine a encore besoin de soutien, les économistes sont divisés quant à la taille du plan Biden et à l’équilibre des risques associés à un programme de soutien de cette ampleur.

Le principal danger, comme le soulignent Larry Summers et Olivier Blanchard, est que la relance pourrait être trop puissante, poussant l’économie à surchauffer dans un contexte de conditions financières souples, un niveau élevé d’excès d’épargne des ménages (estimé à environ 1,6 billion USD), un déficit budgétaire croissant (approchant 15% du PIB en 2020) et des prévisions de croissance élevée (+ 5,1% en 2021 selon le FMI).

Pendant cette phase de surchauffe, il y aurait un risque que l’inflation monte en spirale, poussant la Réserve fédérale (connue sous le nom de Fed) à resserrer sa politique monétaire, entraînant ainsi un nouveau ralentissement de l’économie. Selon Summers, l’expérience passée suggère qu’il existe même un risque que l’inflation en spirale se révèle difficile à contrôler.

Mais en essayant d’évaluer l’impact de ce choc budgétaire massif, nous devons prendre en compte de nombreuses inconnues. Premièrement, les effets macroéconomiques dépendent fortement des multiplicateurs budgétaires utilisés dans les calculs. Les estimations de l’effet multiplicateur des dépenses publiques sur l’investissement sont généralement proches de un, mais avec un niveau d’incertitude élevé. Cependant, si l’on considère que dans le plan Biden, ces dépenses prennent principalement la forme de transferts aux ménages et aux entreprises, le multiplicateur est estimé beaucoup plus faible.

Un autre élément crucial de cette évaluation est l’effet de l’activité économique sur l’inflation, comme le montre la courbe de Phillips. Des études académiques démontrent que la courbe de Phillips s’est aplatie ces dernières années: l’inflation est extrêmement stable et ne réagit que très légèrement aux fluctuations du PIB. Ce fait empirique a été démontré pour la plupart des économies avancées.

Des effets positifs… pour l’économie mondiale

Même si ce choc budgétaire provoquait une hausse de l’inflation, il serait assez bien toléré par la Fed, qui cherche depuis plusieurs années à relever l’inflation sous la cible depuis plusieurs années. Lors de sa récente révision de la politique monétaire, la Fed s’est engagée à maintenir symétriques les écarts par rapport à son objectif, l’objectif de 2% étant désormais considéré comme une moyenne à long terme.

Au-delà de son impact domestique, l’économie mondiale accueillerait également favorablement cette relance budgétaire américaine. En collaboration avec des chercheurs de l’Eurosystème, nous avons montré qu’une augmentation des dépenses publiques américaines a tendance à entraîner une hausse du dollar et une baisse de la balance commerciale américaine. En effet, les États-Unis sont considérés comme le consommateur de dernier recours de l’économie mondiale et absorbent donc presque à eux seuls les excédents commerciaux de la zone euro, de la Chine et du Japon. Par conséquent, l’économie mondiale pourrait bénéficier de ce plan de relance massif via une augmentation des importations américaines.

L’administration Biden pourrait utiliser la normalisation des relations avec d’autres pays après quatre années chaotiques sous l’administration Trump comme une opportunité de promouvoir cet aspect international du paquet.

Au-delà des indicateurs conjoncturels, la crise de Covid a également profondément affecté les aspects structurels de l’économie américaine en augmentant les inégalités de genre et intergénérationnelles, en augmentant le taux de pauvreté, etc.

Enfin, la dette publique américaine ne semble pas menacée: malgré une récente flambée liée aux anticipations du plan Biden, les taux d’intérêt souverains sont à leur plus bas niveau depuis 40 ans et les emprunts d’Etat sont aujourd’hui un exemple classique du genre. d’actifs sûrs et liquides que les marchés financiers adorent.

En conclusion, l’équilibre des risques liés à la taille du plan Biden reste difficile à évaluer avec précision et il est juste qu’il y ait un débat. Mais face à une crise sanitaire sans précédent, il vaut peut-être mieux prendre le risque d’en faire trop plutôt que pas assez.

