Le plan de réseau de recharge EV de Biden sera lent

Plus tôt cette semaine, la vice-présidente Kamala Harris a publiquement branché une Chevy Volt à une station de recharge du Maryland. « Il n’y a ni bruit ni fumée ! a-t-elle déclaré lors de la démonstration, qui a servi d’annonce officielle du plan ambitieux de 7,5 milliards de dollars de l’administration Biden pour construire un demi-million de stations de recharge de véhicules électriques à travers les États-Unis. Cet investissement représente la dernière itération d’une proposition qui a débuté avec un budget de 15 milliards de dollars pour le même nombre de chargeurs. Si vous faites le calcul – ou même si vous ne le faites pas, vraiment – quelque chose ne colle pas tout à fait.

En termes simples, pour construire 500 000 chargeurs avec la moitié du budget, l’administration Biden devra opter pour des chargeurs plus lents. (Plus le chargeur est rapide, plus il est coûteux à installer.) Le plan de l’administration Biden, qui s’appuie sur les fonds du projet de loi d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars récemment adopté, donne la priorité aux chargeurs qui prennent des heures pour recharger complètement une voiture électrique – une vente potentiellement difficile pour les Américains qui ont l’habitude de remplir les réservoirs d’essence de vide à plein en quelques minutes. Et bien que davantage de chargeurs soient excellents, le plan est un indicateur de l’affaiblissement des politiques énergétiques de Biden au cours de la dernière année. Les démocrates n’ont toujours pas réussi à se mettre d’accord sur un plan d’énergie propre, et sans un plan en place, ces chargeurs de véhicules électriques pourraient finir par tirer leur énergie de sources de combustibles fossiles.

Mais alors que la politique énergétique est bancale, les véhicules électriques représentent l’un des changements les plus tangibles que les gens ordinaires peuvent apporter dans la lutte contre le changement climatique, et l’administration Biden semble le reconnaître. « Nous devons agir, le secteur des transports est la plus grande partie de notre économie émettant des gaz à effet de serre, et les voitures et les camions en sont l’une des plus importantes », a déclaré le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg à CNBC plus tôt cette année.

L’omniprésence du bon type de chargeurs de véhicules électriques jouera un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Il existe actuellement trois types ou niveaux différents de chargeurs de véhicules électriques. Les chargeurs de niveau 1 se branchent sur une prise de courant ordinaire de 120 volts et alimentent les voitures électriques à une autonomie glaciaire de trois à cinq milles à l’heure. À ce rythme, il faudrait quelques jours à la plupart des voitures pour passer de vide à complètement chargée. Les chargeurs de niveau 2 convertissent la connexion 120 volts en environ 240 volts, chargeant les voitures environ 10 fois plus rapidement que les chargeurs de niveau 1 et remplissant une batterie en quelques heures. Les chargeurs de niveau 3, également appelés chargeurs rapides CC, sont les plus rapides du lot. Ils ajoutent de trois à 20 milles d’autonomie par minute. Cela signifie que votre voiture peut être chargée à environ 80 % le temps qu’il vous faut pour aller aux toilettes et prendre une tasse de café à une aire de repos.

Vous avez peut-être entendu parler de la charge rapide en courant continu, car c’est la technologie derrière les superchargeurs Tesla et le Rivian Adventure Network. Ces deux systèmes de recharge exclusifs offrent une recharge à grande vitesse exclusivement aux personnes qui achètent les véhicules de cette entreprise. (À son honneur, Tesla a annoncé son intention d’ouvrir son réseau de recharge aux voitures non Tesla.) Alors que les propriétaires d’autres véhicules électriques doivent faire face à l’adhésion à une pléthore de services de recharge concurrents avec une variété de vitesses de recharge, le Les réseaux Tesla et Rivian promettent la vitesse et la simplicité auxquelles les clients sont habitués dans les stations-service. « Il suffit de brancher et de charger automatiquement », indique le site Web de Tesla. « Tirez et branchez sans toucher à un bouton », se vante Rivian.

Mais pour la plupart, disent les experts de l’industrie, nous n’avons pas vraiment besoin que chaque chargeur soit un chargeur rapide – c’est pourquoi le cadre de charge de l’administration Biden pourrait bien fonctionner.

« Il y a une tentation de recréer le modèle de la station-service, où nous disons : « Oh, je suis à court de carburant, je dois faire le plein maintenant et être en route dans cinq minutes », » Joe Britton, directeur exécutif de Zero Emission Transportation Association, a déclaré Recode. « Ce serait une erreur. » (Ne le dites pas à Harris, qui a dit que charger la Volt était « comme faire le plein d’essence dans votre voiture ».)

Au lieu de cela, a déclaré Britton, il est important de considérer comment la plupart des gens utilisent réellement leur voiture au quotidien. La plupart des gens ne parcourent pas des centaines de kilomètres chaque jour ; ils conduisent entre la maison et le travail ou font des courses en ville. Pour ces personnes, les chargeurs de niveau 2 fonctionneraient très bien. Ils peuvent recharger leur voiture à la maison, se rendre à l’épicerie, se brancher sur le parking et rentrer chez eux avec une batterie pleine. Ainsi, bien que le plan Biden comprenne l’installation stratégique de chargeurs plus rapides le long des autoroutes et dans les zones rurales, l’accent mis sur la construction de lots de chargeurs de niveau 2 dans les communautés locales est un moyen d’étendre ces 7,5 milliards de dollars sur un long chemin.

« Nous permettons aux gens de passer plus facilement à l’électricité », a déclaré Harris à la foule dans le Maryland lundi. Le plus gros obstacle pour la plupart des gens qui cherchent à acheter une voiture électrique, a-t-elle ajouté, est de « découvrir où et comment la recharger ».

Les enjeux sont élevés ici. Bien qu’ils abritent des pionniers des véhicules électriques comme Tesla et GM, les États-Unis sont loin derrière l’Europe et la Chine dans les ventes de véhicules électriques. La majorité des ventes de véhicules électriques américains sont également concentrées dans les grandes régions métropolitaines, avec près de la moitié de toutes les ventes de véhicules électriques en Californie seulement. Et tandis que le transport est le secteur avec les plus grandes émissions de gaz à effet de serre au pays, l’énergie arrive juste derrière.

Le plan de Biden pourrait faciliter l’achat et la recharge de voitures électriques, mais les véhicules électriques ne sont aussi propres que les réseaux qui les alimentent. Des études ont montré que les voitures électriques alimentées par des réseaux alimentés au charbon peuvent en fait être pires pour le climat que les hybrides. Et jusqu’à présent, les tentatives du président pour nettoyer le réseau ont été contrecarrées à plusieurs reprises par le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui à lui seul a vidé une proposition visant à remplacer les centrales au charbon et au gaz par l’énergie solaire, éolienne et nucléaire. La majeure partie de la politique énergétique qui reste dans le projet de loi Build Back Better de Biden tourne autour de crédits d’impôt pour l’énergie propre, avec peu de pénalités pour la poursuite de la production d’énergie polluante.

Inévitablement, plus de chargeurs de véhicules électriques – même s’ils sont plus lents – valent mieux que pas de chargeur du tout. Mais ils ne sont pas une solution à eux seuls. La planète entière mène une bataille perdue d’avance contre les émissions de carbone et le changement climatique, et tous ces véhicules électriques devront puiser leur énergie quelque part. Grâce au projet de loi Build Back Better et à la nouvelle loi sur les infrastructures, l’administration Biden progresse sur un plan solide pour l’adoption de l’énergie propre et des véhicules électriques aux États-Unis. Mais le plan ne fonctionne que si le projet de loi Build Back Better est adopté et que les mesures de la loi sur les infrastructures deviennent réalité.

Ces choses se produiront-elles cette année, le cas échéant ? Ça n’a pas l’air bien.

