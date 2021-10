Le plan de Rishi Sunak pour écraser l’UE : la chancelière va réduire les impôts pour maintenir le Brexit en tête | Politique | Nouvelles

Le chancelier serait prêt à réduire une surtaxe d’impôt sur les bénéfices des banques lorsqu’il dévoilera son budget la semaine prochaine. Il réduira la taxe de plus de 60% dans le but de continuer à attirer des entreprises au Royaume-Uni et à concurrencer les centres financiers de l’UE.

Sa décision de réduire les surtaxes de huit à trois pour cent intervient après qu’il a annoncé plus tôt cette année son intention de porter les taux généraux d’imposition des sociétés de 19 à 25 pour cent à partir de 2023.

Le Royaume-Uni impose actuellement les banques à un taux similaire à celui des autres centres financiers du monde.

À l’heure actuelle, ils paient 27 pour cent de leurs bénéfices, constitués d’un impôt sur les sociétés de 19 pour cent et de la surtaxe de huit pour cent.

M. Sunak craint que si l’augmentation de l’impôt sur les sociétés n’est pas compensée par une réduction de la surtaxe, les banques commencent à chercher ailleurs pour faire des affaires.

Le Trésor a refusé d’être tiré sur les plans fiscaux rapportés pour la première fois dans le Financial Times.

Un porte-parole a déclaré: « Nous ne commentons pas la politique budgétaire en dehors des budgets. »

M. Suank présentera ses plans d’impôt et de dépenses aux députés mercredi après-midi prochain.

Il s’efforce depuis des semaines de réduire le niveau d’endettement fulgurant du Royaume-Uni tout en maintenant les impôts aussi bas que possible.

La dette britannique s’élève à plus de 2 224 milliards de livres sterling après un emprunt record pendant la pandémie pour maintenir l’économie à flot.

Dans le but de récupérer l’argent, ainsi que l’augmentation de l’impôt sur les sociétés, la chancelière a également suspendu le triple verrouillage des retraites, supprimé une augmentation temporaire du crédit universel et introduit un nouveau prélèvement pour les soins de santé de 1,25% des revenus.

Selon les mesures actuelles, cela signifie que la charge fiscale du Royaume-Uni représenterait environ 35,5% du PIB d’ici la fin du parlement, le niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le mois dernier, le ministre de la Ville, John Glen, a indiqué que le gouvernement cherchait à réduire la surtaxe sur les bénéfices des banques.

Il a déclaré: « Pour être compétitif, nous devons avoir des taux d’imposition compétitifs – et c’est ce que le chancelier a à l’esprit. »

M. Sunak a également fait allusion à la réduction en mars lorsqu’il s’est engagé à revoir le taux de huit pour cent.

Le Trésor est impatient de s’assurer que la City de Londres reste compétitive après que l’UE a bloqué l’accès aux services financiers britanniques.

Le secteur a été largement coupé du bloc depuis le début de l’année après que les services financiers n’ont pas été inclus dans l’accord commercial signé entre les deux parties à Noël dernier.

Bruxelles a refusé le statut d’équivalence au Royaume-Uni – en acceptant que la réglementation financière britannique soit similaire à la sienne – pour accorder l’accès aux entreprises bien qu’elles soient régies par les mêmes règles jusqu’à il y a quelques mois à peine.

Le bloc a déclaré qu’il n’était disposé à accorder l’équivalence que si le Royaume-Uni acceptait d’être lié par les règles de l’UE.