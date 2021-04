Le plan de sauvetage américain de Joe Biden a rendu l’assurance maladie gratuite pour des millions de personnes

Après l’adoption du premier plan de secours Covid-19 du président Joe Biden, près de 7 millions d’Américains non assurés supplémentaires ont désormais droit à une assurance maladie gratuite via la loi sur les soins abordables, selon de nouvelles projections fédérales partagées exclusivement avec Vox.

L’American Rescue Plan (ARP), qui entre en vigueur jeudi, a élargi l’admissibilité aux subventions aux primes de l’Affordable Care Act – une aide fédérale destinée à aider les gens à payer les régimes d’assurance achetés sur le marché individuel. Cela a également rendu les subventions plus généreuses pour les personnes qui y ont déjà droit. Il a augmenté le nombre de personnes actuellement sans couverture d’assurance qui pouvaient souscrire gratuitement à un plan.

Environ 29 millions de personnes vivant actuellement aux États-Unis n’ont pas d’assurance maladie. Selon les nouvelles estimations du HHS, environ 6,8 millions d’entre eux pourraient désormais acheter un plan ACA sans prime mensuelle, et 1,3 million de plus pourraient souscrire à un plan de santé qui coûte moins de 50 $ par mois. Beaucoup de ces personnes étaient déjà qualifiées pour une couverture gratuite ou à faible coût avant l’ARP, mais sur la base des projections fédérales, l’expansion de la nouvelle loi de l’ACA a rendu 2 millions d’Américains supplémentaires éligibles à une couverture gratuite ou bon marché.

Une prime faible ne garantit pas que les frais remboursables d’un plan seront également suffisamment bas pour que les gens le trouvent abordable. Mais environ 1,9 million de personnes dont le revenu se situe entre 100 et 150% du seuil de pauvreté peuvent obtenir une assurance sans prime mensuelle qui couvrira 94% de leurs frais médicaux, selon les estimations fédérales. Et environ les deux tiers des Américains noirs et hispaniques / latinox non assurés, qui sont moins susceptibles d’avoir une couverture que leurs pairs blancs, sont admissibles à une couverture sans frais.

«Le président Biden a promis de réduire les coûts des soins de santé, et en mettant en œuvre le plan de sauvetage américain, cette administration tient ses promesses», a déclaré le secrétaire du HHS, Xavier Becerra, dans un communiqué. «Les gens méritent la tranquillité d’esprit qui vient du fait de savoir que vous pouvez prendre soin de votre santé sans vous endetter.»

Le défi consistera à recruter ces personnes. C’est un problème de longue date que de nombreux Américains non assurés sont déjà admissibles à l’aide mais ne se sont pas inscrits.

L’administration Biden se donne une grande fenêtre pour les atteindre. L’inscription sera ouverte sur HealthCare.gov et la plupart des marchés d’assurance d’État jusqu’au 15 août. HHS double sa nouvelle campagne publicitaire pour soutenir l’inscription ouverte, de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars. Il s’agit de contacter des personnes qui ont déjà commencé le processus d’inscription, mais pour une raison quelconque, ne l’ont jamais terminé et de s’engager avec des groupes communautaires pour contacter les non-assurés.

Les États-Unis n’atteindront pas une couverture universelle complète sans un autre projet de loi plus ambitieux que le plan de sauvetage américain. Mais cette législation, et sa promesse d’une assurance maladie gratuite pour des millions de personnes, pourrait contribuer grandement à faire baisser le taux des non-assurés à court terme – si les gens entendent le message.

Joe Biden étire Obamacare aussi loin que possible

La loi sur les soins abordables est maintenant, sans doute pour la première fois, pleinement opérationnelle.

L’American Rescue Plan a rendu 3,7 millions de personnes supplémentaires éligibles aux subventions aux primes de la loi sur les soins de santé. L’administration Biden a déjà ouvert les inscriptions après son entrée en fonction et 200000 Américains se sont inscrits au cours des deux premières semaines. L’administration a depuis prolongé l’inscription jusqu’au 15 août, soutenue par des millions de dollars en publicité.

Les assureurs se développent sur de nouveaux marchés. Le mandat individuel a disparu, mais il s’avère qu’il n’est peut-être pas aussi important pour la viabilité à long terme de la loi qu’on le pensait à l’origine. C’est en quelque sorte un nouveau départ.

«L’ACA est actuellement beaucoup plus proche de ce que ses défenseurs espéraient qu’elle serait depuis le début», m’a dit Larry Levitt, vice-président exécutif de la Kaiser Family Foundation (KFF), plus tôt cette semaine. «C’est un véritable test de l’efficacité d’un ACA juteux pour nous rapprocher de la couverture universelle.

Pris ensemble, à l’occasion de la fête du Travail, le pays devrait avoir l’idée la plus claire à ce jour de la façon dont l’ACA fonctionne à plein régime – et des lacunes dans le système de santé américain.

Un grand contributeur est l’ARP de Biden, qui a éliminé le plafond d’éligibilité aux subventions de primes. Avant l’ARP, les personnes qui gagnaient plus de 400% du seuil de pauvreté fédéral (environ 51 500 $ pour une personne ou 106 000 $ pour une famille de quatre personnes) ne pouvaient pas recevoir d’aide fédérale. La nouvelle loi a levé ce plafond afin que personne ne paie plus de 8,5% de son revenu pour son assurance maladie.

La Kaiser Family Foundation a publié de nouvelles estimations sur la façon dont la loi affecterait la couverture sanitaire et a constaté que le changement ferait une différence particulièrement grande pour les personnes qui gagnaient un peu trop d’argent pour se qualifier, celles de l’ordre de 400 à 600%. Environ 2,4 millions de personnes dans cette tranche de revenu seront éligibles à des subventions. Beaucoup de gens qui gagnent plus d’argent que cela paient déjà 8,5% de leur revenu ou moins pour une assurance, quel que soit son coût, mais environ 1 million de personnes supplémentaires avec ces revenus plus élevés auront désormais également droit à une aide.

Sous forme de graphique, la différence entre les versions pré et post-ARP de l’ACA est mieux représentée par les barres vertes sur la droite. Ce sont les personnes nouvellement éligibles.

Fondation de la famille Kaiser

Non seulement le plan de sauvetage américain rend plus de personnes éligibles, mais la loi a également augmenté le montant des subventions que les gens reçoivent. La barre bleu clair du graphique ci-dessous illustre la contribution de la nouvelle subvention aux primes d’une personne. Pour les Américains qui font moins de 150 pour cent du seuil de pauvreté, le gouvernement fédéral couvre une facture mensuelle de 500 $ pour leur assurance maladie.

Fondation de la famille Kaiser

Ainsi, des millions de personnes sont nouvellement éligibles à des subventions et des millions d’autres ont désormais droit à des subventions plus généreuses. En fait, selon les estimations de Kaiser, une majorité des 29 millions de personnes non assurées aux États-Unis sont déjà admissibles aux subventions de l’ACA ou à Medicaid.

Fondation de la famille Kaiser

Mais, évidemment, ils ne se sont pas inscrits. C’est en fait un problème de longue date: des millions de personnes sont éligibles à une assistance médicale mais, pour une raison quelconque, elles n’en profitent pas. (Les sondages suggèrent que beaucoup de ces personnes ne savent pas qu’elles sont admissibles à l’aide.)

C’est là que la période d’inscription prolongée et le blitz publicitaire de Biden entrent en jeu. Peu de temps après son entrée en fonction, Biden a annoncé une période d’inscription spéciale à l’ACA du 15 février au 15 mai. Puis la semaine dernière, l’administration a annoncé qu’elle prolongerait cette période d’inscription jusqu’au 15 août. leur donne cinq mois pour essayer d’atteindre autant de ces 29 millions que possible.

L’administration Biden se donne beaucoup de temps et d’argent pour essayer de couvrir plus d’Américains. Cela pourrait également être le meilleur moyen d’étendre la couverture pendant la présidence de Biden si une option publique ne peut pas passer le Sénat. (Ils auraient également besoin de rendre les nouvelles subventions ARP, actuellement prévues pour expirer dans deux ans, permanentes à un moment donné.)

Ce ne sera pas facile. Les autres non assurés ne sont pas assurés pour une raison: ils sont généralement moins liés aux institutions et aux communautés qui pourraient les relier à la couverture santé.

Mais l’optimisme renouvelé autour de l’ACA est réel. Ne cherchez pas plus loin que les assureurs maladie eux-mêmes. Cigna prévoit de doubler l’année prochaine le nombre de marchés sur lesquels elle vend des plans ACA. Cela a du sens: le marché de l’ACA est désormais presque aussi rentable pour les assureurs maladie que le marché à forte marge de Medicare Advantage.

Certaines personnes non assurées ne seront pas couvertes de sitôt. Les démocrates ont tenté d’inciter davantage d’États à étendre Medicaid via l’ARPA et, bien qu’il semble que les républicains de l’Alabama et du Wyoming puissent être réceptifs à leur offre, les plus grands États sans expansion ne semblent pas être influencés. Environ deux millions d’Américains vivant dans la pauvreté resteront sans couverture. Les près de 4 millions de personnes actuellement inéligibles à l’aide en raison de leur statut de citoyenneté ne seront pas non plus aidées par l’ARP ou la campagne publicitaire de Biden.

Le système de santé américain aura encore besoin de réparations cet automne. Mais en attendant, Biden donne à une version nouvellement améliorée d’Obamacare une chance de s’étirer aussi loin que possible.