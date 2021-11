Le plan de sécurité d’Astroworld a dit aux membres du personnel d’appeler les participants décédés des « Smurfs » – Rapport

COMTÉ DE HARRIS, TX. (THECOUNT) – Le document du plan de sécurité et d’intervention d’urgence préparé par les organisateurs avant le festival Astroworld à Houston exposait les détails pour répondre aux tornades, à la chaleur extrême, aux menaces à la bombe, aux tremblements de terre et aux tireurs actifs. La question d’un éventuel afflux de foule n’a pas été évoquée.

Le plan demande au personnel de sécurité d’être conscient de la possibilité d’une foule lorsqu’il tente de détenir un spectateur indiscipliné ou incontrôlable. « Si vous détenez l’agresseur, faites attention aux groupes en colère, aux foules qui se forment. » Mais, encore une fois, ne fournit aucune meilleure pratique sur ce qu’il faut faire une fois que cela se produit.

En cas de décès, le personnel a reçu l’ordre de « ne jamais utiliser le terme « mort » ou « décédé » à la radio. » Au lieu de cela, on leur a dit d’informer Event Control en utilisant le code « smurf ».

Le document de 56 pages ne mentionne jamais une seule fois comment gérer une dangereuse vague de foule, comme ce qui s’est passé lors du concert de la tête d’affiche Travis Scott ce week-end – et comme la dernière fois que le rappeur s’est produit au festival en 2019, rapporte nprillinois.

Des dizaines de poursuites ont été déposées depuis qu’une vague de foule présumée a coûté la vie à au moins 8 festivaliers, blessant des dizaines de personnes au cours d’un Travis Scott représentation le week-end dernier.

Faits en bref : le comté de Harris est un comté situé dans l’État américain du Texas, situé dans la partie sud-est de l’État, près de la baie de Galveston. Au recensement de 2010, la population était de 4 092 459 habitants, ce qui en fait le comté le plus peuplé du Texas et le troisième comté le plus peuplé des États-Unis – Wikipédia.

