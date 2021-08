Le plan de sécurité des enfants d’Apple : qu’est-ce que c’est, pourquoi Edward Snowden et d’autres défenseurs de la vie privée s’y opposent

Apple, dans un récent article de blog, a parlé de la protection des enfants contre les inconvénients d’Internet. (fichier image)

Mesures de sécurité pour les enfants Apple : Le géant de la technologie Apple a récemment annoncé qu’il prendrait des mesures pour assurer la sécurité des enfants, en utilisant la technologie pour entraver la propagation du matériel pédopornographique ou CSAM. Cependant, cela a suscité des critiques de la part de nombreuses personnes à travers le monde, avec une lettre ouverte avec plus de 4 000 signatures faisant des rondes en ligne, appelant le fabricant d’iPhone à reconsidérer sa position et à arrêter le déploiement de la technologie qu’il utiliserait pour ces mesures. Quelles sont les mesures qu’Apple mettrait en place et pourquoi les gens s’y opposent ? Financial Express Online explique.

Les mesures d’Apple contre le CSAM

Apple, dans un récent article de blog, a parlé de la protection des enfants contre les inconvénients d’Internet. Il a écrit : « Nous voulons aider à protéger les enfants contre les prédateurs qui utilisent des outils de communication pour les recruter et les exploiter, et limiter la propagation du matériel pédopornographique (CSAM) ».

Pour cela, il a déclaré qu’il apporterait de nouvelles fonctionnalités pour assurer la sécurité des enfants dans trois domaines différents. Le premier d’entre eux serait de « nouveaux outils de communication » avec l’aide desquels les parents pourraient « jouer un rôle plus éclairé en aidant leurs enfants à naviguer dans la communication en ligne. L’application Messages utilisera l’apprentissage automatique sur l’appareil pour avertir du contenu sensible, tout en gardant les communications privées illisibles par Apple ».

Expliquant cela plus en détail, Apple a déclaré que l’application Messages recevrait de nouveaux outils qui avertiraient les enfants ainsi que les parents des images sexuellement explicites, qu’elles soient reçues ou envoyées. “Lors de la réception de ce type de contenu, la photo sera floue et l’enfant sera averti, présenté des ressources utiles et rassuré qu’il n’y a pas de problème s’il ne veut pas voir cette photo”, a déclaré Cupertino. Il a ajouté: «Par mesure de précaution supplémentaire, l’enfant peut également être informé que, pour s’assurer qu’il est en sécurité, ses parents recevront un message s’ils le voient. Des protections similaires sont disponibles si un enfant tente d’envoyer des photos sexuellement explicites. L’enfant sera prévenu avant l’envoi de la photo, et les parents pourront recevoir un message si l’enfant choisit de l’envoyer. Cependant, le fabricant d’iPhone a précisé que pour cela, Massages utiliserait l’apprentissage automatique sur l’appareil, ce qui signifierait que Cupertino n’aurait accès à aucun des messages.

La deuxième mesure que l’entreprise envisage d’intégrer concerne les applications de cryptographie pour iOS et iPadOS afin de freiner la propagation de CSAM en ligne. “La détection CSAM aidera Apple à fournir des informations précieuses aux forces de l’ordre sur les collections de CSAM dans iCloud Photos”, a-t-il déclaré. Le CSAM est un contenu sexuellement explicite et impliquant un enfant. « Pour aider à résoudre ce problème, la nouvelle technologie dans iOS et iPadOS * permettra à Apple de détecter les images CSAM connues stockées dans iCloud Photos. Cela permettra à Apple de signaler ces cas au National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) », a ajouté Cupertino. Cependant, Apple a précisé que la technologie ne compromettrait pas la confidentialité des utilisateurs.

«Au lieu de numériser des images dans le cloud, le système effectue une correspondance sur l’appareil à l’aide d’une base de données de hachages d’images CSAM connus fournis par le NCMEC et d’autres organisations de sécurité des enfants. Apple transforme davantage cette base de données en un ensemble illisible de hachages qui est stocké en toute sécurité sur les appareils des utilisateurs », a-t-il déclaré.

Fondamentalement, cela ferait correspondre les images suspectes sur l’appareil avec la base de données d’images CSAM connue des organisations de sécurité de l’enfance. Le processus serait effectué sur l’appareil avant que les images ne soient stockées sur iCloud. Le résultat de ce processus ne serait pas révélé, mais un « bon de sécurité cryptographique » codant les résultats du match et les données cryptées sur l’image serait créé par l’appareil Apple et stocké sur le téléphone, et serait téléchargé sur iCloud avec la sauvegarde de l’image . Ensuite, une technologie appelée “seuil de partage secret” entrerait en jeu pour garantir qu’Apple ne serait pas en mesure d’interpréter le contenu de ce bon à moins que le compte iCloud Photos ne franchisse un seuil de contenu CSAM connu.

“Le seuil est défini pour fournir un niveau de précision extrêmement élevé et garantit moins d’une chance sur un billion par an de signaler de manière incorrecte un compte donné. Ce n’est que lorsque le seuil est dépassé que la technologie cryptographique permet à Apple d’interpréter le contenu des bons de sécurité associés aux images CSAM correspondantes. Apple examine ensuite manuellement chaque rapport pour confirmer qu’il existe une correspondance, désactive le compte de l’utilisateur et envoie un rapport au NCMEC. Si un utilisateur estime que son compte a été signalé par erreur, il peut faire appel pour que son compte soit rétabli », a déclaré Cupertino. De cette façon, a-t-il déclaré, Apple ne connaîtrait que les images qui ont confirmé le contenu CSAM et n’aurait accès à aucune autre image, même pour les utilisateurs qui ont connu le contenu CSAM dans leurs images.

La dernière mesure qu’Apple envisage d’intégrer est l’expansion de Siri et de Search pour fournir aux parents et aux enfants des informations pour les aider en cas de situation dangereuse. De plus, Siri et Search interviendraient également dans les cas où un utilisateur devait rechercher des sujets liés au CSAM. “Par exemple, les utilisateurs qui demandent à Siri comment ils peuvent signaler la CSAM ou l’exploitation d’enfants seront dirigés vers des ressources pour savoir où et comment déposer un signalement”, a déclaré Cupertino, ajoutant que “les interventions expliqueront aux utilisateurs que l’intérêt pour ce sujet est préjudiciable et problématique, et fournir des ressources de partenaires pour obtenir de l’aide sur cette question ».

Les mises à jour devraient arriver plus tard cette année pour iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey.

Cette décision a été saluée par l’acteur Ashton Kutcher, qui participe activement au travail de plaidoyer pour mettre fin au trafic sexuel d’enfants depuis maintenant une décennie. Kutcher a déclaré que la décision d’Apple est un grand pas en avant.

Je crois en la vie privée, y compris pour les enfants dont les abus sexuels sont documentés et diffusés en ligne sans consentement. Ces efforts annoncés par @Apple constituent une avancée majeure dans la lutte pour éliminer le CSAM d’Internet. https://t.co/TQIxHlu4EX – Ashton Kutcher (@aplusk) 5 août 2021

Opposition à la décision d’Apple contre CSAM

Plusieurs personnes ont cependant exprimé leur inquiétude face à la décision d’Apple, écrivant une lettre ouverte demandant à Cupertino de reconsidérer son déploiement technologique. Plusieurs personnes ont déclaré que ce déploiement annulerait des décennies de travail que les technologues, les universitaires et les défenseurs des politiques ont fait pour préserver la vie privée. L’un des critiques les plus à venir est Will Cathcart, le chef de WhatsApp appartenant à Facebook, qui a déclaré que l’approche d’Apple est préoccupante, et a salué la façon dont WhatsApp aborde ce problème sur la base de “rapports d’utilisateurs” et a signalé plus de 4 cas lakh au NCMEC.

La riposte de WhatsApp contre Apple est presque attendue en raison des différends en cours entre Facebook et Apple en raison de la mise à jour iOS d’Apple qui a essentiellement frappé durement les activités publicitaires ciblées de Facebook. De plus, l’examen par WhatsApp des rapports d’utilisateurs est au mieux douteux si le système de signalement des plates-formes sœurs Facebook et Instagram est quelque chose à suivre, sur lequel des décisions arbitraires concernant le contenu répréhensible sont prises.

Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, s’est également opposé à la politique, mais il est également impliqué dans une action en justice contre Apple. Il s’est prononcé contre Apple « vider les données de tout le monde dans iCloud par défaut ». Bien que son tweet actuel n’ait rien de spécifique contre le problème, il a promis de partager des réflexions détaillées à ce sujet plus tard.

Il est atroce de voir comment Apple aspire les données de tout le monde dans iCloud par défaut, masque les 15+ options distinctes pour en désactiver certaines parties dans les paramètres sous votre nom et vous oblige à avoir un compte de messagerie indésirable. Apple n’autoriserait JAMAIS un tiers à livrer une application comme celle-ci. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 6 août 2021

Cependant, Cathcart et Sweeney ne sont pas les seuls. Plusieurs autres, comme Matthew Green, professeur agrégé à l’Université Johns Hopkins, le journaliste Edward Snowden et la politicienne Brianna Wu, ont tous expliqué comment cela pourrait être exploité par les gouvernements et compromettre la confidentialité des utilisateurs.

Ces outils permettront à Apple de numériser les photos de votre iPhone à la recherche de photos qui correspondent à un hachage perceptuel spécifique et de les signaler aux serveurs Apple si trop de photos apparaissent. – Matthew Green (@matthew_d_green) 5 août 2021

Apple prévoit de modifier les iPhones pour rechercher en permanence la contrebande : “C’est une idée absolument épouvantable, car elle va conduire à une surveillance en masse distribuée de nos téléphones et ordinateurs portables”, a déclaré Ross Anderson, professeur d’ingénierie de la sécurité. https://t.co/rS92HR3pUZ – Edward Snowden (@Snowden) 5 août 2021

C’est la pire idée de l’histoire d’Apple, et je ne le dis pas à la légère. Cela détruit leur crédibilité en matière de confidentialité. Il sera abusé par les gouvernements. Il fera tuer et renier les enfants homosexuels. C’est la pire idée qui soit. https://t.co/M2EIn2jUK2 – Brianna Wu (@BriannaWu) 5 août 2021

Pendant ce temps, Kendra Albert, instructrice de la Cyberlaw Clinic de Harvard, a souligné que les parents découvrant que des enfants regardent ou envoient du contenu sexuellement explicite pourraient être dangereux pour les enfants homosexuels, y compris les expulsés de chez eux, battus ou pire. Cette question a également été soulevée par Wu.

L’idée que les parents sont des personnes sûres avec lesquelles les adolescents peuvent avoir des conversations sur le sexe ou les sextos est admirable, mais dans de nombreux cas, ce n’est pas vrai. (Et pour autant que je sache, ce genre de choses ne s’applique pas seulement aux enfants de moins de 13 ans). – Kendra Albert (@KendraSerra) 5 août 2021

Le problème avec l’opposition à la politique d’Apple est que, bien que légitime, la plupart d’entre eux ne regardent que les angles gouvernementaux et la confidentialité des utilisateurs et ne proposent pas d’alternatives (à l’exception de Cathcart) au problème largement répandu des abus sexuels sur enfants. La technologie, si elle a ses avantages, a aussi ses pièges. La technologie est entrecoupée de vies à un âge précoce et les enfants ne savent pas à un jeune âge comment s’assurer qu’ils sont en sécurité.

Un exemple de cette exploitation est que puisque la technologie permet aux fans, y compris aux jeunes enfants, d’avoir une plate-forme pour interagir avec leurs célébrités préférées, ils sont très enthousiastes à l’idée d’obtenir des réponses de leurs idoles. Les personnes mal intentionnées exploitent cela, de nombreuses personnes créant des comptes se faisant passer pour des célébrités et affirmant qu’il s’agit du compte personnel de la «célébrité». Ces comptes sont privés, mais acceptent la demande de suivi de tout utilisateur et, lorsqu’on le leur demande, affirment qu’ils sont la célébrité. Puisqu’ils répondent à tous les messages, les plus jeunes risquent d’être piégés sous l’impression qu’ils parlent à leur idole et se retrouvent souvent dans des situations où ils ont été exploités par ces imitateurs. C’est un problème très répandu, notamment sur Instagram.

L’abus sexuel des enfants est un sujet de grave préoccupation, et si la technologie contribue à l’augmentation de ces activités, il est également de la responsabilité des entreprises technologiques de fournir une solution à ce problème.

Dans cette affaire, l’écrivain Matt Blaze a donné la réaction la plus logique et la plus équilibrée. Il a déclaré qu’avec cela, Cupertino devrait faire face à d’énormes pressions gouvernementales pour étendre sa technologie au-delà de CSAM afin que tout contenu que les gouvernements ne jugent pas approprié puisse être limité, ce qui constituerait sans aucun doute une violation de la liberté d’expression. Il a déclaré : « En d’autres termes, non seulement la politique doit être exceptionnellement robuste, mais la mise en œuvre aussi. » Il a également énuméré les défis auxquels il pourrait être confronté et a conclu : « Il est vraiment facile de caricaturer cela car « Apple essaie d’envahir votre vie privée » mais je n’en vois vraiment aucune preuve ici. Mais le problème qu’ils essaient de résoudre est DIFFICILE, avec de multiples dimensions, d’une manière qu’il est facile de sous-estimer.

En d’autres termes, non seulement la politique doit être exceptionnellement robuste, mais la mise en œuvre aussi. – matt blaze (@mattblaze) 6 août 2021

