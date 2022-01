Le plan de « Teen Mom OG » Stars Watch Bar de proposer à Ashley dans l’avant-première exclusive de « Girls’ Night In »

Le casting de Teen Mom OG organise une soirée de visionnage de Teen Mom 2 ! Dans Teen Mom: Girls’ Night In, Catelynn Lowell, Amber Portwood, Maci Bookout et Cheyenne Floyd sont assis avec leurs familles pour regarder en arrière certains des plus grands moments des retombées de leurs collègues Teen Mom stars, et ils ne se retiennent pas quand il s’agit de commentaires. PopCulture.com a un aperçu exclusif de la première mardi de Girls ‘Night In alors que les OG se prononcent sur le plan de proposition de Bar Smith à Ashley Jones.

Dès le départ, Maci dit à son mari Taylor McKinney qu’elle pense que la fille d’Ashley et Bar, Holly, est le « mélange parfait » de sa mère et de son père. « Comme à chaque fois que je la regarde, je me dis : ‘Je vois Bar, je vois Ashley' », ajoute-t-elle. Cheyenne et son fiancé Zach Davis conviennent que Holly est « si mignonne » alors qu’elles regardent un doux moment de la petite fille se demandant où pourrait être son « costume de superstar » si elle passe à la télévision.

Tyler Baltierra est distrait en essayant de lire les nombreux tatouages ​​​​du cou et du visage de Bar, demandant à Cate: « Qu’est-ce que ça dit? Norm quoi? » ce à quoi elle répond : « Je ne sais pas ». Taylor plaisante à Maci à propos de son hypothétique futur tatouage de visage : « Je pense que je serais certainement comme une tasse de Reese », ce à quoi elle répond : « Tout d’abord, vous ne vous feriez même pas tatouer le visage. … Vous ne le faites pas. j’ai pas les couilles. » Taylor répond: « Wow. C’est agressif. Maintenant que tu as dit ça, je vais me faire tatouer le visage maintenant », et Maci plaisante: « OK, dis ça à ta mère. »

En regardant le format Teen Mom 2, Tyler et Cate se demandent tous les deux pourquoi ils ne s’expliquent pas dans les confessionnaux après des scènes difficiles. « Laissez-nous expliquer les contextes plus profonds de ces foutues scènes », dit Tyler en plaisantant, « Producteur, OG, intensifiez-le. » C’est alors que les stars de Teen Mom OG ont l’occasion de regarder Bar planifier de proposer à Ashley lors d’un appel téléphonique à un ami.

« Tu sais, je suis content de voir ça », dit Zach. « Qu’il a franchi cette étape. Il a dit que c’était quoi ? Leur cinq ans ? Cheyenne intervient, « Et ils avaient été forts l’année dernière. » Elle continue qu’il est réconfortant de voir Bar « si excité » de poser la question, notant: « Mais, c’est comme ça que ça devrait être. Comme si tu devais être comme un petit enfant. » Zach lui rappelle : « C’était moi. J’étais face à tout le monde : ‘Frère regarde. Dang, regarde la bague.' »

Avec trois petites filles à la maison, la soirée de visionnage de Cate et Tyler est facilement interrompue, d’autant plus que Vaeda, 2 ans, arrive avec un sac de bretzels mal acquis. « Ah non ! » Tyler se lamente. « Elle a trouvé les bretzels ? Oh. Teen Mom: Girls’ Night In premières le mardi 11 janvier à 21 h HE, directement après Teen Mom: Family Reunion à 20 h HE, sur MTV.