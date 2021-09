Le plan de Toto Wolff pour éviter la répétition de Lewis Hamilton et Nico Rosberg

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, cherchera à «conditionner et calibrer» George Russell de la bonne manière pour maintenir l’harmonie au sein de l’équipe.

2021 sera la dernière saison du couple Hamilton et Valtteri Bottas, Russell étant confirmé comme remplaçant de Bottas à partir de la campagne 2022.

Le partenariat actuel avec Mercedes a offert à Mercedes le calme bien nécessaire pour suivre une relation enflammée entre Hamilton et Nico Rosberg, et depuis lors, la promesse a été faite qu’il n’y aurait pas de répétition de telles scènes.

Cela étant dit, il y a certainement l’étincelle potentielle là-bas chez Russell, le junior de Mercedes qui, après un long voyage, rejoint maintenant l’équipe d’usine, cherchant à faire ses preuves contre le septuple champion du monde Hamilton.

Mais n’ayez crainte, Wolff a un plan.

“Il [Russell] a prouvé qu’il méritait d’avoir une place dans une voiture de pointe et maintenant nous devons l’adapter correctement à la situation Mercedes », a déclaré Wolff, cité par le site Internet de la Formule 1.

« Il y a beaucoup plus de pression, il a un coéquipier incroyable avec les plus gros records et là c’est important de le conditionner et de le calibrer de la bonne manière.

« Nous avons vu des situations dans le passé où ils ont échoué ; Lewis faisait partie d’un groupe où je pense que l’équipe n’a pas tout à fait compris comment cela pourrait potentiellement se passer.

“Je pense que nous sommes peut-être un peu mieux préparés à cette situation mais néanmoins, il a toute l’ambition d’être un futur champion du monde et Lewis aussi, d’en ajouter un autre, donc c’est une question de calibrage.”

Dans le même temps, Wolff ne dit pas qu’il mettra un terme à la pression de Russell pour le titre.

“Je pense que vous devez également respecter le point de vue et l’ambition de l’autre gars”, a déclaré Wolff.

« Nous n’allons pas mettre un pilote dans la voiture qui n’aura pas l’ambition de faire le mieux possible pour donner des coups de pied à son coéquipier aussi fort qu’il le peut, gagner des courses et des championnats aussi tôt, et c’est clair.

«Je peux donc me mettre dans son point de vue, alors j’essaie de discuter avec lui de ce que cela signifie pour la dynamique de l’équipe, ce que cela pourrait signifier, comment nous devons maintenir l’élan dans l’équipe. Et il est très intelligent, il comprend ça.

« Si nous avons une voiture que nous pouvons développer, si nous pouvons viser le championnat, alors absolument, il [Russell] a la même voiture que Lewis.

« Il a le rythme, en qualifications, il est très, très rapide, et je suis sûr que tout ira bien.

Bien sûr, Mercedes n’est pas assuré de se battre pour les titres en 2022.

Des réglementations remaniées entreront en jeu la saison prochaine, avec des voitures fortement repensées qui, espère la Formule 1, permettront des courses plus proches et plus d’opportunités de dépassement.

Et donc, si Mercedes reste parmi les trois meilleures équipes et cherche à gagner, alors Wolff serait satisfait.

“Je pense que nous serions satisfaits si nous étions dans les trois premiers en termes de package de voitures en compétition pour les victoires”, a déclaré Wolff à propos de ses objectifs pour 2022.

« C’est toujours notre ambition, que nous soyons là sur le long terme, c’est la recette gagnante.