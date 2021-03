Le plan de transport propre de Seattle définit des objectifs ambitieux en matière d’électrification et de changement d’habitudes

Présentant sa vision d’un avenir sans combustibles fossiles, la ville de Seattle a publié un plan ambitieux pour électrifier son système de transport, avec une liste d’objectifs pour les neuf prochaines années qui comprend tout, des véhicules Uber et Lyft 100% sans émissions. fermer une «zone majeure» de la ville aux voitures.

Le «Plan d’électrification des transports propres» a été élaboré par des représentants de plusieurs services de la ville, notamment le département des transports de Seattle, le Seattle City Light, le bureau de la durabilité et de l’environnement et d’autres.

Le plan repose sur des changements majeurs dans les habitudes de mobilité et les infrastructures de transport, ainsi que sur des technologies qui ne sont pas facilement disponibles aujourd’hui comme moyen de réduire et d’éliminer les émissions de carbone et de faire face à la crise climatique.

«Notre système de transport, alimenté par des combustibles fossiles, est responsable de 60% de la pollution climatique de Seattle», lit-on dans l’Appel à l’action du plan. «C’est insoutenable. Il est également profondément immoral de continuer sur la voie du maintien de notre «statu quo des transports» alors que nous avons les moyens d’adopter des modes et une technologie plus propres et plus sains.

Six «Objectifs 2030» – appelés «ambitieux, mais réalisables» – brossent un tableau d’une ville qui semblerait être dans deux ou trois décennies, pas moins d’une. Ils incluent:

100% de la mobilité partagée est zéro émission: Les services de partage de vélos et de scooters dans la ville sont déjà électriques, mais le plan prévoit que les services de covoiturage comme Uber et Lyft soient électriques et sans émissions. Les deux entreprises se sont déjà engagées à n’utiliser que des véhicules électriques sur leurs plates-formes d’ici 2030 et ont déclaré au Seattle Times qu’elles soutenaient l’objectif de la ville.

90% de tous les déplacements personnels sont à zéro émission: Le plan prévoit que neuf déplacements sur dix se feront à pied, à vélo, en transport en commun électrique ou en véhicule électrique. Des changements d'infrastructure transformationnels seront nécessaires, ainsi que des changements de comportement et des politiques à grande échelle, y compris une densité accrue pour des quartiers mieux connectés.

30% de la livraison de marchandises est zéro émission: Avec de plus en plus de biens achetés en ligne, les émissions et la congestion sont un problème. Les flottes privées doivent être encouragées à passer aux VE.

100% de la flotte de la ville est sans combustibles fossiles: Le grand parc municipal de la Ville dépendra de l'électrification et des biocarburants pour les véhicules qui n'auront pas d'option EV à ce moment-là.

« Rues vertes et saines »: Le plan demande qu'une «grande zone» non spécifiée de la ville n'émette aucune émission provenant des transports et comprend des rues ou des pâtés de maisons qui restreignent les voitures et favorisent la marche, le vélo, le transport en commun électrifié et plus encore.

Infrastructure électrique: Seattle City Light veillera à ce que le réseau soit construit et suffisamment fiable pour soutenir la transition vers l'adoption rapide des technologies et des véhicules de transport électrique émergents.

Le plan décrit en outre les défis liés à l’adoption de l’effort global et des objectifs à l’horizon 2030. Quatre défis chacun énumèrent les lacunes actuelles dans tout, des politiques de la Ville aux lacunes de l’infrastructure en passant par le financement et l’équité. Ces lacunes sont comblées par une série de mesures prévues au cours des deux prochaines années.

King County Metro a déjà annoncé son intention de disposer d’une flotte complète de bus électriques d’ici 2040. Et le système de ferry de l’État prévoit d’exploiter les plus grands ferries hybrides transportant des voitures au monde avec la conversion de trois de ses plus gros navires.

Seattle City Light a également dévoilé sa stratégie – une première du genre pour un service public municipal aux États-Unis – pour faire face à l’électrification du système de transport.