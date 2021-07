Le plan de Twitter pour intégrer la «monnaie native mondiale» Bitcoin comporte les étapes suivantes Crypto new media

Bitcoin a longtemps dominé l’espace des crypto-monnaies, mais récemment, Ethereum (ETH) est devenu plus qu’un simple numéro deux. En 2021, ETH a réalisé des gains sur Bitcoin en termes de capitalisation boursière et les investisseurs en prennent note. Ce n’est pas seulement cela, mais aussi ce qu’il offre en termes de cas d’utilisation. Il semblerait, cependant, que les partisans de Bitcoin soient tous prêts à travailler pour étendre l’utilité et les cas d’utilisation de Bitcoin.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a présenté aujourd’hui sa vision d’intégrer Bitcoin dans des services tels que le commerce, les abonnements et de nouvelles fonctionnalités telles que “Twitter Tip Jar” et “Super Follows” lors d’une conférence téléphonique discutant des bénéfices de son entreprise au deuxième trimestre 2021. Il s’agit d’une étape importante car ce serait la première fois que Dorsey parlerait publiquement de la possibilité que Twitter intègre BTC sur sa plate-forme.

Au cours de ladite discussion, Dorsey a qualifié Bitcoin de meilleur candidat pour devenir la «monnaie native» d’Internet. Il ajouta,

« Si Internet a une devise native, une devise mondiale, nous pouvons aller plus vite avec des produits tels que Super Follows, le commerce électronique, l’abonnement, Tip Jar et nous pouvons atteindre chaque personne sur la planète à cause de cela et en quelque sorte descendre un marché par l’approche marché par marché. Je pense que c’est une grande partie de notre avenir.

En fait, il a également souligné quelques opportunités d’intégrer BTC dans les services Twitter existants. Outre l’aspect « monnaie », il y a la possibilité de beaucoup d’innovation au sein de cet espace. “Pensez à décentraliser les médias sociaux et à fournir plus d’incitations économiques”, a-t-il déclaré.

“Je pense donc qu’il est extrêmement important pour Twitter et pour les actionnaires de Twitter que nous continuions à regarder l’espace et à y investir de manière agressive.”

Dans le passé, le géant des médias sociaux Facebook a exprimé des opinions similaires. Cela a été reconnu par Dorsey plus tard dans l’interview. Facebook prévoit de piloter sa crypto-monnaie Diem plus tard cette année.

« Il y a un besoin évident pour cela, et une appréciation pour cela. Et je pense qu’une norme ouverte native d’Internet est la bonne voie à suivre, c’est pourquoi mon objectif et notre objectif seront finalement sur Bitcoin.

Pendant ce temps, le chef de Twitter est un fidèle partisan de BTC depuis très longtemps. Sa société de cryptographie, Square (et Square’s Cash App) a enregistré 3,51 milliards de dollars de revenus Bitcoin au cours du premier trimestre 2021 et 75 millions de dollars de bénéfices bruts Bitcoin au cours de la même période. Mais ce n’est pas tout car Square vise à se développer davantage.

Comme notre nouveau portefeuille matériel #Bitcoin, nous allons le faire complètement à découvert. Feuille de route ouverte, développement ouvert et open source. @brockm dirige et construit cette équipe, et nous avons quelques idées sur les primitives de plate-forme initiales que nous voulons construire. – jack (@jack) 15 juillet 2021

Ce développement intervient après l’interview du directeur financier de Twitter, Ned Segal, sur CNBC en février, dans laquelle il a expliqué que la société envisageait d’ajouter Bitcoin à son bilan.