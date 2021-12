Le plan de vaccination de Kyrie Irving au milieu du retour des moustiquaires

Kyrie Irving revient dans les Brooklyn Nets après avoir raté l’intégralité de la saison 2021 de la NBA jusqu’à présent.

Sa date de début très attendue est fixée et toutes les pièces sont prêtes à partir pour son grand retour.

Cela dit, tout n’a pas été sans heurts.

En fait, dans les coulisses, tout a été un peu fou depuis que Brooklyn a annoncé qu’ils lui permettraient d’être un joueur à temps partiel pour les Nets.

Selon Matt Sullivan de Rolling Stone, la préparation du grand retour d’Irving a été assez chaotique. De plus, il semble n’avoir aucune intention de se faire vacciner.

« Alors qu’Irving continue de tester son chemin vers le QG des Brooklyn Nets cette semaine, » cela a été assez intense avec les protocoles de sécurité « , a déclaré à RS un membre du personnel de l’équipe qui sera sur le terrain avec lui.

« Irving se met en danger, après tout, et aucune des dizaines de sources contactées pour cette histoire n’a indiqué qu’Irving avait l’intention de se faire vacciner, jamais. Les Nets n’ont pas immédiatement répondu à une liste détaillée de questions, et les managers d’Irving n’ont pas répondu à plusieurs messages vocaux cette semaine », poursuit le rapport.

« Le bureau du maire élu Eric Adams maintient que le nouveau chef de la ville ne s’attend pas à renverser la loi contre les négateurs de vaccins en équipe à domicile. »

Il convient de rappeler qu’Irving a déjà exprimé sa volonté de se faire vacciner – sous une condition. Cela dit, depuis que les Nets ont cédé et acquiescé à son désir d’être un joueur à temps partiel, il reste à voir si cette offre tient toujours.

Le rejet par Irving de l’idée de se faire vacciner a eu de nombreuses conséquences. Sa relation avec les Nets est en ruine et son amitié avec son coéquipier Kevin Durant est dans une situation difficile.

Les récents commentaires de James Harden concernant Irving étaient révélateurs.

Cela dit, s’il revient en forme et aide les Nets à remporter un titre, on peut supposer que toutes ses transgressions seront oubliées et pardonnées par les fans, les coéquipiers et le grand public.

