Le plan de véhicule électrique de Biden comprend une poussée de recyclage des batteries

Un véhicule électrique Mini Cooper S 2020 est exposé au Canadian International Auto Show de Toronto, Ontario, Canada

La stratégie du président Joe Biden pour faire des États-Unis une centrale électrique dans les véhicules électriques comprendra l’augmentation du recyclage domestique des batteries pour réutiliser le lithium et d’autres métaux, selon des responsables gouvernementaux.

Alors que Biden place la lutte contre le changement climatique et la concurrence avec la Chine au centre de son programme, l’administration devrait conclure vendredi un examen de 100 jours des lacunes dans les chaînes d’approvisionnement dans des domaines clés, y compris les véhicules électriques (VE).

Ces lacunes incluent les minéraux utilisés dans les batteries de véhicules électriques et l’électronique grand public. L’administration cherche également des moyens de réduire l’utilisation de métaux dans les nouvelles chimies de batteries.

Des rapports de diverses agences gouvernementales seront soumis à la Maison Blanche, un processus que Biden a ordonné dans un décret exécutif plus tôt cette année. Certaines parties des rapports pourraient être rendues publiques dès la semaine prochaine.

Les démocrates poussent des objectifs climatiques agressifs pour qu’une majorité de voitures fabriquées aux États-Unis soient électriques d’ici 2030 et que toutes les voitures sur la route soient électriques d’ici 2040.

Obtenir suffisamment de cobalt, de lithium et d’autres matières premières pour fabriquer des batteries de véhicules électriques est un obstacle majeur, les mines nationales étant confrontées à de nombreux obstacles réglementaires et à une opposition environnementale.

. a rapporté le 25 mai que Biden prévoyait de s’appuyer sur les mines des pays alliés pour fournir une grande partie des métaux nécessaires à la construction de véhicules électriques.

Les options de l’administration pour stimuler le recyclage domestique comprennent l’investissement direct dans des projets et la recherche scientifique, ainsi que des fonds de dépenses approuvés par le Congrès.

Stimuler le recyclage domestique aiderait l’administration à atteindre cet objectif en décomposant les anciens véhicules électriques en composants pour les nouveaux véhicules et en s’appuyant ainsi moins sur l’exploitation minière.

“Quand vous regardez la façon dont les États-Unis ont abordé l’opportunité de recyclage, ce qui est très évident, c’est que nous devons investir dans cette capacité, nous devons adopter une approche plus proactive”, a déclaré l’un des responsables de l’administration.

“Une grande partie de l’opportunité du lithium est vraiment le recyclage et le fait d’être un leader mondial dans le recyclage du lithium des batteries existantes et de l’intégrer dans ces nouvelles batteries.”

La Maison Blanche aimerait voir ouvrir davantage d’usines de recyclage aux États-Unis, a déclaré l’un des responsables, notant l’annonce l’automne dernier par la société chinoise Ganfeng Lithium Co (002460.SZ) de son intention de construire une usine de recyclage de batteries au Mexique pour fournir le Marché américain des véhicules électriques.

L’ACCENT SUR LA R&D

La stratégie émergente de l’administration mettra également l’accent sur la recherche et le développement visant à stimuler l’utilisation des métaux déjà extraits, ont déclaré les responsables.

Ce plan étendrait efficacement les recherches en cours au laboratoire national d’Argonne du département américain de l’Énergie, qui a été le point central d’une grande partie de la recherche du gouvernement sur le recyclage des batteries.

L’extraction des divers composants minéraux d’une batterie s’est avérée difficile et coûteuse dans le passé, et de nouvelles recherches se concentrent sur les moyens de réutiliser les cathodes et autres pièces de la batterie, selon les chercheurs d’Argonne.

L’accent mis par Washington sur le recyclage intervient alors que d’autres régions font de même. L’Union européenne envisage de restreindre les exportations de déchets métalliques pour encourager un recyclage plus régional, dans le cadre d’un effort pour devenir climatiquement neutre d’ici 2050.

Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé les 2,5 millions l’année dernière, un chiffre qui devrait bondir de 70 % pour 2021 et continuer d’augmenter jusqu’en 2040, selon les prévisions d’IHS Markit.

Sans recyclage, la révolution des véhicules électriques entraînerait le déversement de 8 millions de tonnes de déchets de batteries dans les décharges américaines d’ici 2040, selon les estimations du gouvernement américain.

Un rapport d’avril a révélé que le recyclage des batteries en fin de vie pourrait réduire le besoin prévu de nouvelles sources de cuivre pour les batteries de véhicules électriques via l’exploitation minière de 55 % d’ici 2040. Pour le lithium, le chiffre est de 25 %, et pour le cobalt et le nickel, il est de 35 %. .

Le recyclage aura l’avantage supplémentaire de réduire la demande de nouvelles mines, selon le rapport, rédigé par le groupe de conservation Earthworks et l’Institute for Sustainable Futures de l’Université de technologie de Sydney.

Cela aiderait Biden à éviter certaines batailles avec des écologistes et d’autres groupes opposés à l’exploitation minière.

« Nous pouvons alimenter la transition vers les énergies renouvelables sans creuser de nouveaux trous dans le sol », a déclaré Payal Sampat de Earthworks.

Les batteries au plomb étaient autrefois rarement recyclées, mais maintenant presque toutes sont décomposées pour être réutilisées dans les moteurs à combustion interne. Les écologistes disent que cela pourrait être un modèle pour l’industrie du recyclage des véhicules électriques.

Des usines de recyclage de batteries ont commencé à s’ouvrir lentement aux États-Unis.

L’automne dernier, Amazon.com Inc (AMZN.O) a investi dans Redwood Materials, une entreprise de recyclage privée basée au Nevada qui a signé un accord pour recycler les déchets et les pièces de batterie d’un entrepreneur basé au Tennessee pour Nissan Motor Co’s (7201.T ) Véhicule électrique à feuilles.

Tesla Inc (TSLA.O) a déclaré qu’il développait un système de recyclage de batteries dans sa Gigafactory du Nevada. L’entreprise passe également des contrats avec des recycleurs tiers.

Et Apple Inc (AAPL.O) a commencé à recycler les vieux iPhones et autres appareils électroniques dans une usine à Austin, au Texas.

Le gouvernement américain est également le principal actionnaire de la société d’investissement minier TechMet, qui est un investisseur majeur dans le recycleur de batteries canadien Li-Cycle Corp.

Li-Cycle Corp prévoit de devenir publique plus tard cette année par le biais d’une fusion avec la société d’acquisition par chèque en blanc Peridot Acquisition Corp (PDAC.N), dont les actions ont gagné 6% vendredi.