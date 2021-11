Le plan d’EA après Battlefield 2042 | Nouvelles de GameSpot

Dans cet épisode de GameSpot News, nous expliquons comment un free-to-play de Battlefield pourrait se produire un jour, Nintendo réitérant son projet de lancer une nouvelle console avant 2100, le patch 1.0.5 de New World et les GPU de la série 30 volés sur un un camion.

Dans cette vidéo, nous expliquons comment un free-to-play Battlefield pourrait arriver un jour. Le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré qu’il était « probablement logique » que la série Battlefield ait un jour un composant gratuit à jouer.

DeVante parle également du partage par Nintendo d’une diapositive relative à ses « perspectives futures », et cela incluait la mention d’un « prochain système de jeu matériel-logiciel intégré » qui arrivera d’ici la fin de 2099.

Plus tard dans la vidéo, le patch New World 1.0.5 s’attaque aux vendeurs d’or, traite les exploits de duplication d’or et les GPU EVGA de la série 30 volés dans un camion.