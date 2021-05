Le plan « défectueux » du prince Harry et de Meghan dévoilé – Les fans royaux « ne creusent pas aussi profondément » | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, a dénoncé la famille royale dans de nombreuses interviews, mais en parlant à Oprah Winfrey avec Meghan Markle, le couple n’a rien dit de négatif à propos de la reine. L’historienne et écrivaine Tessa Dunlop a déclaré qu’il s’agissait d’un “défaut” car, comme les Sussex ont critiqué la monarchie, ils “ne reconnaissent pas” que la reine est la monarchie. Elle a poursuivi en suggérant que les fans royaux, espérons-le, ne “creuseront pas aussi profondément”.

S’adressant à Palace Confidential sur Mail +, Mme Dunlop a déclaré: “Il y a un défaut regrettable dans leur thèse où ils disent constamment” nous aimons la reine “et ne reconnaissent pas qu’elle est la personnification, l’incarnation de tout ce que la monarchie est et fait .

“Ça ne marche pas cette idée de la séparer de l’institution.

“Harry lui-même a attiré l’attention là-dessus quand il a dit que ce n’était pas seulement la façon dont son père l’avait élevé, mais la façon dont son père avait été élevé.

“Ils sont le produit de la vision de la reine, c’est malheureux.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle a interrompu Harry pour décrire Kate

“Espérons que les fans les plus superficiels de Megxit, Harry et Meghan et la famille royale ne creusent pas aussi profondément.”

La reine serait “très nerveuse” à propos de ce que Harry dira ensuite.

S’adressant au documentaire de Channel 5, l’experte royale Julie Montagu a discuté des dernières apparitions du duc de Sussex.

Elle a affirmé que cela allait devenir “de plus en plus gros”.

Le site Web d’Harry’s Archewell a déclaré que le programme commencerait à répondre à la question : « Où allons-nous à partir d’ici ? »

Dans la série diffusée la semaine dernière, le duc a fustigé les compétences parentales de son père le prince de Galles.

Il a reproché à Charles de s’attendre à ce que ses fils subissent les pressions de la vie royale et a accusé sa famille de “négligence totale” lorsque sa femme, la duchesse de Sussex, se sentait suicidaire au milieu du harcèlement sur les réseaux sociaux.

La future relation du duc avec son père, son frère le duc de Cambridge et le reste des Windsors a été remise en question à la suite de ses remarques franches et de son entretien avec Winfrey et celui de Meghan plus tôt dans l’année.