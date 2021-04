La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a déclaré jeudi que le plan d’emploi américain de 2 billions de dollars du président Biden représentait une période de «renouvellement de la reconstruction» pour les États-Unis.

L’ère de la reconstruction dans l’histoire des États-Unis fait référence à la période qui a suivi la guerre civile et l’abolition de l’esclavage.

«La joie de la saison est marquée par un autre renouveau, un renouveau de la reconstruction que le président Biden a mis en avant hier dans sa présentation. Lorsqu’il a prêté serment, il a promis que nous reconstruirions mieux », a déclaré Pelosi lors d’une conférence de presse.

«Encore une fois, plus à venir dans le prochain paquet, mais pour le moment, ce que le président fait, c’est créer des communautés d’opportunités, donner des communautés de couleur et des communautés rurales, y donner plus d’opportunités», a-t-elle ajouté, faisant référence au prochain plan familial américain de Biden.

Pelosi a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le langage législatif officiel reflétant le plan américain pour l’emploi de Biden soit rédigé à un moment donné en mai.

«Nous sommes impatients de rédiger un projet de loi, peut-être en grande partie dans la première semaine de mai pour le volet infrastructure et nous verrons quand le Sénat agira ensuite sur ces propositions, puis nous irons soit en conférence, soit en les amendant simplement. le produit de l’autre », dit-elle.

En conclusion de la conférence de presse, Pelosi a déclaré aux journalistes que «quoi que vous observiez ou non, ayez la joie du printemps, animez vos esprits, c’est un bon moment de renouveau et un temps de reconstruction».

La Maison Blanche a publié mercredi une fiche d’information résumant les éléments clés du plan d’emplois et d’infrastructure de Biden. Biden a proposé d’augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28% et d’augmenter le taux d’imposition le plus élevé pour les particuliers et les familles afin de financer le plan d’emploi.