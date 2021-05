Le plan d’emploi «convenable» de Joe Biden est qualifié de «risible» – «Bonne chance!» | Monde | Nouvelles

Le président américain a déclaré que les personnes qui perçoivent des allocations de chômage doivent occuper un «emploi convenable» lorsqu’elles sont offertes ou perdre leurs prestations. Il a suivi des experts qui ont déclaré que les Américains gagnaient 32000 dollars (22 640,6 £) un an avant la pandémie de coronavirus et gagnaient désormais plus en restant à la maison.

Lors d’un point de presse, M. Biden a déclaré que la politique n’incluait pas les chômeurs en raison de Covid.

S’exprimant depuis la Maison Blanche, il a déclaré aux journalistes: «Nous allons préciser que quiconque perçoit le chômage, à qui on propose un emploi convenable doit accepter le poste ou perdre ses allocations de chômage.

«Il y a quelques exceptions liées au COVID-19, de sorte que les gens ne sont pas obligés de choisir entre leur sécurité de base et un chèque de paie, mais sinon, c’est la loi.»

Le président a également rejeté les affirmations que les gens gagnaient plus qu’avant Covid grâce aux avantages sociaux, et a déclaré: «Les Américains veulent travailler.

«Je pense que les gens [who] affirment que les Américains ne travailleront pas, même s’ils trouvent une bonne et juste opportunité, sous-estiment le peuple américain.

Les utilisateurs de Twitter ne savaient pas ce que le président considérait comme un emploi «convenable» pour les Américains.

M. Biden n’a pas précisé ce qu’il voulait dire à la Maison Blanche, mais a insisté sur le fait que les entreprises qui «offrent des salaires équitables et des environnements de travail sûrs» «trouveront beaucoup de travailleurs».

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré: «Les salaires de pauvreté inférieurs à ce que payait le chômage ne correspondent plus à la définition des gens.»

Un autre utilisateur a posté: «C’est risible. Et cela montre à quel point il est déconnecté.

Un troisième utilisateur a répondu sarcastiquement à l’annonce de M. Biden et a déclaré: “Bonne chance avec ça.”

Les républicains ont également critiqué le président pour ses commentaires, soulignant que les allocations de chômage ont considérablement augmenté pendant la pandémie de Covid.

L’administration de M. Biden a adopté une loi de secours Covid qui a étendu les prestations à une moyenne de 638 dollars par semaine (451 £) jusqu’au 6 septembre.

En conséquence, la Bank of America a estimé que toute personne qui gagnait 32 000 $ (22 640,60 £) avant la pandémie peut désormais obtenir davantage d’une combinaison d’allocations de chômage étatiques et fédérales.

Le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, a déclaré après les remarques de M. Biden à la Maison Blanche: «Il s’avère que payer plus les gens pour ne pas travailler n’est pas une si bonne politique en faveur du travail.

Il fait suite à un rapport, publié la semaine dernière, montrant que les employeurs américains n’ont ajouté que 266 000 emplois en avril pour le mois le plus faible de nouvelles embauches depuis janvier.

Le représentant Kevin Brady, républicain du Texas, a déclaré: «Une preuve sans équivoque que le président Biden sabote la reprise de nos emplois avec des promesses de hausse des impôts et de réglementation des entreprises locales qui découragent l’embauche et créent des emplois à l’étranger.

La page Twitter des républicains du comité a ajouté vendredi: «La croissance de l’emploi aux États-Unis pour le mois d’avril est tombée bien en deçà de ce que les experts avaient prédit.

«Les démocrates paient 4 chômeurs sur 10 de plus pour rester à la maison que pour retourner au travail».