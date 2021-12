Fin octobre, la Maison Blanche Biden a publié quelque peu discrètement sa nouvelle «Stratégie nationale sur l’équité et l’égalité des genres». Bien que le document de 42 pages ait été ostensiblement consacré à la promotion de « l’équité et de l’égalité », en réalité, il semble être beaucoup plus motivé par la soif des entreprises américaines de profits obscènes et a réveillé la poursuite insatiable du pouvoir des bureaucrates.

La première ligne gratuite fait environ dix pages : « En termes simples, l’économie de notre pays et l’économie mondiale ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel lorsque la moitié de la main-d’œuvre est laissée pour compte.

Qui est cette « moitié de la main-d’œuvre ? » Pourquoi, toutes les femmes adultes, bien sûr. Chaque personne appartient fondamentalement à la population active, comme si toute la valeur et l’épanouissement d’un être humain résidaient dans sa contribution à l’économie, selon les auteurs démocrates du plan. Et, en vertu de cette prémisse, c’est un problème majeur que certains d’entre eux, à savoir les femmes, ne contribuent pas autant qu’ils le pourraient.

Venant d’un parti qui prétend défendre les intérêts des entreprises, ce message est scandaleusement sourd aux préoccupations de la famille ouvrière moyenne. Par exemple, les mères au foyer ont-elles un effet néfaste sur l’économie mondiale si elles n’occupent pas activement un emploi ?

Il n’y a aucune mention des effets bénéfiques des mères passant du temps avec leurs propres enfants, ou des biens qui proviennent de liens familiaux renforcés. La seule considération à trouver est la nécessité de remettre les mères au travail.

Pour encourager davantage cette fin, le document encourage l’expansion des programmes de « garde d’enfants » pour les enfants de plus en plus jeunes. Cela permet à une mère de laisser commodément ses enfants, qui ne sont pas encore d’âge scolaire, dans les bras d’un employé du gouvernement alors qu’elle-même est « libre » de poursuivre toute forme de travail, subalterne ou autre, qu’elle souhaite.

Encore une fois, cela n’a rien à voir avec le fait d’aider la famille moyenne qui travaille. Au contraire, il s’agit de briser les familles, de remplacer l’implication des parents par l’influence du gouvernement.

Malheureusement, cela ne fait qu’empirer à partir de là. Considérez le plan du document pour assurer la sécurité et « l’équité » de la main-d’œuvre. Malgré les nombreux paragraphes consacrés à la prévention du harcèlement sexuel et à la prise en compte des femmes pour des postes prestigieux dans l’entreprise, il n’y a aucune suggestion plausible qui permettrait réellement d’accomplir ces choses. En fait, les propositions avancées ne feraient probablement qu’aggraver la situation de nombreuses femmes.

Sous couvert d’une réforme de la justice pénale, par exemple, le document appelle les décideurs à « s’attaquer aux obstacles au retour sur le marché du travail du système de justice pénale, en particulier les obstacles propres aux femmes, aux filles et aux personnes de genre non conforme ». Alors, pour protéger les femmes et prendre soin d’elles correctement, les démocrates veulent faciliter le retour des criminels dans la population active ? Et n’oubliez pas que ces exclusions particulières pour les femmes s’appliqueront également aux hommes qui prétendent être transgenres et qui sont placés dans des prisons pour femmes. Demandez simplement aux prisonnières de Californie comment cette politique fonctionne pour elles jusqu’à présent.

Les problèmes s’étendent également à la tentative du document de promouvoir « l’équité » dans l’éducation. Ici, la qualité réelle de l’éducation, quelque chose qui affecte chaque enfant quel que soit son sexe (et en particulier les enfants défavorisés qui n’ont pas les moyens de payer les écoles privées et les tuteurs), n’est au mieux donnée que du bout des lèvres. Au lieu de cela, la « vraie » préoccupation du plan est de s’assurer que les étudiants de genre fluide sont autorisés dans les salles de bain qu’ils choisissent, malgré les risques posés aux autres étudiants.

Les démocrates préféreraient se battre pour normaliser les modes de vie « alternatifs » dans la littérature pour enfants plutôt que d’apprendre à un enfant à penser. Des exemples comme les agressions sexuelles tragiques dans les écoles du comté de Loudoun, en Virginie, témoignent de ce que signifient « l’égalité et l’équité » pour les étudiants américains.

À la fin de tout cela, la vérité est claire : la Maison Blanche Biden se moque complètement de la sécurité et du bien-être des femmes. Son objectif de « combler les écarts entre les sexes » dans presque tous les domaines énumérés dans ce document est simplement une question de produire certains résultats superficiels sans aucun égard pour la réalité complexe dans laquelle vivent réellement les familles de travailleurs.

Les démocrates cherchent à jouer le rôle du parent autoritaire qui obligera les filles à devenir ingénieurs et les garçons à devenir ménagères afin d’équilibrer les chiffres qu’ils considèrent comme historiquement injustes. Ils n’essayent pas d’aider les femmes ; ils essaient de nous contrôler et de remplir leurs portefeuilles tout en le faisant. Les Américains devraient rejeter cette vision, de peur que nous ne devenions tous simplement des rouages ​​​​sans genre dans une machine contrôlée par les bureaucrates : également classés, également insignifiants et également impuissants.

Sandra Kirby est associée politique pour l’American Principles Project.

