Le plan des boulangeries au volant de Greggs a des fans qui se lèchent les lèvres à travers le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

De nombreuses chaînes ont réagi en cherchant à ouvrir de nouveaux magasins.

Des noms de service au volant établis tels que McDonald’s et Burger King font également face à la concurrence de marques américaines et canadiennes telles que Tim Hortons et Wendy’s.

Même Leon, connu pour être une option de restauration rapide «saine», devrait ouvrir son premier service au volant dans le West Yorkshire cette année, ce qui, selon lui, est le premier d’une longue série.

Selon l’étude de marché NPD, 40 millions de visites supplémentaires ont été effectuées dans les services au volant au Royaume-Uni au cours de l’année précédant avril.