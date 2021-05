Le plan des familles américaines de Biden pourrait rendre l’Amérique moins terrible pour les parents

Christina Hayes a toujours dû se battre pour garder un emploi et prendre soin de sa famille.

Diagnostiquée avec un lupus il y a 14 ans à l’âge de 19 ans, la maman du Michigan a souvent besoin de temps libre pour se rendre chez le médecin. Mais son travail dans une compagnie aérienne ne lui donne pas de congés payés. Ajoutez à cela prendre soin de sa fille de 7 ans et rester à la maison avec elle lorsqu’elle tombe malade – ce qui, à son tour, met Hayes en danger parce que le lupus affecte son système immunitaire – et vous avez une lutte qui a taxé Hayes financièrement et physiquement bien avant le début de la pandémie.

Pour joindre les deux bouts, Hayes échangeait des quarts de travail avec des collègues et prenait du travail avec DoorDash et d’autres plates-formes de gig-économie en plus de son travail régulier.

«C’était comme, quand est-ce que je dors? À peine », a déclaré Hayes à Vox.

Le manque de sommeil a rendu Hayes, qui partage les tâches parentales avec le père et la belle-mère de sa fille, plus sujette aux poussées de sa maladie. Mais elle ne voyait pas grand-chose de choix: «Quand vous saurez que les factures arrivent, vous allez le faire fonctionner.»

C’est une position dans laquelle des millions de parents américains se retrouvent chaque jour: sans congé payé, soutien à la garde d’enfants et autres éléments d’un filet de sécurité sociale, les mamans et les papas à travers le pays sont censés simplement «faire fonctionner», tout seuls.

Cet isolement est devenu encore plus clair lorsque la pandémie a frappé et que les écoles et les garderies ont fermé leurs portes, laissant les parents découvrir comment travailler tout en s’occupant de leurs enfants à plein temps. Mais ce n’était qu’une extension de ce à quoi les parents qui travaillent à faible revenu sont confrontés depuis des années – l’impossibilité absolue de concilier famille et travail et l’absence de programmes qui pourraient aider les parents à y parvenir. Comme Katherine Goldstein, créatrice du podcast The Double Shift, l’a dit à Vox, en Amérique, «si vous avez un bébé, vous êtes seul».

Il ne doit pas en être ainsi. Des dizaines d’autres pays industrialisés, de la France à la Corée, dépassent les États-Unis en termes de dépenses pour les enfants et les familles, et beaucoup ont des programmes de garde d’enfants et de congés payés qui donnent aux parents un semblant de contrôle sur leur vie. Et maintenant, le président Joe Biden a dévoilé un plan qui rapprocherait un peu les États-Unis de cette norme. Avec des milliards investis dans l’éducation préscolaire universelle, l’aide à la garde d’enfants et un programme national de congé familial et médical, le plan changerait la vie de nombreux Américains. «C’est un véritable investissement dans notre compréhension sociétale que le gouvernement a une responsabilité envers les familles», a déclaré Goldstein.

Mais maintenant, il doit passer par le Congrès. Et dans un pays où l’on attend depuis longtemps que les parents qui travaillent résolvent eux-mêmes tous leurs problèmes, c’est probablement un défi de taille.

L’Amérique n’a fonctionnellement pas de système de garde d’enfants

Parmi les pays riches du monde, les États-Unis sont, à bien des égards, le pire endroit pour les parents.

Pour commencer, c’est le seul pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à ne pas avoir de congé de maternité payé garanti. Cela laisse les mères qui travaillent à la merci des employeurs, qui peuvent décider d’offrir un congé payé ou non. Avant la pandémie, seulement 20 pour cent des travailleurs du secteur privé – et 8 pour cent de ceux du quartile inférieur des salaires – avaient payé des congés pour s’occuper d’un nouvel enfant ou d’un autre membre de la famille.

Les nouveaux parents peuvent souvent prendre un congé sans solde en vertu de la loi sur le congé familial et médical (FMLA), mais beaucoup ne peuvent pas se permettre de perdre leur revenu. Leng Leng Chancey, par exemple, maintenant directrice exécutive du groupe de défense des femmes travaillant 9to5, gagnait 7,45 $ l’heure lorsqu’elle a eu son premier enfant par césarienne. Elle était censée rester à la maison pour guérir pendant au moins huit semaines, a-t-elle dit à Vox, mais a fini par retourner au travail après cinq heures parce qu’elle et sa famille avaient besoin d’argent. «Je ne pourrais jamais me permettre la FMLA, car ce n’est pas un congé payé», a-t-elle déclaré.

L’image des congés de maladie n’est pas meilleure non plus. Contrairement à près de 200 pays à travers le monde, les États-Unis ne garantissent pas les jours de maladie payés aux travailleurs, et avant la pandémie, seuls 27% des 10% les plus bas des salariés avaient accès à ces prestations. C’est doublement problématique pour les parents, qui ont besoin de temps non seulement pour eux-mêmes mais pour leurs enfants. Avant la pandémie de Covid-19, par exemple, même les bébés et les tout-petits en bonne santé souffraient en moyenne de 8 à 10 rhumes chaque année, dont beaucoup les empêchaient de garder leurs enfants pendant au moins un jour par rhume, sinon plus.

Et en parlant de garde d’enfants, les États-Unis y échouent également. Il n’existe pas de système subventionné et largement accessible de prise en charge des enfants comme ceux qui existent dans de nombreux pays européens. Au lieu de cela, les États-Unis ont une sorte de patchwork dans lequel les soins peuvent coûter plus cher que les frais de scolarité à l’université, les subventions fédérales ne couvrent qu’une fraction des personnes dans le besoin, et les travailleurs des garderies gagnent des salaires de pauvreté, souvent sans congé rémunéré pour s’occuper de leurs enfants. propres enfants. Et de nombreux quartiers à faible revenu sont des «déserts» de garde d’enfants, dans lesquels il y a plus d’enfants qui ont besoin de soins qu’il n’y a de places disponibles pour les desservir.

Les garderies formelles sont «rarement accessibles» pour les travailleurs à bas salaire, a déclaré Chancey. «La plupart du temps, ils dépendent des soins de leur voisin et de leur famille: qui peut surveiller mon enfant pendant les trois prochaines heures pendant que je vais chez McDonald et que je travaille un quart de trois heures?»

Pendant ce temps, de longues heures et une culture qui valorise le «travailleur idéal» – un homme blanc avec une femme à la maison qui s’occupe des enfants – signifient que même les parents qui sont en mesure de se payer la garde d’enfants sont souvent épuisés, mettant du temps après la les enfants sont au lit ou le week-end, avec toute pensée de sommeil ou de temps personnel reporté à un avenir mythique lorsque les enfants seront tous grands.

Pendant des années, les parents américains ont «investi toute notre énergie dans la vie et bricoler ces façons ridicules de le faire fonctionner», en déterminant quelle que soit la combinaison de garde d’enfants formels et d’aide à la famille qui assurerait la sécurité des enfants et les parents employés d’un jour à l’autre. ensuite, Goldstein a dit à Vox. Mais sans le soutien du public, la solution de chaque famille était fragile: «à tout basculement du bateau, tout s’écroulerait».

Puis la pandémie a frappé. Et aujourd’hui, a déclaré Goldstein, “le bateau n’a pas seulement été secoué, il a complètement chaviré et se trouve maintenant au fond de l’océan.”

L’American Families Plan propose un «relooking sociétal complet»

La pandémie a mis longtemps à faire face aux parents à faible revenu – l’inaccessibilité absolue des services de garde d’enfants – et en a fait un problème pour presque tout le monde.

Avec la fermeture des écoles et des garderies, certains parents ont dû quitter leur emploi pour s’occuper de leurs enfants. D’autres ont pu travailler à domicile tout en surveillant les enfants et en gérant leur école éloignée, mais le processus a été pour le moins épuisant, en particulier pour les mères, qui ont assumé la majorité de la supervision virtuelle de l’apprentissage. En conséquence, 91% des mamans signalent plus d’épuisement qu’avant la pandémie (avec 35% des pères), selon une enquête de décembre.

«Ces problèmes étaient déjà là», a déclaré Chancey. Mais maintenant, avec la pandémie, «tout le monde s’intéresse à eux».

C’est frustrant pour des défenseurs comme Chancey qui travaillent sur ces questions depuis des années. Elle n’est tout simplement pas sûre que les gens au pouvoir se soucieraient des congés payés et de la garde d’enfants en ce moment, «si la majorité de la classe moyenne ne souffrait pas de la pandémie».

Dans le même temps, la pandémie a donné un élan de changement tant attendu. Il y a d’abord eu la loi sur la réponse aux coronavirus pour les familles, adoptée en mars 2020, qui garantissait un congé payé à de nombreux travailleurs (mais pas à tous) atteints de Covid-19 ou qui s’occupaient d’enfants pendant que les écoles et les garderies étaient fermées. Ensuite, il y a eu le plan de sauvetage américain adopté plus tôt cette année, qui a mis de côté 39 milliards de dollars indispensables pour aider les fournisseurs de services de garde à se remettre de la pandémie et pour aider les familles à payer la garde d’enfants.

Mais il s’agissait de mesures de secours visant à atténuer l’impact de la pandémie, et non à modifier fondamentalement le filet de sécurité sociale américain. Maintenant, l’administration Biden vise à le faire avec le plan américain pour les familles.

Le plan, annoncé fin avril, investirait près de 2 billions de dollars dans des programmes destinés à aider les parents et les familles américains. Cela comprend 200 milliards de dollars pour une école maternelle gratuite et universelle pour les enfants de 3 et 4 ans, et 225 milliards de dollars pour aider à rendre les services de garde plus abordables pour les nourrissons et les tout-petits. Dans le cadre de ce plan, les familles gagnant jusqu’à 1,5 fois le revenu médian de leur État ne paieraient pas plus de 7% de leur revenu pour la garde d’enfants (aujourd’hui, les familles de certains États consacrent jusqu’à 30% de leur revenu aux soins). Les familles à faible revenu ne paieraient rien. Et le plan augmenterait également les salaires des travailleurs des services de garde à 15 $ l’heure, ou à parité avec les enseignants de maternelle pour les travailleurs ayant des qualifications similaires.

Il ne s’agit pas seulement de garde d’enfants – le plan lancerait également un programme national de congés familiaux et médicaux payés, offrant aux travailleurs du temps libre pour s’occuper d’un nouvel enfant ou d’un membre de la famille gravement malade, se remettre de leur propre maladie grave, chercher de l’aide après des violences conjugales, et plus. Le programme offrirait jusqu’à 12 semaines de congé une fois qu’il sera pleinement mis en œuvre, à un minimum des deux tiers du salaire d’un employé, ou jusqu’à 80 pour cent pour les travailleurs les moins bien rémunérés.

Et en plus de ces avantages, le plan offrirait deux ans de collège communautaire gratuit à tous ceux qui le souhaitent, une aide alimentaire élargie pour les enfants et les adultes et 800 milliards de dollars d’allégement fiscal pour les familles avec enfants.

Pour de nombreux parents et défenseurs de la famille, la proposition est tout simplement révolutionnaire. «Ce n’est pas n’importe quel texte de loi», a déclaré Goldstein. «C’est comme un relooking sociétal complet.»

Dans le même temps, même un investissement aussi énorme ne ferait que nous placer là où de nombreux pays riches se trouvent déjà. Le plan est «destiné à transformer les États-Unis en quelque chose comme un pays normal pour les parents», offrant des avantages qu’une grande partie du monde industrialisé «tient pour acquis», a écrit Jordan Weissmann de Slate sur Twitter.

Et il ne suffira toujours pas de boucher tous les trous du filet de sécurité américain. Il ne prévoit pas de congé payé pour une maladie de courte durée ou pour s’occuper d’un enfant grippé ou rhume – Biden appelle le Congrès à adopter une loi distincte, la Healthy Families Act, à cet effet. Et même 12 semaines de congé familial payé ne mettraient pas les États-Unis sur un pied d’égalité avec de nombreux autres pays, ou avec les propositions précédentes ici – comme l’a noté le journaliste Bryce Covert, désormais vice-présidente Kamala Harris a présenté un plan en tant que candidat à la présidentielle. ont donné aux travailleurs six mois de congé, avec un remplacement de salaire complet pour les plus bas revenus.

De plus, les Américains n’auront pas accès aux 12 semaines complètes de congé familial et médical pendant 10 ans, lorsque le programme sera pleinement mis en œuvre. «Nous devons lutter pour un calendrier plus progressif» ainsi que des prestations plus généreuses, Danielle Atkinson, directrice fondatrice de l’association à but non lucratif Mothering Justice, a déclaré à Vox. «Douze semaines après avoir eu un bébé, tu ne vas pas bien et ce bébé n’est pas indépendant.»

Proposer le plan n’est que le tout début

Ensuite, il y a la question de l’adoption du plan de Biden. Cela pourrait être compliqué par le fait que l’administration a introduit le plan américain pour les familles séparément de son précédent plan américain pour l’emploi, qui prévoyait de l’argent pour des projets d’infrastructure plus conventionnels comme les routes et les ponts. Ni l’un ni l’autre n’a encore été présenté sous forme de législation, mais certains défenseurs craignent que la garde d’enfants ne soit plus difficile à vendre aux conservateurs et aux modérés au Congrès que les travaux routiers et que le plan américain pour les familles ne soit laissé pour compte.

«Nous craignons que ce soit un peu comme un projet de loi pour les filles et un projet pour les garçons», a déclaré Atkinson, et que «les travaux prêts à être livrés à la pelle, le cas échéant, passeront en premier, et les articles les plus coûteux qui sont essentiels pour les femmes n’auront pas le choix et la possibilité de retourner au travail. »

Malgré toute l’incertitude, le fait que le président des États-Unis se concentre réellement sur les défis auxquels sont confrontés les parents qui travaillent est une bonne surprise – voire un choc – pour ceux qui crient depuis les toits depuis des années.

C’est presque «trop excitant pour espérer», a déclaré Goldstein, mère de trois enfants, y compris des jumeaux nés juste avant que la pandémie ne frappe. «Nous sommes à un point d’inflexion énorme sur la façon dont les 50 à 100 prochaines années vont se dérouler dans ce pays.»

Hayes, la maman du Michigan, est «très reconnaissante d’apprendre que nous avons enfin un président qui parle» de l’importance des congés payés et d’autres avantages pour les parents – ses expériences l’ont amenée à devenir une défenseure des congés payés dans le Michigan, en collaboration avec Mothering Justice.

Mais maintenant, «nous devons agir», dit-elle. «C’est un besoin d’urgence, avant la pandémie et encore plus maintenant.»