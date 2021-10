Le plan d’expansion d’AT&T 5G Plus met en évidence à quel point sa couverture milieu de gamme est inférieure à T-Mobile

La nouvelle extension 5G Plus d’AT&T donne à T-Mobile le moment parfait pour « je vous l’avais dit ». AT&T propose actuellement deux « saveurs » de la 5G : la 5G Plus sur le spectre mmWave à bande haute et la 5G normale, comparable à la 4G LTE. Maintenant, un article de blog détaille le plan d’AT&T pour intégrer le spectre de bande moyenne qu’il possède à la 5G Plus, confondant sa 5G la plus rapide mais difficile à trouver avec une nouvelle variante qui a de meilleures chances de portée et de vitesse – le genre de 5G sur lequel T-Mobile s’est concentré depuis le début.

L’ancien PDG de T-Mobile, John Legere, a critiqué AT&T pour ne pas avoir de spectre de bande moyenne en 2019, déclarant que la 5G a besoin d’un spectre de bande basse, moyenne et haute pour fonctionner efficacement. En effet, cette bande haute mmWave 5G offre les vitesses les plus rapides sur des distances plus courtes, ce qui la rend idéale pour les zones très concentrées. À l’inverse, la 5G à bande basse fournit le strict minimum pour la vitesse sur des zones plus larges.

Offrir un service 5G sans intermédiaire n’est pas idéal – une plage de milieu de gamme sert de médiane entre les deux spectres. Jusqu’à cette année, T-Mobile était le seul grand opérateur ayant accès à l’ensemble des spectres. Verizon et AT&T ont investi près de 70 milliards de dollars combinés pour accéder au spectre de la bande C en février, ce qui fait que les deux sociétés ont deux ans de retard sur T-Mobile.

Les tests effectués plus tôt cette année par PC Mag montrent la différence jusqu’à présent dans les approches du transporteur. En un an, T-Mobile a vu sa vitesse de téléchargement moyenne, telle que testée, monter en flèche au-delà des vitesses moyennes de Verizon et AT&T, même si la vitesse maximale de Verizon était beaucoup plus élevée. Selon PC Mag, les testeurs pourraient atteindre des vitesses comprises entre 150 Mbps et 500 Mbps sur le réseau de T-Mobile en utilisant le spectre de la bande moyenne, offrant une nette différence par rapport aux capacités du sans fil 4G.

Comme l’explique le billet de blog d’AT&T, le transporteur estime que d’ici la fin de 2022, son déploiement aux États-Unis couvrira 70 à 75 millions de personnes, et d’ici la fin de 2023, il en couvrira plus de 200 millions. T-Mobile a réussi à atteindre quelque 125 millions de personnes avec son spectre en bande C en juin dernier, dit qu’il atteindra 200 millions de personnes d’ici la fin de cette année, et affirme qu’il peut couvrir 300 millions d’ici la fin de 2023. Comment le les vitesses correspondent-elles une fois que la couverture est disponible de manière plus uniforme ? Cela pourrait prendre beaucoup de temps avant que nous le sachions.

Le message d’AT&T explique également clairement son intention de regrouper mmWave et C-band sous 5G Plus, et il ne semble pas que cela vous donne un moyen de faire la distinction entre les deux bandes. T-Mobile fonctionne de la même manière, car il affiche une icône « 5G UC » lorsque vous êtes connecté à ses spectres de bande moyenne ou haute, tandis que Verizon appelle collectivement les connexions 5G UW.

Tout ce réétiquetage par les opérateurs de téléphonie mobile ne rend pas la transition vers la 5G moins déroutante. Avec chaque service introduisant ses propres surnoms pour leurs vitesses 5G les plus rapides et AT&T qualifiant à tort son ancien service 4G de « 5Ge », le désordre 5G devient de moins en moins attrayant de jour en jour.

Mise à jour, 19 h 25 HE: Titre et texte mis à jour clarifiant qu’AT&T poursuit sa stratégie 5G existante comme prévu avec le déploiement de la bande C à partir de décembre, et comment cela se compare à la couverture existante de T-Mobile.