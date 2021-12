Le plan d’hiver Covid de Biden repose sur des vaccins, des rappels, des tests et des traitements

Les experts s’inquiétaient déjà un peu d’une nouvelle vague hivernale de Covid-19. Maintenant, la variante omicron a amplifié ces inquiétudes, bien que nous ne sachions toujours pas dans quelle mesure elle modifiera le cours de la pandémie.

L’administration Biden essaie de devancer la menace, détaillant un nouveau plan pour accélérer les vaccinations, augmenter les tests, rendre les traitements largement disponibles et déployer des équipes d’experts en santé publique dans tous les points chauds qui émergeront dans les mois à venir.

Pris ensemble, le plan se lit comme le consensus que vous trouveriez probablement si vous demandiez à quelques centaines d’experts en santé publique ce que nous devrions faire ; en fait, certains experts sont contrariés que certaines de ces choses n’aient pas déjà été faites. Même ainsi, quelques dispositions – telles que la promesse de remboursement d’assurance pour les tests plutôt que de les fournir gratuitement – ​​font sourciller.

Mais dans l’ensemble, les experts semblent penser que le plan touche les points importants. La vraie question est de savoir quel impact un programme du gouvernement fédéral peut avoir à ce stade. Certains gouvernements d’États résistent même aux mesures les plus élémentaires, telles que les masques dans les écoles ; 16% des adultes ont déclaré en octobre qu’ils n’obtiendraient certainement pas le vaccin Covid-19, la part la plus élevée enregistrée par la Kaiser Family Foundation (KFF) dans ses enquêtes sur les vaccins. Les gens se sont enfoncés.

L’administration sait qu’elle ne peut pas arrêter Covid-19, variante omicron ou autre. Mais c’est sa tentative d’abaisser les barrières pour que les gens coexistent avec Covid-19 : en facilitant l’obtention d’un vaccin, de se faire tester et d’obtenir des médicaments si vous êtes malade.

Le plan d’hiver Covid-19 de Biden, brièvement expliqué

Le plan annoncé jeudi par l’administration Biden couvre tout le spectre de la réponse fédérale. Cela commence par des injections de rappel.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déjà révisé leurs recommandations, exhortant tous les adultes de plus de 18 ans à recevoir une dose supplémentaire d’un vaccin Covid-19 six mois après leur deuxième injection Moderna ou Pfizer/BioNTech (ou deux mois après leur première injection). vaccinés s’ils ont reçu le vaccin Johnson & Johnson). De nombreux experts sont prudemment optimistes quant au fait que les rappels reçus maintenant seront également protecteurs contre l’omicron si la variante commence à se propager largement aux États-Unis, bien que la protection offerte par les vaccins actuels reste à voir.

L’administration Biden s’associe à l’AARP pour une campagne d’éducation visant à stimuler les personnes âgées et planifie également la sensibilisation de Medicare. Bien qu’il y ait encore un débat sur la valeur des boosters pour les adultes jeunes et en bonne santé, presque tous les experts conviennent que les Américains plus âgés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli devraient recevoir une autre injection. L’AARP s’est également engagée à coordonner les programmes de covoiturage pour amener les gens à leurs rendez-vous de rappel, et la Maison Blanche appelle les employeurs à donner aux travailleurs un congé payé pour se faire vacciner.

Cependant, 30% des Américains ne sont toujours pas vaccinés, y compris de nombreux enfants entre 5 et 12 ans, qui sont actuellement éligibles pour les vaccins. (Les injections pour les enfants de moins de 5 ans devraient être approuvées au début de l’année prochaine.) Les centres de santé communautaires vont organiser des journées de vaccination familiale et la FEMA va mettre en place des cliniques de vaccination mobiles. Medicaid remboursera également les médecins qui discutent avec les familles de la vaccination des enfants.

Ce sera une bataille difficile : selon l’enquête KFF d’octobre, 30 pour cent des parents disent qu’ils ne feront « certainement pas » vacciner leur enfant et 33 pour cent prévoient d’attendre et de voir. Et de nombreux adultes qui ne sont actuellement pas vaccinés insistent sur le fait qu’ils ne se feront jamais vacciner.

Les tests restent essentiels pour suivre et endiguer la propagation du virus, permettant aux gens de savoir s’ils doivent s’isoler ou consulter un médecin. L’administration Biden prévoit de publier de nouvelles réglementations pour permettre aux patients de demander un remboursement à leur assureur-maladie s’ils achètent un test en vente libre ; ils prévoient également de distribuer plus de tests gratuitement dans les centres de santé communautaires et d’autres prestataires, y compris les pharmacies.

Un autre élément du plan est constitué d’équipes de «grève» qui peuvent être déployées pour soutenir les hôpitaux surchargés en raison du manque de personnel, pour fournir des traitements par anticorps monoclonaux dans les zones à forte propagation et des enquêteurs sur les maladies pour aider à suivre le virus.

Il existe également des règles plus strictes pour les voyageurs internationaux, exigeant un test Covid-19 négatif dans la journée avant de monter à bord d’un avion. Et dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral assumera la responsabilité de distribuer les nouveaux médicaments antiviraux si et quand ils sont autorisés par la FDA.

C’est un plan assez complet, bien que les experts voient encore quelques lacunes.

« Quels autres partenaires pourraient-ils employer à part l’AARP pour atteindre d’autres personnes qui n’ont pas l’âge de la retraite ? » Tara Smith, professeur de santé publique à la Kent State University, me l’a dit. «J’aime ce partenariat et les choses qu’ils font là-bas, mais nous en avons également besoin pour les autres groupes d’âge. J’aime leurs cliniques de vaccination familiales, mais pourquoi cela n’a-t-il pas commencé en janvier ? »

Les tests devraient-ils être gratuits ?

Une partie du plan, cependant, a fait l’objet d’un examen minutieux : il appelle les patients à demander un remboursement à leur assureur-maladie s’ils achètent un test en vente libre. Certaines personnes sont actuellement facturées pour des tests Covid-19, ce qui pourrait les décourager de passer un test du tout ; et une couverture d’assurance élargie pourrait aider à atténuer ce problème. Mais il y aura probablement toujours un obstacle entre l’achat du test vous-même et le remboursement de votre argent.

Il a été bien documenté dans le système de santé américain que même de petites obligations financières peuvent avoir un effet considérable sur les actions des gens. Le soi-disant «effet boîte à chaussures» – lorsque les personnes à qui on demande de soumettre des remboursements elles-mêmes ne finissent jamais par le faire parce que c’est un problème – pourrait également se déclencher.

« Le remboursement de l’assurance pour les tests à domicile augmentera l’accès et signifiera que plus de personnes utiliseront les tests, mais ce n’est pas une panacée », m’a dit Larry Levitt, vice-président exécutif de la Kaiser Family Foundation. « Devoir payer d’avance découragera certaines personnes, et les tracas d’avoir à demander un remboursement à votre assureur signifieront que de nombreux reçus finiront par rester dans des boîtes à chaussures. »

Pourquoi le gouvernement fédéral ne se contente-t-il pas d’acheter des centaines de millions de tests et de les distribuer? C’est une question de financement. Même 500 millions de tests rapides à domicile suffiraient à peine pour un pour chaque personne aux États-Unis. Les kits de test rapide d’Abbott se vendent actuellement au prix de 24 $ pour deux tests chez CVS.

Tout cela pourrait s’additionner rapidement et, bien que nous puissions débattre de la question de savoir si le gouvernement devrait acheter et distribuer les tests de toute façon, cet argent nécessiterait probablement une comptabilité créative de la part des agences fédérales ou un nouveau financement approuvé par le Congrès. Du point de vue du gouvernement, demander aux patients de soumettre leurs factures directement à l’assureur est certainement plus facile. Mais c’est plus difficile pour le patient.

Le gouvernement américain ne paie généralement pas non plus, pour tous ses citoyens, le type de services médicaux de routine que les tests Covid-19 deviendront probablement, bien que la plupart des autres pays riches le fassent d’une manière ou d’une autre. Un marché américain plus conventionnel devrait émerger, les assureurs couvrant les tests Covid-19 comme ils font d’autres tests de routine.

« C’est notre système de santé fragmenté au travail », a déclaré Levitt.

Le plan Biden ressemble à un chemin d’une épidémie à une nouvelle normalité

Le plan fournit une sorte de manuel sur la façon dont nous commençons à vivre avec Covid-19. Parce que l’éradication est hors de question, les experts réfléchissent à la manière de réduire autant que possible les risques et les dommages, tout en permettant à la vie de revenir à la normale autant que possible.

« Parce que Covid-19 devient une infection endémique, il est très important d’enseigner aux gens comment calculer les risques avec une menace quotidienne », m’a dit Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins University Center for Health Security. « À cette fin, les tests à domicile, les antiviraux, les anticorps monoclonaux et le renforcement des personnes à haut risque sont vraiment importants. »

Personne ne veut revenir en lock-out, et aux États-Unis, il n’y a de toute façon pas la volonté politique ou l’adhésion du public pour le faire. L’administration Biden essaie de créer un plan tout en faisant face à un grand dilemme: des millions de personnes sont toujours vulnérables au virus – et ce nombre pourrait augmenter en fonction de l’efficacité d’omicron pour surmonter l’immunité antérieure, ce que nous ne savons pas – mais beaucoup d’entre eux n’ont aucun intérêt à se faire vacciner ou même se faire tester.

«Beaucoup de gens viennent de finir. Ils n’auront pas de boosters, du moins pour le moment », a déclaré Smith. «Ils ne porteront pas de masques à moins d’un mandat sérieux. Ils n’achèteront certainement pas de tests.

Le gouvernement fédéral a déjà rencontré certaines des limites de son pouvoir : le mandat de vaccin de l’administration Biden pour les grands employeurs est bloqué devant les tribunaux. La menace d’un mandat semble avoir motivé de nombreuses entreprises à exiger des vaccins et de nombreuses personnes à se les procurer ; la recherche montre que les mandats pourraient être efficaces et que les nouvelles vaccinations ont augmenté après que la Maison Blanche ait finalisé ses règlements. Parfois, envoyer le signal peut être la meilleure chose à faire après une politique concrète.

Ils ont donc proposé cette approche tout en haut. Boosters et tests pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui finissent par tomber malades, nous avons plus d’options de traitement qu’auparavant, avec les nouveaux antiviraux qui devraient arriver sur le marché tous les jours, et le plan d’hiver de Biden comprend des mesures pour faire sortir les médicaments dans le pays.

Une nouvelle normalité n’est pas un monde sans Covid-19, mais un monde dans lequel nous pouvons vivre avec. La nature elle-même aura quelque chose à dire à ce sujet, comme nous le rappelle omicron. Mais c’est ce que l’administration Biden dit faire pour se préparer.