Le plan d’Indian Railways pour gagner un revenu supplémentaire ; installera des restaurants d’autocars dans les gares

Le contrat sera valable pour une durée de cinq ans.

Rail Coach Restaurant : l’étape des chemins de fer indiens pour gagner un revenu supplémentaire ! Le West Central Railway a décidé de lancer des restaurants d’autocars ferroviaires dans sept grandes gares ferroviaires des divisions de Jabalpur et de Bhopal, dans l’État du Madhya Pradesh. Dans le but d’établir des Rail Coach Restaurants dans les gares, le transporteur national a finalisé des contrats dans le cadre d’une politique de revenus non tarifaires. Dans le cadre de cette initiative, d’anciennes voitures de train seront rénovées et transformées en restaurants de voitures de train. Cependant, même après la conversion en restaurants de wagons, ces wagons resteront la propriété d’Indian Railways. Le contrat sera valable pour une durée de cinq ans. Selon West Central Railways, une superficie de 200 pieds carrés a été fournie à chaque emplacement. Avec cette initiative, le chemin de fer zonal aura un revenu supplémentaire de Rs 04,80 crore de revenus non tarifaires.

Dans le cadre de ce programme de revenus non tarifaires, la division de Jabalpur des chemins de fer indiens prévoit d’installer des restaurants d’autocars ferroviaires dans les gares de Jabalpur, Madan Mahal, Katni Murwara, Satna et Rewa. Ces restaurants des autocars ferroviaires seront ouverts dans les aires de circulation de ces gares. Alors que la division de Bhopal envisage d’ouvrir des restaurants d’autocars ferroviaires dans les zones de circulation des gares de Bhopal et Itarsi.

L’année dernière, le transporteur national a lancé son tout premier « Restaurant sur roues » dans la zone de circulation de la gare d’Asansol. Ce restaurant d’autocars ferroviaires unique en son genre a été ouvert à l’usage des voyageurs ferroviaires ainsi que du grand public d’Asansol. Le 26 février 2020, deux nouvelles salles de retraite AC et un système d’affichage de carte de réservation électronique (par le biais du fonds du programme de développement local des députés) ainsi qu’une voiture à piles ont été inaugurés à la gare d’Asansol. Le restaurant sur roues ouvert dans la zone de circulation de la gare d’Asansol a été développé en rénovant deux voitures MEMU surannées des chemins de fer indiens. Selon le ministère des Chemins de fer, cet effort unique améliorera les installations de la gare d’Asansol et générera des revenus non tarifaires d’environ Rs 50 lakhs en cinq ans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.