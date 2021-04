Le plan “ d’infrastructure ” axé sur les actions de Biden vise à écraser le zonage unifamilial ⋆ .

par Chris Menahan, Libération de l’information:

L’avertissement du président Trump selon lequel Joe Biden veut abolir la banlieue se révèle exact.

Le régime Biden travaille à «pousser les gouvernements locaux à autoriser les immeubles à appartements dans les quartiers qui sont actuellement limités aux maisons individuelles», a rapporté . jeudi.

Le plan de 5 milliards de dollars pourrait injecter la Maison Blanche dans un débat opposant les propriétaires âgés aux jeunes travailleurs cherchant à s’implanter dans les villes les plus chères des États-Unis, où de nombreuses familles consacrent un tiers ou plus de leur revenu au logement.

[…] Sous la pression de propriétaires politiquement actifs, les zones urbaines avec les restrictions les plus strictes en place – les villes côtières comme New York et San Francisco – les ont encore augmentées depuis 2006. , selon une enquête de l’Université de Pennsylvanie.

Les détracteurs des lois de zonage disent qu’ils faire grimper les coûts du logement, contribuer à l’étalement urbain et suburbain et perpétuer la ségrégation raciale.

En effet, ce n’est que pour les quartiers de classe moyenne et inférieure.

Les riches – les donateurs et les électeurs de Biden – vivront toujours dans le luxe dans des communautés soudées.

Extrait de The National Review, «Le projet de loi sur les infrastructures de Biden vise à mettre fin au zonage unifamilial»:

Avec l’introduction de son énorme projet de loi «d’infrastructure» de 2,3 billions de dollars, la campagne du président Biden pour mettre fin au zonage unifamilial de banlieue a commencé. Si vous pensez que ce problème a été débattu et résolu lors de la campagne présidentielle de 2020, vous vous trompez. Il est vrai que la plate-forme de campagne de Biden s’est engagée ouvertement et sans équivoque à abolir le zonage unifamilial. Dès que le président Trump a fait une question de cet engagement, cependant, Biden est resté pratiquement silencieux sur la question et la presse de soutien démocrate a faussement nié que Biden avait des conceptions sur le zonage unifamilial. Maintenant qu’il est président, le projet de loi sur les infrastructures de Biden comprend ouvertement des programmes conçus pour «éliminer» le zonage unifamilial (que Biden appelle le «zonage d’exclusion»).

Comment, exactement, Biden envisage-t-il de mettre fin au zonage unifamilial? Selon la fiche d’information publiée par la Maison Blanche, «Biden appelle le Congrès à adopter un nouveau programme de subventions compétitif innovant qui attribue un financement flexible et attractif aux juridictions qui prennent des mesures concrètes pour éliminer [‘exclusionary zoning’]. » En d’autres termes, Biden veut utiliser un gros pot de subventions fédérales comme appât. Si un comté ou une municipalité accepte d’affaiblir ou d’éliminer son zonage unifamilial, il reçoit les dollars fédéraux.

La réglementation de l’ère Obama-Biden pour un logement équitable (AFFH) – que Biden s’est engagé à relancer – fonctionne de la même manière. La différence est qu’en ajoutant un autre pot gigantesque d’argent fédéral aux subventions globales de développement communautaire qui sont l’attrait de l’AFFH, Biden rend encore plus difficile pour les banlieues de résister à l’application – et encore plus punitif pour les juridictions qui renoncent à une part de la les impôts fédéraux qu’ils ont déjà payés afin de protéger leur droit à l’autonomie.

[…] Il y a plus de danger pour les banlieues américaines dans la proposition actuelle de Biden qu’il n’y paraît, cependant. Si j’administrais les divers programmes de logement fédéraux de Biden, j’inciterais les banlieues aisées à accepter des subventions à des conditions clémentes. L’astuce est qu’une fois qu’une juridiction accepte une subvention HUD, elle doit signer une déclaration promettant de «favoriser un logement plus équitable». Maintenant que Biden va faire revivre l’ancienne règle Obama-Biden AFFH, cet engagement peut être utilisé par des organisations à but non lucratif activistes ou l’administration elle-même pour poursuivre les localités pour ne pas avoir répondu à la définition outrageusement élargie de ce terme énoncée dans l’AFFH d’Obama. Ce sont des costumes comme celui-ci qui ont entraîné le comté de Westchester, à New York, à travers des années de contrôle et de tourments fédéraux. La simple menace de telles poursuites a intimidé les responsables démocrates de Dubuque, dans l’Iowa, à abandonner l’autonomie de leur ville à l’administration Obama.

Voici l’essentiel: la campagne de Biden pour abolir le zonage unifamilial de banlieue a bel et bien commencé. Comme à l’époque d’Obama, il s’intensifiera probablement d’année en année. À ce stade, toute juridiction du pays qui souhaite garder le contrôle de son zonage et de son développement devrait refuser de demander des subventions fédérales au logement. Peu importe la qualité de l’argent, signez cette promesse de «favoriser un logement équitable» – comme le définira l’administration Biden – et vous renoncez à votre droit d’aînesse.