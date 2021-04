Le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden est chargé de bien-être d’entreprise ⋆ .

Le président Biden vient de dévoiler un nouveau plan «d’infrastructure» de 2,3 billions de dollars, mais une part terriblement importante de ce projet de loi n’est en fait pas liée à l’infrastructure.

Le plan comprend des subventions massives pour les entreprises ainsi que pour les gouvernements des États et locaux, et intervient juste après l’augmentation proposée par l’administration du taux d’imposition des sociétés, qui porterait le taux de 21% à 28%.

Il y a 300 milliards de dollars pour la fabrication, 100 milliards de dollars pour les services publics d’électricité, 100 milliards de dollars pour le haut débit, 174 milliards de dollars pour les véhicules électriques et bien plus encore. Une part importante de ces dépenses est destinée à subventionner les grandes entreprises.

Ce que le plan néglige, c’est que les entreprises investissent déjà massivement dans les industries qu’elles visent à subventionner. Par exemple, des entreprises comme Tesla et Volkswagen ont investi des milliards dans le développement d’automobiles électriques et d’infrastructures de recharge. Le plan de Biden viserait à influencer les décisions de dépenses des consommateurs en créant de nouvelles incitations pour ces véhicules. En d’autres termes, ces entreprises verraient leurs bénéfices augmentés en raison d’une demande artificiellement accrue. Il en va de même pour Verizon et T-Mobile qui ont investi dans le haut débit, et Mitsubishi et Siemens qui ont investi dans l’énergie éolienne.

Subventionner des sociétés de plusieurs milliards de dollars et augmenter leurs bénéfices est une question de bien-être des entreprises, pas un plan d’infrastructure. Le secteur privé a construit des centaines de milliers de stations-service à travers le pays, et s’il y a une demande, il fera de même avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. Une prise de contrôle fédérale des décisions d’investissement des entreprises de cette manière aura inévitablement des répercussions.

L’administration Biden a inclus 100 milliards de dollars pour «décarboner» le réseau électrique américain, éliminant essentiellement le charbon et le gaz naturel, ainsi que 213 milliards de dollars pour le logement abordable et 400 milliards de dollars pour renforcer les soins de santé à domicile. Malgré la poussée du président Biden pour le bipartisme, les dépenses politiques partisanes traversent son plan.

Ce plan fait suite aux hausses de l’impôt sur les sociétés proposées par Biden.

L’administration actuelle parie que les dommages causés par l’augmentation des impôts seront compensés par le montant massif des dépenses fédérales dans cette proposition. Comme l’a dit le président de la Fondation fiscale, Scott A. Hodge, «Sur la base de l’évaluation du CBO (Congressional Budget Office) des effets économiques et budgétaires de l’investissement fédéral, il n’y a aucune raison de croire que l’économie sera mieux avec de tels un marché.”

Le CBO estime que 2 billions de dollars de dépenses fédérales rapporteront environ 1,3 billion de dollars en investissement réel. Étant donné que les investissements gouvernementaux ne génèrent que la moitié des rendements de l’investissement privé, nous serions beaucoup mieux lotis si les 2 billions de dollars d’augmentation de l’impôt sur les sociétés dont Biden a besoin pour financer ce plan étaient laissés entre les mains du secteur privé.

Ce plan serait un flux circulaire massif de revenus avec une augmentation des impôts sur les sociétés finançant des subventions pour les grandes entreprises, ce qui réduirait finalement l’investissement et la formation de capital à long terme. Alors que les dépenses fédérales augmentent à des niveaux sans précédent, les gouvernements des États et locaux ne deviennent rien de plus que les administrateurs d’un gouvernement national géant.

Les bureaucraties sont notoirement et intrinsèquement inefficaces, a souligné l’économiste Ludwig von Mises.

«C’est une illusion répandue que l’efficacité des bureaux gouvernementaux pourrait être améliorée par les ingénieurs de gestion et leurs méthodes de gestion scientifique. . . . Ce qu’ils appellent des carences et des fautes dans la gestion des agences administratives sont des propriétés nécessaires. Un bureau n’est pas une entreprise à but lucratif; il ne peut utiliser aucun calcul économique. . . . Il est hors de question d’améliorer sa gestion en la remodelant selon le modèle de l’entreprise privée. »

L’expansion de la bureaucratie ne fera qu’exacerber ces effets. Les dépenses et les retards liés à la collecte de milliers de milliards de dollars d’impôts supplémentaires sur les sociétés, à les faire passer par Washington et à les utiliser finalement pour financer d’innombrables programmes ne font que décourager davantage la poursuite d’un tel plan.

Dans l’ensemble, une analyse approfondie de cette proposition révèle qu’elle ferait finalement plus de mal que de bien. En plus des niveaux élevés de dépenses politiques et des interventions inutiles dans les décisions d’investissement des entreprises, ce plan serait un fardeau pour l’économie, réduisant les investissements, la croissance et la prospérité à long terme.