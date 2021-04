Le plan d’infrastructure de Biden demande 100 milliards de dollars pour réparer Internet haut débit

La proposition d’infrastructure du plan américain pour l’emploi de 2 billions de dollars du président Biden utilisait une définition plus large de l’infrastructure que la plupart des gens ont tendance à associer au mot. Cela a tout pris, des routes, des conduites et de l’électricité au changement climatique, aux emplois syndicaux et aux inégalités.

Il a également fourni 100 milliards de dollars à l’infrastructure numérique américaine, avec pour objectif ambitieux de donner à tous les Américains l’accès à Internet à haut débit fiable et abordable dont ils ont besoin pour participer à l’économie d’aujourd’hui. Le plan manque de détails pour le moment, mais la grande majorité de cet argent sera consacrée à la construction de connexions haut débit à large bande pour les millions d’Américains qui ne les ont toujours pas. Il existe également des dispositions relatives à la promotion de la concurrence et à la baisse des prix. Biden a appelé Internet à large bande «la nouvelle électricité», comparant la nécessité d’une initiative fédérale pour l’amener à tous les Américains à la loi sur l’électrification rurale de 1936.

Si vous avez prêté attention, l’accent mis par Biden sur la réduction de la fracture numérique ne devrait pas être une surprise. Il a appelé au «haut débit universel» au cours de sa campagne dans son plan Build Back Better. Il a nommé Jessica Rosenworcel, qui, en tant que commissaire de la FCC, se fait la championne de l’Internet haut débit abordable depuis des années, à la présidence par intérim de la Federal Communications Commission (FCC).

La réponse de Rosenworcel au plan de Biden, au fait? « Je mise tout. »

Le haut débit pour 100% d’entre nous. Je mise tout. – Jessica Rosenworcel (@JRosenworcel) 31 mars 2021

Mais c’est aussi une entreprise énorme et compliquée que l’Amérique tente d’accomplir depuis des années, sous trois (maintenant quatre) présidences. Le nombre exact d’Américains qui n’ont pas accès à une infrastructure haut débit varie en fonction de plusieurs facteurs, y compris les cartes que vous utilisez pour les compter et quelle est votre définition d’un Internet haut débit fiable. Biden a mis le nombre à 30 millions. Et ce nombre n’inclut pas les millions d’Américains qui ont accès à Internet à large bande mais ne peuvent pas se le permettre, ce qui rend cet accès dénué de sens.

La question de l’abordabilité est devenue d’autant plus évidente et problématique pendant la pandémie. Les législateurs ont dû se démener pour aider les personnes à faible revenu à accéder à Internet grâce à diverses subventions et factures de relance, tandis que la FCC a essentiellement dû supplier les fournisseurs de services Internet de ne pas couper les Américains s’ils ne pouvaient pas payer leurs factures Internet. Ce ne sont pas des solutions permanentes, cependant, et elles n’étaient toujours pas suffisantes pour certains. Le plan de Biden veut aussi aider ces gens.

«Quand je dis abordable, je le pense», a déclaré Biden dans un discours annonçant le plan. «Les Américains paient trop cher.»

L’Internet haut débit est essentiel au 21e siècle, mais près de 30 millions d’Américains n’y ont pas accès. Il est temps de changer cela. pic.twitter.com/2JBbMTsw1l – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 31 mars 2021

Les partisans de l’accès universel à large bande et de l’abordabilité ont salué le plan.

«C’est un effort sérieux pour atteindre l’équité numérique pour tous les Américains, lutter contre le service Internet hors de prix et mettre en œuvre une plus grande transparence et responsabilité», a déclaré Willmary Escoto de l’association de droits numériques Access Now à Recode. «Le plan américain pour l’emploi fait avancer les États-Unis vers un nouvel avenir numérique, où chaque individu en Amérique a une chance équitable de réussir.»

Gigi Sohn, membre éminent du Georgetown Institute for Technology Law & Policy, a déclaré dans un communiqué que le plan de Biden était remarquable non seulement dans son ambition mais aussi dans « le message qu’il envoie – que le haut débit, comme l’électricité, est une nécessité, et qu’on ne peut pas participer à notre économie, à nos systèmes d’éducation et de soins de santé et à notre société sans cela … Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d’être un pays de nantis et de démunis du numérique.

«Le plan d’infrastructure de 100 milliards de dollars du président Biden reconnaît un fait important concernant le haut débit aujourd’hui – c’est un service essentiel, comme l’eau et l’électricité, et notre politique publique devrait refléter ce fait», Greg Guice, directeur des affaires gouvernementales au groupe de défense de l’Internet ouvert Public Knowledge, dit dans un communiqué. «Nous sommes impatients de travailler avec l’administration et les membres du Congrès alors qu’ils cherchent à faire adopter cette initiative audacieuse visant à réduire la fracture numérique.»

La fiche d’information publiée par l’administration Biden ne va pas dans les détails, au-delà de dire combien d’argent Biden veut investir et, en général, ce qu’il espère que le retour sur cet investissement sera: un accès haut débit à large bande «à l’épreuve du temps». le pays tout entier; une concurrence accrue entre les fournisseurs, y compris les régimes et les coopératives appartenant aux municipalités; et des coûts réduits.

La sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) a déclaré que le plan Biden était basé sur la loi accessible et abordable pour tous sur Internet, qu’elle et le représentant Jim Clyburn (D-SC) ont introduites dans leurs maisons respectives l’année dernière et réintroduites le mois dernier.

Ce projet de loi donne 80 milliards de dollars à l’infrastructure à large bande, oblige les fournisseurs de services qui utilisent des réseaux construits sur cette infrastructure à offrir des plans de services abordables et fournit 6 milliards de dollars supplémentaires au programme de prestations d’urgence pour la large bande. Cela permettra également aux gouvernements locaux, aux partenariats public-privé et aux coopératives de créer plus facilement leurs propres réseaux qui pourraient concurrencer les prestataires de services traditionnels à but lucratif – qui, dans de nombreux domaines, restent la seule véritable option des consommateurs.

«La pandémie de coronavirus a révélé et exacerbé de nombreux défauts de longue date qui doivent être réparés si l’Amérique veut conserver sa grandeur», a déclaré Clyburn à Recode. «En plus de réparer bon nombre des défauts de notre pays, le plan américain pour l’emploi protège sagement contre l’émergence de défauts supplémentaires à l’avenir.»

Anna Read, chargée de recherche principale avec l’initiative d’accès à large bande au Pew Charitable Trusts, a déclaré à Recode que le gouvernement fédéral devrait se tourner vers les programmes d’accès à large bande étatiques et locaux, qui, selon Read, seront la clé de la mise en œuvre de la vision de Biden.

«Les États ont vraiment été à l’avant-garde sur cette question au cours des dernières années», a déclaré Read. «Ils ont investi des sommes importantes dans l’État et élargi l’accès à large bande. … De plus en plus, les États commencent à se pencher également sur la question de l’abordabilité. »

Bien que le plan Biden promette beaucoup, le livrer sera une autre affaire. Les présidents Bush, Obama et Trump avaient tous de nobles objectifs pour connecter l’Amérique. Aucun d’entre eux n’a abouti, et des millions d’Américains ont payé le prix de cet échec lorsque la pandémie a révélé à quel point l’Amérique était loin derrière.

Scott Wallsten, président et chercheur principal du Technology Policy Institute, a déclaré qu’il y avait trop d’inconnues à ce stade pour dire si le plan de Biden serait celui qui inverserait cette tendance. Après tout, si mettre en ligne tout le monde en Amérique avait été facile, cela aurait déjà été fait. Il espère que le plan prévoit l’expérimentation et l’analyse pour voir où et pourquoi les gens ne se connectent pas, plutôt que de simplement jeter de l’argent sur un problème et de supposer que cela le résoudra. Il voit beaucoup d’endroits où cela pourrait mal tourner ou être du gaspillage, mais il a dit qu’il y avait aussi des raisons d’être optimiste.

«Ce que je trouve bien, c’est que les gens prêtent réellement attention à la fracture numérique et à ses conséquences d’une manière qu’ils ne l’étaient jamais auparavant», a déclaré Wallsten. «Nous voyons les problèmes et les inégalités et ce qui peut en résulter … Je pense que, pour une fois, ces personnes sont vraiment visibles.»

«C’est un défi d’infrastructure important, mais c’est aussi un défi d’accessibilité financière», a déclaré Read. «Aborder les deux en tandem sera très important pour réduire la fracture numérique.»

