Le plan d’infrastructure de Biden permettra aux gens de “ sortir de leur voiture avec plus de transports en commun ” ⋆ .

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré jeudi que “le pays a besoin d’un solide paquet d’infrastructures”, le présentant comme un “problème de qualité de vie” pour faire sortir les gens de leur voiture.

Le président Biden a proposé un plan de dépenses de 2,25 billions de dollars connu sous le nom de plan américain pour l’emploi, qui se concentre sur les améliorations des infrastructures physiques et les initiatives d’énergie verte, que Pelosi soutient.

«C’est une question de commerce», a déclaré Pelosi lors de sa conférence de presse hebdomadaire. «C’est une question d’air pur. C’est une question de qualité de vie d’avoir des gens, de les faire sortir de leur voiture avec plus de transports en commun et le reste et c’est aussi une question de juste, encore une fois, de croissance d’une manière qui concerne la sécurité autant que l’emploi.

Pelosi, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et les dirigeants du GOP ont rencontré mercredi Biden à la Maison Blanche au sujet des infrastructures.

À l’issue de la réunion, un membre démocrate du Congrès a déclaré que le plan d’infrastructure de Biden «réduirait l’utilisation de l’automobile».

Pelosi a déclaré que Biden entreprenait un effort bipartisan en rencontrant les législateurs du GOP sur la question des infrastructures.

«Il fait tous ses efforts et je pense que cela porte ses fruits. Nous verrons », dit-elle.

Pelosi a également suggéré que le Congrès devrait «renforcer l’IRS» pour traiter avec les entreprises qui ne paient pas d’impôts fédéraux comme moyen de financer le plan d’infrastructure.

