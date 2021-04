Le plan d’infrastructure des républicains est d’environ un quart de la taille de Biden

Les républicains du Sénat ont dévoilé leur contre-proposition d’infrastructure de 568 milliards de dollars. Bien qu’il consacre une somme substantielle à la réparation des routes et des ponts, il représente environ un quart de la taille du paquet d’infrastructure proposé par l’administration Biden.

Il y a un grand écart entre le prix du plan GOP et les 2,25 billions de dollars du président du plan américain pour l’emploi Joe Biden. Non seulement le coût est beaucoup moins élevé; le plan républicain traite plus étroitement de la réparation des routes et des ponts américains et d’autres formes d’infrastructure de transport, tandis que Biden le fait et plus encore, en doublant un plan climatique de grande envergure et un investissement substantiel pour rendre les soins de longue durée plus abordables.

Les républicains affirment que leur plan d’infrastructure est «robuste». Bien que ce ne soit qu’une fraction de la proposition de Biden, le plan républicain est en fait plus large que le dernier projet de loi bipartisan sur l’infrastructure de 305 milliards de dollars adopté par le Congrès en 2015 et qui a été promulgué par le président Barack Obama. Mais la différence entre ces chiffres et le dernier plan de Biden montre à quel point les démocrates ont augmenté les enjeux au cours des cinq dernières années. Pour Biden, les infrastructures ne se limitent pas aux routes et aux ponts; c’est le dernier meilleur espoir des États-Unis pour s’attaquer au changement climatique d’une manière réelle et fondamentale.

L’administration Biden a organisé jeudi le premier d’un sommet international de deux jours sur le climat, dévoilant un nouvel objectif d’émissions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52% au-dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030. L’engagement de campagne de Biden sur les émissions amena les États-Unis à zéro net. d’ici 2050, et faire fonctionner l’économie américaine à 100% d’énergie propre et renouvelable d’ici 2035. Pour ce faire, Biden a l’intention de faire évoluer l’économie américaine de manière agressive vers une énergie propre – ce qui nécessitera un investissement fédéral important.

«Nous prévoyons que lorsque nous arriverons à la phase de négociation, le climat fera partie de la discussion», a déclaré la sénatrice Shelley Moore Capito (R-WV), principale républicaine du projet de loi et membre de rang du Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics. a déclaré aux journalistes jeudi. Il y a un certain financement pour l’infrastructure des véhicules électriques dans le plan républicain, mais cela ne fait rien par rapport à celui de Biden. Le plan de Biden contient également une norme d’électricité propre, que de nombreux défenseurs de l’énergie propre considèrent comme un moyen clé de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.

Même si Capito et les républicains ont déclaré voir leur plan comme un point de départ dans les négociations avec la Maison Blanche, il reste à voir si l’administration Biden pense que l’écart est trop large, en particulier compte tenu des différentes approches de la crise climatique. L’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié la proposition républicaine d ‘«effort de bonne foi» et a déclaré que le président était prêt à avoir la discussion dans les semaines à venir. Psaki a également déclaré que la Maison Blanche voyait plus de temps pour négocier avec les républicains qu’il n’y en avait sur le programme de secours de Biden de 1,9 billion de dollars à Covid.

“Il y a beaucoup de détails à discuter, mais nous les voyons différemment”, a déclaré Psaki. «L’American Rescue Plan était un programme d’urgence. Nous avons un peu plus de temps ici, et nous sommes très disposés à entendre une gamme d’options, une gamme de mécanismes pour faire avancer les choses. »

Qu’y a-t-il dans la proposition républicaine sur les infrastructures

La publication du plan américain pour l’emploi de Biden a suscité de nombreux débats sur ce qui est réellement considéré comme une «infrastructure», les républicains faisant valoir qu’il devrait être limité aux investissements dans les ressources traditionnelles telles que les routes, les ponts et les transports en commun – qui constituent l’essentiel de leur plan.

Globalement, le plan de Biden comprend 621 milliards de dollars pour les infrastructures de transport, dont 115 milliards de dollars pour les routes et les ponts, 85 milliards de dollars pour les transports en commun, 80 milliards de dollars pour le fret passagers et le rail et 174 milliards de dollars pour les infrastructures de véhicules électriques. Mais il comprend également 650 milliards de dollars pour l’infrastructure domestique, comme le remplacement des conduites en plomb et l’installation du haut débit dans tout le pays. Il comprend également 400 milliards de dollars pour renforcer les soins de longue durée, rendre le coût des soins aux personnes âgées et handicapées plus abordable et augmenter le salaire des aides-soignants à domicile qui s’en occupent.

Le plan républicain est beaucoup plus étroitement ciblé. Il comprend ces catégories:

Routes et ponts, 299 milliards de dollars

Transport en commun systèmes, 61 milliards de dollars

Sécurité, 13 milliards de dollars

Infrastructure d’eau potable et de traitement des eaux usées, 35 milliards de dollars

Voies navigables et ports intérieurs, 17 milliards de dollars

Aéroports, 44 milliards de dollars

Infrastructure à large bande, 65 milliards de dollars

Réserve d’eau, 14 milliards de dollars

L’autre différence majeure entre la proposition de Biden et la proposition républicaine du Sénat est la façon dont elle serait payée. Biden a proposé d’augmenter le taux d’imposition des sociétés à 28% pour payer son plan; Les républicains ont rejeté l’augmentation des impôts et sont contrariés par le fait que les démocrates cherchent à annuler une partie de leur plan de réduction d’impôt de 2017.

Ici, les républicains proposent plutôt une combinaison de frais d’utilisation de véhicules électriques et de dépenses fédérales inutilisées réutilisées, bien qu’il y ait peu de détails concrets sur la rémunération dans leur plan initial. Ils demandent que «tous les utilisateurs de certains types d’infrastructures (ex.: Véhicules électriques)» contribuent à de nouveaux revenus. Les républicains veulent également réutiliser le financement fédéral inutilisé du projet de loi de secours Covid-19 et étendre le plafond de la déduction fiscale de l’État et locale que certains démocrates veulent abroger.

Que se passe-t-il si les républicains et les démocrates ne peuvent pas s’entendre sur les infrastructures

L’approche des démocrates à l’aide de Covid-19 offre un aperçu de ce qui pourrait se passer si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur les infrastructures. Grâce à une manœuvre procédurale du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, les démocrates ont maintenant deux autres occasions d’utiliser le rapprochement budgétaire pour adopter leurs priorités clés avec seulement 51 voix au Sénat étroitement divisé, et ils pourraient tout simplement utiliser l’une d’entre elles sur les infrastructures.

“Si [Republicans] ne voyez pas le besoin grand et audacieux de changement d’infrastructure et de climat que la nation voit et veut et que nous voyons et voulons, nous devrons aller de l’avant sans eux », a déclaré Schumer la semaine dernière dans une interview à CNN. “Mais notre première préférence, voyons s’ils peuvent travailler de manière bipartite.”

Certains républicains ont signalé qu’il y avait de la place pour un terrain d’entente, comme en témoigne la proposition qu’ils ont présentée jeudi: Capito et Carper, par exemple, ont déjà collaboré à une législation sur les infrastructures de l’eau destinée à investir dans des ressources qui amélioreraient l’accès à l’eau potable. Et les Sénateurs Chris Coons (D-DE) et John Cornyn (R-TX) ont déjà lancé l’idée d’approuver une mesure d’infrastructure bipartisane de 800 milliards de dollars et de considérer séparément les principes les plus litigieux.

Reste à savoir si un accord bipartisan est réellement possible: les principales priorités démocratiques, y compris un investissement de 400 milliards de dollars dans l’amélioration de l’accès aux soins de longue durée, ont été ternies par les républicains pour leur caractère étranger. Et l’offre d’ouverture de 568 milliards de dollars des républicains – un peu comme dans le cas de l’aide Covid-19 – n’est qu’une fraction du plan de plus de 2000 milliards de dollars proposé par Biden.

En fonction de la volonté des deux parties de faire des compromis, il est très possible que les démocrates finissent par agir unilatéralement, encore une fois.

«Jusqu’à ce que les républicains se rendent compte que les besoins sont bien plus grands que ce qu’ils proposent, je ne sais pas si nous allons aller beaucoup plus loin. Je l’espère… mais nous n’attendrons pas éternellement », a déclaré la sénatrice Mazie Hirono (D-HI) à Politico.

Ce que les démocrates pourraient faire exactement dans le cadre de la réconciliation n’est pas encore clair pour le moment: comme ces projets de loi doivent se concentrer sur la fiscalité et les dépenses, toutes les dispositions sont soumises à l’examen de la parlementaire, Elizabeth MacDonough, qui peut déterminer si certains principes doivent l’être. dépouillé. Le représentant Peter DeFazio (D-OR), président du Comité des transports de la Chambre, fait partie de ceux qui se demandent si les programmes comprenant les autorisations de transport de surface et d’eaux usées seraient admissibles.

«Vous ne pouvez pas créer un nouveau programme de réconciliation. Il y a une myriade de choses que vous ne pouvez pas faire pour la réconciliation », a-t-il déclaré à Susan Cornwell de . à la mi-avril. «Le parlementaire a une séance avec un sénateur qui est mort depuis 11 ans et qui a créé une règle il y a 37 ans. C’est arbitraire, capricieux et stupide.

Affronter cette question sera le prochain défi des démocrates s’ils décident, une fois de plus, de faire cavalier seul.