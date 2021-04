Le plan d’infrastructure et d’emploi de 2 billions de dollars de Biden, expliqué en 600 mots

Le président Joe Biden a dévoilé ce qu’il a appelé une proposition d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars, la première des deux parties de son programme «Reconstruire mieux». Et une chose est claire: le plan adopte une vision large de ce que signifie «infrastructure».

Le plan comprend environ 621 milliards de dollars pour les routes et les ponts, le plus gros élément du plan de Biden. Un autre 165 milliards de dollars irait aux transports en commun, dont une grande partie irait à Amtrak. Il paierait également pour les stations de recharge de voitures électriques, les systèmes d’eau (y compris l’élimination de tous les tuyaux en plomb), les infrastructures haut débit à large bande, la construction et la modernisation de maisons et d’autres bâtiments, le branchement de puits de pétrole et de gaz et la modernisation du réseau électrique – tout ce qui pourrait s’inscrivent dans une définition traditionnelle de «l’infrastructure».

Mais ensuite, la proposition devient plus créative avec le terme.

Le plan de Biden appelle à étendre la couverture Medicaid des services de soins pour les personnes âgées et les personnes handicapées, qui comprend une partie pour améliorer les prestations et payer les aidants. Cela permettrait également d’investir davantage dans les écoles et les services de garde d’enfants. Et cela comprend un soutien à la formation professionnelle, aux programmes de prévention de la violence, aux hôpitaux pour anciens combattants, à la préparation à une pandémie et à de nouvelles recherches, y compris pour les technologies permettant de faire face au réchauffement climatique.

L’une des parties de la proposition appelle le Congrès à adopter un autre projet de loi entièrement: la loi sur la protection du droit syndical (PRO), un projet de loi pro-syndical de grande envergure.

Tout cela semble certainement bon pour les progressistes, couvrant des questions allant du changement climatique aux soins aux enfants et aux personnes âgées. Mais cela ne correspond pas au moule en acier et en béton de l’infrastructure dont les politiciens américains, y compris l’ancien président Barack Obama, ont parlé ces dernières années lorsqu’ils parlent de propositions d’infrastructure.

Au lieu de cela, l’équipe de Biden plaide en fait pour «l’infrastructure humaine» – un terme que les progressistes ont beaucoup utilisé récemment pour désigner les soins de santé, l’éducation et d’autres services qui sont un élément clé de l’économie moderne. Le concept remonte à des décennies, avec des références antérieures dans les travaux universitaires. Mais de nos jours, il a été cité par tout le monde, du groupe de réflexion de la Brookings Institution au sénateur Bernie Sanders (I-VT), comme un moyen d’amener les Américains et les décideurs politiques à avoir une vision plus large du type de choses sur lesquelles nous pouvons dépenser de l’argent pour construire.

L’idée: les États-Unis dépensent déjà beaucoup d’argent pour les routes, les ponts et autres projets d’infrastructure traditionnels – et pour une bonne raison, car ce sont des choses dont les gens ont besoin pour simplement se déplacer et se rendre au travail. Mais la vie quotidienne et le travail aux États-Unis nécessitent également d’autres types d’infrastructures. Et les gouvernements peuvent construire pour le soutenir, des services Internet à haut débit (considérés comme faisant partie des plans d’infrastructure typiques) aux services de garde d’enfants (ce qui n’est généralement pas le cas).

Ainsi, «l’infrastructure humaine» consiste à mettre en place les structures qui peuvent à la fois stimuler l’économie et permettre aux gens d’y participer. Une façon de voir les choses: ce sont ces projets qui permettent aux gens de profiter de projets d’infrastructure plus traditionnels. Quelqu’un ne pourra pas utiliser cette route ou ce pont pour se rendre au travail si elle doit rester à la maison pour s’occuper de ses enfants ou de ses parents.

La politique, bien sûr, joue un rôle dans le plan très complet. Les démocrates ne détenant qu’une faible majorité au Congrès, ils sont contraints d’adopter des projets de loi au Sénat par le biais d’un processus de «réconciliation» qui permet à une majorité simple de contourner l’obstruction systématique et d’approuver la législation. Mais historiquement, ce processus ne peut être utilisé que pour faire passer une facture chaque année. Les démocrates qui cherchent à en faire plus dans un court laps de temps – en particulier avant les élections de mi-mandat de 2022 – ont cherché des moyens d’entasser des priorités plus progressistes dans des projets de loi.

Le concept d ‘«infrastructure humaine» peut donc permettre à Biden et à d’autres démocrates de faire plus de choses qu’ils n’auraient pu en faire autrement.

