Le plan d’Intel pour de nouvelles cartes graphiques hautes performances : tout ce que nous savons

Intel Arc est la marque récemment annoncée pour les prochaines puces graphiques haut de gamme d’Intel. Sous le nom de code Alchemist, les premières puces de ce type devraient être livrées dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables au cours du premier trimestre 2022. Les GPU Intel Arc affronteront les produits GeForce de Nvidia et Radeon d’AMD. Intel a également publié une bande-annonce montrant des jeux fonctionnant sur des GPU Arc de pré-production.

Depuis des années, Intel nous taquine avec ses intentions de concurrencer Nvidia et AMD dans le secteur des puces graphiques PC haut de gamme. Aujourd’hui, la société a révélé quelques pièces supplémentaires du puzzle.

Le fabricant de puces a annoncé que ses GPU haut de gamme utiliseraient la marque Intel Arc. Il a également annoncé les noms de code de plusieurs générations de ses puces Arc. Auparavant connues sous le nom de DG2, les puces Intel Arc de première génération portent officiellement le nom de code Alchemist. Les futures puces Arc seront connues sous les noms de code Battlemage, Celestial et Druid.

Nous n’avons pas encore beaucoup d’informations cruciales sur Arc, telles que les fréquences d’images dans les jeux, sa consommation d’énergie et le prix. Heureusement, nous en savons un peu. Les puces Arc de première génération utiliseront la microarchitecture Xe HPG d’Intel. Selon PC Gamer, des rumeurs sur ses spécifications matérielles prétendent qu’il cible les performances du GPU GeForce RTX 3070 de Nvidia.

Intel a confirmé que les puces Arc de première génération prendront en charge des fonctionnalités telles que “le lancer de rayons basé sur le matériel et le super échantillonnage basé sur l’intelligence artificielle”. Les puces prendront également pleinement en charge l’API DirectX 12 Ultimate de Microsoft.

Les premières puces seront disponibles au cours du premier trimestre 2022 dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables.

Oui, il peut exécuter Crysis

La société a également publié une bande-annonce montrant certains jeux PC actuels fonctionnant sur des GPU Intel Arc Alchemist de pré-production. La bande-annonce montre de brefs aperçus de séquences de Forza Horizon 4, PUBG, Metro Exodus et plusieurs autres. Il montre même des images de la trilogie Crysis Remastered, répondant si les puces Intel Arc peuvent effectivement exécuter Crysis (un premier mème de jeu sur PC).

Intel dit que nous pouvons nous attendre à plus d’informations sur Arc et Alchemist plus tard en 2021. Il est assez évident qu’Intel veut être la solution haut de gamme pour les joueurs et les créatifs, mais nous devrons attendre et voir comment cela se compare à la GeForce de Nvidia et aux graphiques Radeon d’AMD solutions.

