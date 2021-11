Alors que les pourparlers entre Lord Frost et Maros Sefocivc se terminaient vendredi, Alexander Horne, commentateur et professeur de droit, a affirmé que le ministre du Brexit avait réussi à débloquer des « compromis pragmatiques » de l’UE. Alors que les relations sont maintenant tombées à un point bas, il a affirmé qu’il y avait eu un certain mouvement en raison de la tactique de négociation de Lord Frost. Bien qu’il ait affirmé qu’il est peu probable que l’UE supprime le rôle de la Cour européenne de justice dans le protocole d’Irlande du Nord, le professeur Horne a affirmé que la proposition de réduire les contrôles sur les marchandises en provenance de Bruxelles avait été un succès pour Lord Frost.

Il a déclaré: « Là où l’approche a été plus fructueuse, c’est en débloquant certains compromis pragmatiques sur le fonctionnement du Protocole lui-même.

« Les différents délais de grâce ont été prolongés et il n’est pas clair si certaines de ces règles seront un jour appliquées.

« Bien qu’il y ait des différends quant à la portée de certaines des autres concessions offertes par l’UE, il est néanmoins clair qu’il y a eu un certain mouvement. »

Bien qu’il ait fait l’éloge du ministre du Brexit, il a également averti que les exigences du document de commandement du Royaume-Uni concernant l’Irlande du Nord pourraient ne pas être réalisables.

Les pourparlers se sont terminés vendredi avec Lord Frost avertissant que des écarts importants subsistent entre les deux parties.

Tout au long des négociations, Lord Frost a insisté sur le fait que la Cour de justice européenne doit être supprimée car l’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni.

Si les demandes ne sont pas satisfaites, le Royaume-Uni a averti qu’il déclencherait l’article 16 du protocole pour suspendre certaines parties de l’accord.

En réponse, l’UE a averti qu’elle riposterait avec un certain nombre de propositions et pourrait même mettre fin à l’accord de commerce et de coopération.

« On a l’impression que Johnson et Frost souhaitent créer un moment qui peut être décrit de la même manière que Thatcher à Fontainebleau – une grande concession, comme la remise, qui peut être considérée comme une victoire majeure. »

On pense que le Royaume-Uni pourrait déclencher l’article 16 après le sommet de la COP26.

Alors que Lord Frost a publié vendredi un résumé pessimiste des pourparlers, son homologue s’est félicité d’un « changement de ton » de la part du ministre du Brexit.

M. Sefcovic a également affirmé que les deux parties pourraient faire des progrès sur les médicaments lors des pourparlers la semaine prochaine.

Il a déclaré: « Nous devons faire de sérieux progrès au cours de la semaine prochaine.

« C’est particulièrement important en ce qui concerne la question des médicaments.