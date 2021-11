Le président du programme Russie dans le programme Asie-Pacifique au Carnegie Moscow Center, Alexander Gabuev, a averti que le projet de la Russie de vendre du gaz à la Chine à partir des mêmes champs qu’elle utilise pour exporter du gaz vers l’Europe pourrait avoir des conséquences désastreuses. Il a déclaré que cela pourrait exposer le crack si la dépendance vis-à-vis du marché chinois devenait trop unilatérale.

Cela survient alors que la Russie a fait monter en flèche les prix du gaz européen après avoir diminué les approvisionnements en gaz transitant par son vaste réseau de gazoducs.

Mais une faiblesse dans le complot énergétique de la Russie semble se former après que l’approbation de leur nouveau gazoduc Nord Stream 2 a été suspendue par les régulateurs allemands.

Maintenant, pour éviter de nouveaux efforts de l’UE pour réduire l’emprise de la Russie sur le marché de l’énergie, Moscou se tournerait vers la Chine comme partenaire commercial pour capitaliser sur ses importantes réserves de gaz.

Gazprom, la compagnie gazière publique russe, a récemment annoncé qu’un accord pour un gazoduc reliant la Sibérie à la Chine était sur le point d’être finalisé.

Gazprom a déclaré que le projet, baptisé Power of Siberia, devrait être signé au début de l’année prochaine.

Mais cela vient aussi du fait que la Chine connaît elle-même des problèmes énergétiques.

La flambée des prix due à une réouverture de l’économie qui a vu la demande d’énergie augmenter, ainsi que les restrictions énergétiques du président Xi Jinping pour atteindre les objectifs climatiques, ont vu émerger une crise énergétique qui a forcé des coupures d’électricité et le rationnement de l’électricité ravage le pays.

Et bien que cela puisse être une chance pour Moscou d’en profiter, la Russie pourrait devenir de plus en plus dépendante de la Chine en tant que consommateur de son gazoduc tandis que l’Europe élimine progressivement le gaz.

M. Gabuev a écrit pour le Financial Times : « Si un jour, par exemple, Pékin veut que la Russie cesse d’armer l’Inde et le Vietnam, comment Moscou refusera-t-il si le marché chinois est la principale source de revenus remplissant les coffres du Kremlin ?

Et la Chine, de son côté, commence à diversifier ses sources d’importation d’énergie, ce qui, selon M. Gabuev, lui donnera le dessus.

Il a écrit : « La Chine a diversifié ses sources d’importation d’hydrocarbures, et elle sera en mesure de tirer parti de l’accès au marché afin d’extraire des concessions commerciales et politiques, comme elle le fait déjà avec l’Australie et d’autres pays.

Mais les pays commencent à se tourner vers les énergies renouvelables pour atteindre les objectifs climatiques dans les délais, la Russie pourrait ne rester que la Chine comme partenaire commercial pour le gaz.

Le président chinois Xi Jinping et M. Poutine ont tous deux manqué le sommet crucial sur le climat COP26 à Glasgow, où des engagements majeurs pour réduire les émissions ont été convenus.

Mais la Chine a confirmé qu’elle atteindrait un pic de ses émissions avant 2030, avec un plan pour atteindre le zéro net d’ici 2060, 10 ans plus tard que les objectifs du Royaume-Uni et de l’UE.