Le plan directeur du Brexit alors que Sainsbury’s lance la « plus grande campagne de recrutement de tous les temps » pour sauver Noël | Politique | Nouvelles

in

Malgré les propos rassurants du gouvernement concernant les récentes pénuries de carburant, un manque d’employés d’entrepôt et de chauffeurs routiers pourrait avoir un impact sur les livraisons des achats de Noël pour de nombreux détaillants. Cet été, de nombreux produits populaires ont été absents des rayons des supermarchés en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Les dirigeants de l’industrie alimentaire ont précédemment averti que la situation pourrait s’aggraver au cours de la période de Noël.

Le manque de chauffeurs-livreurs et les pénuries croissantes de main-d’œuvre ont été imputés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Cependant, Sainsbury’s crée 22 000 emplois saisonniers pour aider la chaîne de supermarchés à répondre à une demande plus élevée pendant la saison des fêtes.

Le groupe de vente au détail – qui possède Argos – embauchera du personnel de magasin, des chauffeurs-livreurs et des employés de la logistique dans le cadre de sa “plus grande campagne de recrutement de Noël jamais réalisée”.

Clo Moriarty, directeur de la vente au détail et du numérique de Sainsbury’s, a déclaré: “Nous faisons tout pour aider nos clients à célébrer et à faire en sorte qu’ils passent un excellent Noël cette année.

« En recrutant 22 000 collègues temporaires de Sainsbury’s et d’Argos sur un package salarial attractif, en incitant les chauffeurs en ligne et en offrant des heures supplémentaires aux collègues existants pendant la saison des fêtes, nous offrirons ce que nos clients veulent – une excellente cuisine et un service fantastique.

« Noël est une période amusante pour travailler dans le commerce de détail pour quiconque aime aider les clients et aime travailler dans un environnement d’équipe inclusif.

“Si c’est ce qui vous motive, nous sommes prêts à vous accueillir chez Sainsbury’s.”

La chaîne de supermarchés introduira également une nouvelle incitation au paiement pour les chauffeurs Argos et les épiceries en ligne.

Les conducteurs nouveaux et existants pourront gagner jusqu’à 500 £ supplémentaires pour effectuer des quarts de travail pendant la période chargée de Noël.

Le ministre des Affaires, Paul Scully, s’est félicité de la décision de Sainsbury’s et a plaisanté en disant qu’elle était “suffisante pour donner au Père Noël une concurrence sérieuse”.

Il a déclaré: “Le gouvernement protège, soutient et crée des emplois à travers le Royaume-Uni grâce à notre plan pour l’emploi et c’est formidable de voir Sainsbury’s lancer sa plus grande campagne de recrutement de Noël de tous les temps.

“Ces 22 000 emplois créés à travers le pays signifient plus d’opportunités pour les travailleurs et un service encore meilleur pour les clients – assez pour donner au Père Noël une sérieuse concurrence.”

Richard Griffiths, PDG du British Poultry Council, a déclaré dans un communiqué: “Avec moins de 100 jours avant Noël et déjà confronté à des pénuries de main-d’œuvre croissantes, la dernière chose dont la production de volaille britannique a besoin est plus de pression.”

Mais Richard Walker, directeur général de la chaîne de supermarchés Iceland Foods, a lancé un avertissement encore plus fort aux consommateurs.

M. Walker a déclaré à la BBC: “Il ne s’agit plus de savoir si Noël se passera bien, il s’agit de garder les roues allumées et les lumières allumées afin que nous puissions réellement nous rendre à Noël.”

Il a ajouté: “Ce n’est pas un problème dans des mois.”