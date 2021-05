Le plan directeur du prince Harry et de Meghan Markle exposé, mais pourrait «aliéner 50% des Américains» | Royal | Nouvelles

Prince Harry et Charles: un expert analyse une relation “ fracturée ”

Les jeunes sont peut-être devenus le public cible du prince Harry et de Meghan Markle, car les membres de la génération Y et de la génération Z apprécient encore plus l’authenticité et la transparence que les générations plus âgées, selon l’expert en gestion de la marque et de la réputation Eric Schiffer. L’expert basé en Californie a noté que le duc de Sussex avait parlé avec franchise de sa santé mentale et de sa relation avec le palais au cours des derniers mois.

Et il pense que cela a été non seulement bénéfique pour le prince Harry à un niveau plus profond, car dénuder son âme lui permet de “vivre sa vérité”, mais parler franchement de sa vie et de celle de Meghan peut également attirer le soutien de personnes dans la vingtaine et 30 s.

M. Schiffer a déclaré à Express.co.uk: “Je pense qu’il existe une stratégie claire et délibérée pour se connecter avec la génération Y et la génération Z, qui apprécient l’authenticité, et dans le processus, Harry peut également vivre sa vérité. Ceux-ci s’alignent.

«Il a fait le choix de rejeter une grande partie de l’architecture institutionnelle royale qui a été le tissu de la monarchie pendant des siècles.

“Il fait cela pour se libérer, mais dans le processus, il crée également un appel auprès des jeunes, parce qu’il dit sa vérité, il décrit sa douleur, il se connecte avec eux à ce niveau authentique.”

Le prince Harry et Meghan Markle essaient peut-être de se connecter avec la génération Z et la génération Y – expert (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan Markle ont été interviewés par Oprah Winfrey plus tôt cette année (Image: GETTY)

Bien qu’être franc puisse aider à tisser des liens avec les jeunes générations, M. Schiffer a averti que le duc de Sussex devait encore faire attention à ses remarques.

Faisant référence aux commentaires du prince Harry sur le premier amendement fait sur un épisode du podcast Armchair Expert, M. Schiffer a déclaré: “Ce qu’il veut éviter cependant, c’est aliéner certains de ces jeunes qui ont également de fortes convictions sur l’Amérique et sa souveraineté.

“Je lui conseillerais donc d’être plus réfléchi et prudent de ne pas aliéner 50% de l’Amérique en remettant en question son tissu constitutionnel qui en a fait l’une des plus grandes démocraties du monde.”

LIRE LA SUITE: “ L’activisme de la liste A ” du prince Harry déchiré par la critique de télévision féministe

Le prince Harry et Meghan Markle ont parlé franchement de leur santé mentale au cours des derniers mois (Image: GETTY)

Le prince Harry a évoqué la Constitution américaine alors qu’il discutait avec l’acteur Dax Shepard et la productrice Monica Padman d’épisodes d’intrusions dans la vie privée de la part de paparazzi qu’il a vécus depuis son déménagement en Californie.

Parlant de l’amendement protégeant un certain nombre de libertés fondamentales aux États-Unis, y compris le droit à la liberté d’expression, le duc a déclaré: “Je ne veux pas commencer à suivre la voie du premier amendement parce que c’est un sujet énorme et que je ne veux pas.” Je comprends parce que je ne suis ici que depuis peu de temps.

«Mais vous pouvez trouver une faille dans n’importe quoi et vous pouvez capitaliser ou exploiter ce qui n’est pas dit plutôt que de maintenir ce qui est dit.

“Je crois que nous vivons à une époque où nous avons certains éléments des médias qui redéfinissent ce que signifie la confidentialité.”

NE MANQUEZ PAS

Le prince Harry et Meghan Markle ne travaillent plus dans la famille royale (Image: GETTY)

Prince Harry et Meghan Markle en juillet 2019 (Image: GETTY)

Il a ajouté plus tard: “J’ai tellement de choses que je veux dire sur le Premier Amendement comme je le comprends en quelque sorte, mais c’est dingue.”

Cette remarque a attiré les critiques de quelques personnalités conservatrices du Royaume-Uni, dont le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz.

Il a écrit sur Twitter: “C’est bien qu’il puisse dire ça.”

Le prince Harry et Meghan ont déménagé en Californie à la fin du mois de mars 2020, quelques jours à peine avant leur démission officielle en tant que membres de la famille royale à temps plein.

Le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés en 2018 (Image: EXPRESS)

Comme l’a confirmé Harry lors de son apparition au podcast, ils ont passé les premiers mois au domicile du producteur Tyler Perry à Los Angeles.

Au cours de l’été 2020, ils ont emménagé dans leur maison à Montecito, Santa Barbara.

Au cours des derniers mois, le prince Harry a fait quelques apparitions publiques au cours desquelles il a dévoilé sa relation avec quelques membres éminents de la famille royale et a parlé franchement de sa santé mentale.

Plus particulièrement, le duc et la duchesse de Sussex ont participé ensemble à l’entretien de deux heures avec Oprah Winfrey en mars, au cours duquel ils ont évoqué le départ de la famille royale, accusée de “manque de compréhension et de manque de soutien”, leur nouveau la vie en Californie, leur relation avec les médias et leurs luttes mentales.

Le prince Harry a co-créé une série documentaire sur la santé mentale avec Oprah Winfrey (Image: GETTY)

Au cours du podcast Armchair Expert, Harry a de nouveau parlé de son approche de la santé mentale et de la thérapie, mais a également abordé la parentalité et comment il veut «briser le cycle» de la douleur et de la souffrance que lui a transmis le prince Charles.

De plus, il a parlé de ses années dans l’armée et a partagé quelques aperçus de sa vie avec Meghan qui, a-t-il révélé, au début de leur relation qu’il avait rencontrée dans un supermarché de Londres et faisait semblant de ne pas savoir pour ne pas attirer l’attention de la Publique.

Vendredi, une semaine après qu’Apple TV + a publié la série documentaire sur laquelle il a travaillé avec Oprah Le moi que tu ne peux pas voir, il est également apparu dans un épisode de suivi spécial intitulé The Me You Can’t See: A Path Forward.

Le site Web de Harry’s Archewell a indiqué que le programme commencerait à répondre à la question: “Où allons-nous à partir d’ici?”