Le plan du cerveau de la galaxie de Reggie Miller pour les Nets n’a aucun sens

Les Brooklyn Nets sont sur le point de se qualifier pour la finale de la Conférence Est après avoir pris une avance de 3-2 sur les Bucks mardi soir lors d’une victoire épique. Brooklyn aura la chance de se qualifier pour la finale de la conférence lors du sixième match jeudi, mais l’analyste de TNT Reggie Miller a lancé un nouveau plan audacieux : et s’ils perdaient à la place ?

Je vais juste jeter ça là-bas pour voir quelles seront les réponses. Si votre Steve Nash et les Nets, asseyez-vous James Harden ET Kevin Durant dans le match 6 à cause des lourdes minutes ce soir, et pousseriez tous vos jetons au centre de la table pour le jeu 7 ?? – Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) 16 juin 2021

L’idée de Miller vient après que Kevin Durant ait joué les 48 minutes dans l’une des plus grandes performances de sa carrière historique. James Harden a également joué 46 minutes sur une jambe alors qu’il revenait d’une blessure aux ischio-jambiers. Miller ne veut pas voir Durant ou Harden se blesser dans le match 6, mais c’est toujours une idée folle.

La seule explication logique à laquelle je puisse penser pour ce schéma est que Reggie a une pile sur les Bucks dans le jeu 6 – parce que mon Dieu, c’est un raisonnement étrange. Je veux dire, écoutez, il y a une logique à l’idée de reposer stratégiquement vos joueurs vedettes pour maintenir la course, en particulier à quel point la saison NBA raccourcie aux Jeux olympiques a été épuisante, mais prendre un mulligan dans le match 6 pour une série éliminatoire serrée? Quelle?

Ne vous y trompez pas : Resting Harden et Durant donneraient un W à Milwaukee. Oui, cela donnerait à l’équipe quatre jours de repos avant le match 7, qui aurait lieu samedi – mais vous savez quoi d’autre leur donne du repos ? Je viens de gagner le jeu 6.

Les Hawks et les Sixers sont bloqués à 2-2. Le premier match possible de la finale de la Conférence de l’Est serait dimanche, et cela suppose que l’une ou l’autre équipe gagne deux fois de suite.

Ainsi, selon le plan Miller, les Nets lancent le match 6 en reposant ses étoiles, puis remportent le match 7 samedi – puis retournent sur le terrain pour le match 1 lundi. En jouant tout le monde jeudi, les Nets donneraient à tout le monde POTENTIELLEMENT seulement deux jours de congé, mais jusqu’à quatre si Sixers contre Hawks passent à sept, et vous avez alors un avantage incroyable pour que tout le monde soit bien reposé pour la finale de la Conférence Est.

Attends… pourquoi est-ce que j’essaie même de comprendre ça ? Perdre intentionnellement un match 6 pour mettre chaque once de pression sur un match est tout simplement stupide. Non Reggie, mauvaise idée Reggie.