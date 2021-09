Le plan du réservoir d’eau de Londres suscite FURY – les villageois d’Abingdon se déchaînent contre le plan | Royaume-Uni | Nouvelles

Les villageois ont exprimé leur inquiétude concernant les projets de construction de trois réservoirs d’une capacité combinée de 100 000 piscines olympiques. Le plus grand des réservoirs monstrueux devrait être situé au sud d’Abingdon dans l’Oxfordshire et fournirait de l’eau aux Midlands et à Londres. Le réservoir de l’Oxfordshire couvrirait l’équivalent de 2 500 terrains de football et contiendrait suffisamment d’eau pour remplir 60 000 piscines olympiques selon des plans provisoires.

Telle est l’inquiétude suscitée par les nouveaux plans, les agriculteurs locaux ont déclaré qu’ils seraient contraints de déménager en raison de la législation sur l’achat obligatoire.

La propriétaire de la ferme familiale Mary Tearney, 69 ans, a déclaré au MailOnline: “Le réservoir proposé commencerait juste au bout de notre jardin et nous n’aurons absolument aucune vue.

“Nous avons maintenant 200 maisons entre nous et la route principale, donc nous nous sentirions complètement piégés.

“Une fois le permis de construire obtenu, ils feront un achat forcé pour acheter notre terrain, nous n’aurions pas le choix.

“Nous avons déjà eu ça une fois, nous vivions là où se trouve la sortie 12 de l’autoroute M4, donc nous avons déjà vécu tout cela auparavant.

“Nous n’avions pas le choix, ils ont juste défoncé l’autoroute à travers la ferme.

« Le réservoir réduirait considérablement la superficie agricole que nous avons. Nous faisons de l’agriculture arable ici, ce sont de très bonnes terres agricoles qui produisent de très bonnes récoltes. bonnes récoltes.

“Je ne pense pas que le réservoir soit nécessaire et je ne suis pas favorable à ce que les bonnes terres agricoles disparaissent sous les infrastructures.

JUST IN : Brexit LIVE : ‘Taureaux de classe mondiale*** !’ Frost laisse Adonis chancelant

Les plans sont basés sur les craintes concernant le manque d’approvisionnement en eau à l’avenir.

Le régulateur de l’industrie, Ofwat, a mis de côté 500 millions de livres sterling pour permettre aux compagnies des eaux de trouver des programmes pour maintenir l’approvisionnement en eau à l’avenir.

Le “Groupe contre le développement des réservoirs” a été créé pour s’opposer à de tels projets.

Derek Stork, 71 ans, un scientifique nucléaire à la retraite a ajouté : « L’eau n’est pas nécessaire ici.

“La période de construction du réservoir prévu est de 10 ans, pendant ce temps, nous serons assis juste à côté d’un site aussi grand que le terminal 5 de l’aéroport d’Heathrow, avec des projecteurs 24h/24 et 7j/7, du bruit et de la pollution par la poussière.

« Ensuite, il y a une perturbation de la circulation, la route n’existera plus car elle traverse le site du réservoir, il faut donc dévier la route.

“Il supprime une grande quantité de bonnes terres agricoles, il détruit la biodiversité des bois et il construit au-dessus des plaines inondables, les scellant.