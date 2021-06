Le plan du Royal Yacht portant la marque « Chalutier à coque des années 1950 » – un expert détruit le plan | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Premier ministre a insisté sur le fait que le nouveau super navire phare national – considéré comme un remplaçant du Royal Yacht Britannia – entrera en service dans quatre ans et fournira aux entreprises britanniques une nouvelle plate-forme mondiale. Son prédécesseur a été déclassé par le gouvernement du parti travailliste au pouvoir en 1997 – dirigé par Tony Blair – mais est resté une attraction populaire pour de nombreux touristes à Édimbourg. Mais les plans de M. Johnson ont fait l’objet d’attaques féroces de la part de Stephen Payne, qui a passé les deux dernières années à élaborer des plans alternatifs pour le nouveau yacht royal, avertissant qu’il serait trop petit, coûterait 5 millions de livres sterling par an et serait difficile pour le Royal Marine à équipage.

Le concepteur du paquebot Queen Mary 2 a insisté sur le fait que contrairement à la proposition du Premier ministre, sa propre conception du Britannia serait rentable en étant un centre d’exposition itinérant pour les entreprises britanniques.

Commentant les plans du numéro 10, l’expert a déclaré : « L’avant de la superstructure, semblable à un chalutier à coque des années 1950, est idéal pour un navire de beau temps, mais pas une si bonne idée pour un voyageur mondial traversant l’Atlantique, le Pacifique ou même contournant la pointe de l’Afrique.”

Lorsqu’on lui a demandé si le cher Royal Yacht serait un navire amiral approprié pour représenter la Grande-Bretagne, il a répondu sauvagement : « Je pense que ce serait un très mauvais navire.

“Ce serait bien pour l’île de Sark ou quelque chose comme ça. Je pense juste que nous pourrions faire quelque chose de plus ambitieux.”

Le concepteur du paquebot Queen Mary 2, dont la construction a lui-même près de 460 millions de livres sterling, a souligné que le navire proposé ne pouvait pas être considéré comme un yacht royal.

Il a insisté sur le fait que c’est parce qu’il faudrait un mât supplémentaire pour arborer le fanion de l’Amirauté, le Royal Standard et l’Union Flag comme Britannia l’a fait.

M. Payne a déclaré: “L’importance de Britannia découlait de son statut royal. Elle avait quatre suites avec des cabines adjacentes pour le personnel et une bagagerie, ainsi que deux salons privés.

“La dernière génération de membres de la famille royale voyage avec autant de bagages que leurs ancêtres – la duchesse de Cambridge aurait pris 20 cas.

“Ils disent qu’ils utiliseront un équipage de la Royal Navy. N’y a-t-il pas une pénurie chronique de main-d’œuvre au sein du service? La Navy regardera-t-elle ce nouveau navire non pas avec des yeux adorables mais avec désespoir alors qu’il lutte pour garder les navires de première ligne en mer?

“En ce qui concerne le financement de ce navire, il y a 200 millions de livres sterling à trouver et je serais surpris si les coûts de fonctionnement n’étaient pas de 5 millions de livres sterling par an.

“Je ne crois pas que les fans royaux les plus ardents aient envie de supporter de tels coûts.”

Les plans de M. Payne pour un yacht royal le verraient s’étendre sur une longueur massive de 475 pieds – 62 pieds de plus que le HMY Britannia d’origine.

Il comprendrait un auditorium à deux étages et 250 places et un pont royal autonome, ainsi qu’un pub à bord, un restaurant, un studio de télévision, un musée et une boutique de souvenirs.

Le projet de l’expert en design pour Britannia 2 viserait à promouvoir le commerce, le tourisme, la jeunesse et la culture britanniques à travers le monde, et serait un “Festival de Grande-Bretagne” flottant qui serait rentable car sa salle de conférence et ses espaces d’exposition seraient loués. aux entreprises lors des visites portuaires.

M. Payne aimerait que le yacht royal à propulsion hybride soit construit au chantier naval Harland & Wolff à Belfast et a déclaré avoir envoyé un aperçu de ses propositions à Downing Street – mais elles ont été perdues.