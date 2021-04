Le plan du site de l’Apple Store est en panne: nouvel iPad Pro, iMac et plus attendus lors de l’événement “ Spring Loaded ”

La page du plan du site de l’Apple Store affiche actuellement le message emblématique «Soyez de retour». Contrairement aux événements précédents, les pages principales du magasin ne sont pas en panne (ou du moins pas encore).

Le plan du site étant indisponible a d’abord été remarqué par The 8-Bit. Il est probable que le reste du magasin suivra sous peu. L’événement Spring Loaded d’Apple commence à 10 h 00, heure du Pacifique aujourd’hui. Nous attendons des mises à jour des gammes iPad Pro et iMac. D’autres rumeurs incluaient le lancement de trackers AirTags tant attendus, des mises à jour des iPad et iPad mini moins chers, ainsi qu’un nouveau service d’abonnement “ Podcasts + ”.

Habituellement, les jours d’événements, Apple supprime toutes les pages d’achat de la boutique en ligne. À l’heure actuelle, cependant, les pages d’achat d’appareils Apple tels que les iPhones et les Mac restent disponibles. Seul le plan du site est actuellement en panne. Nous prévoyons que le reste du site suivra dans une heure environ.

Comme point historique amusant, il fut un temps où Apple a oublié de supprimer le plan du site. Cela a abouti à une fuite plutôt embarrassante des annonces de cette année, à savoir l’iPhone XS et l’Apple Watch Series 4.

Pour cet événement d’avril, nous attendons des mises à jour importantes de la gamme iPad Pro. L’iPad Pro 2021 comportera des processeurs mis à jour et un connecteur Thunderbolt USB-C. Le plus grand iPad Pro 12,9 pouces devrait inclure un nouvel écran mini-LED, offrant un meilleur contraste et des niveaux de luminosité plus élevés.

Beaucoup s’attendent également à ce que cet événement verra le dévoilement des iMac Apple Silicon. On pense que ces iMac présentent une refonte radicale du châssis avec des lunettes plus minces et des côtés plats, en plus d’être alimentés par le dernier processeur / processeur graphique personnalisé d’Apple.

Selon certaines rumeurs, le lancement d’AirTags serait le concurrent tant attendu d’Apple pour le tracker Tile. Nous avons déjà vu d’autres accessoires AirTags apparaître avant le déroulement de l’événement.

iOS 14.5 obtiendra également enfin une date de sortie et cela peut également s’accompagner de nouvelles annonces de services; un service d’abonnement Podcast + est l’une des rumeurs de dernière minute sur la table.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: