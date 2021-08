Le plan «honteux» de 1 milliard de livres sterling du NHS de Nicola Sturgeon est déchiré en tant que «brochure de relations publiques fragile» | Politique | Nouvelles

in

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle souhaitait que les services de santé en Écosse soient “plus forts que jamais” alors qu’elle lançait un plan de relance de plus d’un milliard de livres sterling pour le NHS. Le premier ministre écossais a rejoint le secrétaire à la Santé Humza Yousaf pour dévoiler les propositions, qui visent à s’attaquer aux arriérés qui se sont accumulés pendant la pandémie de Covid-19 et à augmenter la capacité du NHS de 10 %.

Des réformes sont promises à la fois aux soins primaires – qui comprennent les médecins et les dentistes – et dans les hôpitaux écossais.

Une priorité du plan est le retour des rendez-vous en face à face avec les médecins généralistes « aussi rapidement et en toute sécurité que possible » – les médecins de famille étant passés aux consultations virtuelles et téléphoniques en raison du coronavirus.

Avant Covid, les hôpitaux écossais prenaient en charge environ 270 000 patients hospitalisés et personnes nécessitant des procédures de jour chaque année, ainsi que quelque 1,4 million de rendez-vous ambulatoires.

Le plan de relance vise à augmenter « substantiellement » la capacité du NHS au-delà de ces niveaux.

Mais Annie Wells MSP, porte-parole des conservateurs écossais pour la santé, a déclaré: «Si cette brochure fragile est la meilleure que Humza Yousaf puisse proposer, le NHS écossais est en difficulté.

«Ce plan retardé est principalement une levée de leur manifeste et une régurgitation de promesses non tenues de la part des anciens ministres de la Santé du SNP défaillants.

«C’est incroyablement mince – fait à des fins de relations publiques, pas pour notre NHS.

« Le SNP a honteusement reculé sur une promesse électorale clé. Ils ont essayé d’abandonner discrètement un engagement à remobiliser le NHS. »

« S’efforcer de respecter cet engagement est irréaliste sans le personnel pour le faire, et risque simplement de rendre le personnel existant plus difficile.

“Cela ne fonctionnera pas, et cela risque d’endommager ce personnel et d’aggraver les problèmes de rétention.”

Ailleurs dans le plan, le gouvernement écossais dirigé par le SNP s’engage à investir plus de 400 millions de livres sterling dans des centres de traitement nationaux, ce qui, selon lui, pourrait signifier 40 000 opérations et procédures supplémentaires planifiées supplémentaires chaque année.

Les dépenses en soins primaires devraient être augmentées de 25 pour cent, avec un soutien aux médecins généralistes, aux pharmaciens d’officine, aux dentistes et aux optométristes.

Pour réduire l’attente des tests de diagnostic, 29 millions de livres sterling seront investis, les ministres déclarant que cela devrait permettre d’effectuer 78 000 procédures supplémentaires cette année seulement, ce chiffre passant à 90 000 tests supplémentaires chaque année de 2025 à 2026.

Le Premier ministre écossais a conclu : « S’attaquer au retard des soins est essentiel et sera une priorité.

« Mais nous voulons aller plus loin que cela et proposer un NHS innovant. »