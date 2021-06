Le plan Micro Bachat d’IndiaFirst Life pour offrir une sécurité et des économies améliorées

On peut recevoir le capital-décès en une seule fois ou en plusieurs versements sur une période de 5 ans

IndiaFirst Life Insurance, promue par Bank of Baroda et Union Bank of India, a introduit son plan Micro Bachat. Il s’agit d’un contrat d’assurance micro-vie non lié, participatif, à rémunération limitée, conçu pour offrir un double avantage de sécurité et d’épargne disciplinée pour sécuriser les certitudes de la vie.

Ce plan est assorti d’une prime faible, garantissant sécurité et économies. Apportant un soutien financier à la famille de l’assuré, en cas d’éventualité, le plan assure des prestations de couverture vie constantes malgré l’absence d’une prime.

De plus, il existe une facilité de prêt sur la police qui peut être utilisée avec un engagement de rémunération plus court de 5 ans, pour répondre aux besoins de liquidité d’un individu. La société affirme que cette police d’assurance micro-vie non liée, participative, à rémunération limitée et abordable offrira un mélange optimal de protection, de sécurité et de rendements garantis pour garantir les certitudes de la vie.

Points saillants du plan ;

– Payer les primes seulement pendant cinq ans pour atteindre des objectifs à long terme allant jusqu’à 15 ans

– Le bénéfice d’avantages annuels pour booster l’épargne avec un boni de bonus

– Couverture vie continue malgré l’absence de prime pendant une année complète

– Profiter des bonus accumulés et des prestations à l’échéance à la fin de la durée du plan

– Le plan comprend deux options – Option Vie et Vie Extra

– Possibilité d’ajouter l’avenant Exonération des primes en cas de décès, d’invalidité permanente totale accidentelle ou de toute maladie grave définie tout en continuant les prestations du régime

– On peut recevoir le capital-décès en une seule fois ou en plusieurs versements sur une période de 5 ans

– Avantage fiscal disponible sur les primes payées

Rushabh Gandhi, directeur général adjoint d’IndiaFirst Life Insurance, déclare : « Dans l’intention d’offrir des solutions de micro-assurance aux clients de l’arrière-pays où les rentrées de revenus sont irrégulières et cycliques, nous sommes ravis de présenter IndiaFirst Life Micro Bachat Plan dans son nouvel avatar.

Il ajoute : « Une combinaison parfaite de sécurité, de protection et d’épargne disciplinée, ce plan simple et abordable est disponible via nos banques rurales régionales (RRB) et les centres de services communs (CSC). »

Selon la société, le plan Micro Bachat prend en charge les besoins de liquidités de l’assuré grâce à sa facilité de prêt. La politique peut être achetée en ligne ou hors ligne à sa convenance. Cette prime limitée et le régime de participation offrent un engagement de rémunération plus court de 5 ans tout en offrant des économies et une protection dans une seule police jusqu’à 15 ans.

La société propose une gamme diversifiée de 44 offres basées sur les besoins (produits et avenants) destinées à des segments de clientèle variés à travers le pays.

