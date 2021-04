Le plan post-DC de Trump prend forme avec le déploiement du financement, de la politique et de la messagerie d’America First ⋆ .

Près de trois mois après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, ses projets pour un rôle post-présidentiel politiquement actif entrent dans le vif du sujet.

Après des cinq premières semaines relativement calmes à Palm Beach, en Floride, après cinq dernières à Washington en proie à toutes sortes de chaos, Trump a suscité l’enthousiasme fin février lors de la Conférence annuelle d’action politique conservatrice (CPAC), où il s’est adressé à un enthousiaste. foule pendant 90 minutes pour aller de l’avant avec l’agenda America First. Ce plan entre maintenant dans ses phases opérationnelles, avec le lancement d’un réseau de véhicules de financement politique et de plates-formes de messagerie publique.

Plus important encore, il y a le PAC de direction de l’ancien président – le Save America PAC – qui dispose d’un trésor de guerre totalisant plus de 85 millions de dollars à l’approche du deuxième trimestre de cette année. Cette somme positionne Trump pour avoir un impact considérable sur les prochaines élections de mi-mandat de 2022, au cours desquelles les républicains tenteront de reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat.

Trump s’est donné pour mission non seulement d’aider les républicains dans leurs efforts pour reprendre le pouvoir à Washington, mais aussi de sélectionner des candidats à travers le pays pour primer ceux qu’il considère comme non synchronisés avec la plate-forme America First.

L’ancien président déploie déjà des ressources pour aider à renverser les titulaires du GOP comme la sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska, dont le principal opposant Kelly Tshibaka a embauché plusieurs anciens conseillers de la campagne Trump. Les principaux candidats défiant les titulaires du GOP qui ont voté pour destituer Trump – y compris la représentante du Wyoming Liz Cheney, la représentante Adam Kinzinger de l’Illinois et la représentante Jaime Herrera Beutler de Washington – se disputent le soutien de l’équipe Trump.

Le conseiller principal en communication de Trump, Jason Miller, a récemment déclaré à «Just the News AM» que l’ancien président recherchait des candidats qui sont avant tout des «conservateurs de l’Amérique d’abord».

«Cela signifie quelqu’un qui soutient la base conservatrice en ce qui concerne les positions les plus populistes sur les accords commerciaux, essayant de sortir de certaines de ces guerres sans fin et essayant de s’assurer que nous ne lançons pas de grandes pauses massives aux gros chats. à Wall Street et à DC », a déclaré Miller. «Nous recherchons quelqu’un qui stimule réellement les hommes et les femmes de la classe ouvrière en Amérique.»

Un autre développement sur ce front est la création du Super PAC de l’ancien président, que Corey Lewandowski, directeur de campagne de Trump 2016, a été appelé à diriger. Trump cherche à «participer à certaines de ces primaires, mais nous devons être intelligents», a déclaré Lewandowski à «Just the News AM» après l’annonce de la création du Super PAC.

“Nous ne cherchons pas à vaincre les républicains qui sont dans des districts où s’ils perdent la primaire, le siège reviendra à un démocrate”, a déclaré Lewandowski, ajoutant qu’il pensait que “nous pouvons gagner des courses en Caroline du Sud, nous pouvons battre Liz Cheney dans le Wyoming et Lisa Murkowski en Alaska. »

Les efforts se sont accélérés en avril, avec l’annonce de «America First Legal» de Stephen Miller, une organisation dont la politique et les messages de Trump ont marqué une réponse conservatrice à l’ACLU. Miller espère aider les procureurs généraux des États alliés à Trump qui mènent des batailles juridiques à l’appui du programme America First. L’organisation posera probablement également des défis aux initiatives politiques de Biden.

«Tout ce que le président fait que nous croyons illégal est un jeu équitable», a déclaré Miller au Wall Street Journal lors de l’annonce du groupe. L’ancien chef d’état-major de Trump, Mark Meadows, jouera également un rôle au sein de l’organisation.

Cette semaine, les anciens de Trump ont lancé le plus grand groupe post-administratif à ce jour avec l’America First Policy Institute (.I), une organisation à but non lucratif de 35 personnes visant à continuer de faire avancer le programme politique populiste de l’ancien président. Le groupe sera dirigé par Brooke Rollins, ancienne directrice du Conseil de politique intérieure de Trump. Bien que principalement basé à Washington, l’institut aurait également des bureaux à Miami et à New York.

Dans la perspective de 2024, Miller dit que le président n’a pas encore décidé d’une troisième candidature à la Maison Blanche.

«Je ne m’attendrais pas à ce que nous entendions quoi que ce soit à ce sujet de si tôt», a déclaré Miller.

“Je pense que c’est probablement après la mi-mandat qu’il prendra une décision”, a-t-il dit, ajoutant que la course principale reste à Trump à perdre. «Tous les sondages ont montré que le président serait clairement le premier coureur du côté du GOP, s’il décidait de se présenter. Vraiment, la balle est dans son camp.

Dans l’intervalle, les espoirs du GOP ont fait le voyage à Mar-a-Lago pour rencontrer l’ancien président. Le week-end dernier, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui profite actuellement d’un moment de création d’étoiles dans la politique GOP, a été aperçu en train de jouer au golf avec Trump. L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo devait prononcer le discours d’ouverture le 17 avril lors d’un dîner de collecte de fonds pour le Lincoln Day organisé par le Parti républicain du comté de Palm Beach à Mar-a-Lago.

«Toutes les routes républicaines semblent mener à Mar-a-Lago», a déclaré Miller. «C’est vraiment le centre de l’univers républicain en ce moment.»

Un réseau de médias sociaux attendu est un réseau de médias sociaux attendu pour compléter cet éventail émergent de financement, de politiques et d’armes juridiques. Depuis l’interdiction permanente du 45e président du pays de Twitter et Facebook en janvier, Team Trump a réfléchi à sa propre plate-forme, un endroit où l’ancien président pour partager ses pensées, ainsi que les rangs croissants de conservateurs qui craignent les représailles de Big Les entreprises de technologie qui purgent ou limitent de manière agressive la portée des utilisateurs conservateurs sur leurs plates-formes.

«Nous sommes probablement dans quelques mois pour que cela soit prêt à être lancé», a déclaré Miller, confirmant qu’il avait récemment parlé à l’ancien président du projet. «Mais le président avance dans ce sens.»