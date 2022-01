Le plan « risqué » de Frank Vogel avec LeBron James dans la rotation

L’équipe de Lakers envisage de mettre James Lebron jouer au centre plus souvent jusqu’au retour d’Anthony Davis, ce qui pourrait être dans quelques semaines.

Alors qu’une grande partie de la rotation des Lakers de Los Angeles était absente en raison de protocoles de santé et de sécurité, l’équipe a décidé d’examiner de plus près LeBron James au centre. On l’avait déjà vu dans de petits moments en matchs, avec beaucoup de succès, mais le manque de centres disponibles leur a permis de le tester dans des matchs complets.

Les résultats étaient comme prévu, Lebron James au centre ouvre les choses à Russell Westbrook et laisse à chacun plus d’espace pour opérer. Défensivement, James améliore également les choses, car il peut agir comme une sorte d’aube n’importe où sur le terrain, poussant là où l’équipe a besoin de lui.

L’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a félicité James pour avoir rendu toutes les combinaisons d’alignement faciles.

« Nous pouvons parler de l’espace autant que nous le voulons, mais il a illuminé Memphis avec Dwight projetant pour lui aussi. C’est juste un truc de LeBron James, et jouer à un niveau plus élevé que l’environnement qui l’entoure », a déclaré Vogel.

LeBron James a joué plus au centre ces derniers temps et Frank Vogel a discuté de la possibilité que cela devienne la norme avec cette liste.

« Évidemment, il croit fermement en notre groupe, nous croyons tous fermement en notre groupe et pendant l’absence d’AD, il a l’intention de faire de son mieux pour remporter quelques victoires et, évidemment, jouer à un niveau extrêmement élevé. »

« Il est énorme. C’est vrai. On verra comment évolue notre saison, tu sais ? Je pense que le jeu Indiana est le jeu qui a le plus attiré mon attention. Nous l’avons peut-être fait avant cela, mais lui jouant aux côtés de Melo dans la formation des crossless, au cours de cette séquence, il nous a vraiment montré que cela pourrait être quelque chose qui rend le jeu plus facile pour lui.

« Il ne lutte pas autant et il a plus de place pour pénétrer », a déclaré Vogel à propos de James. « Il y a beaucoup de points positifs à cela et peut-on s’en tirer avec certaines confrontations de l’autre côté ? De toute évidence, lorsque AD reviendra, il jouera beaucoup de minutes en tant que centre et nous pourrons également jouer avec la plus petite formation. Je pense que c’est une direction dans laquelle nous emmenons notre équipe et jusqu’à présent, nous avons du succès avec elle, mais nous devons continuer à nous améliorer. »

L’inconnu ici est la capacité de Lebron James à jouer au centre face à un centre « traditionnel » comme Steve Adams ou Joel Embiid, Lebron James peut-il s’en sortir ?