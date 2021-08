Le plan secret de Samsung pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3

Lorsque Samsung a dévoilé sa dernière génération de smartphones pliables – le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 – l’accent était largement mis sur les mises à niveau destinées aux consommateurs, d’un affichage amélioré à des performances audio supérieures.

Cependant, la société a un plan secondaire pour ses nouveaux pliables qui n’a été évoqué qu’au cours de l’événement de lancement : capturer le marché des entreprises.

S’adressant à TechRadar Pro par e-mail, Samsung a révélé que l’optimisation des appareils pour les cas d’utilisation professionnelle était une priorité clé lors du développement.

« Le lieu de travail moderne peut désormais être où vous le souhaitez – d’un bureau à votre table de cuisine ou même à l’arrière d’un taxi – les professionnels ont donc besoin d’appareils mobiles intelligents, puissants et durables qui leur permettent d’être productifs où qu’ils soient. sont », a expliqué Joe Walsh, Direction of B2B chez Samsung UK & Ireland.

« Nos derniers ajouts à la série Galaxy Z incarnent ces caractéristiques. Ce sont des appareils conçus pour les entreprises de 2021, et nous les avons dotés de fonctionnalités qui permettront à nos clients de prospérer. »

En particulier, Walsh a souligné la nouvelle fonctionnalité multi-fenêtres, qui permet aux utilisateurs d’exécuter trois applications à la fois à l’écran et est disponible sur les deux nouveaux appareils. En théorie, la fonctionnalité permettra une expérience multitâche de type PC lors de la collaboration sur des documents, de la prise de notes, de la gestion des e-mails et d’autres tâches similaires.

Il a également fait un clin d’œil aux partenariats avec les équipes derrière Google Workspace et Microsoft Teams, la durabilité améliorée des appareils et le nouveau stylet S Pen, qui amélioreront l’expérience des professionnels.

Le futur est pliable

Bien que les nouveaux appareils de Samsung soient indéniablement impressionnants d’un point de vue technique, certains pensent que les téléphones pliables s’avéreront être un feu de paille ; une innovation qui brûle vivement mais seulement brièvement. Mais Walsh est optimiste quant à la technologie, qui, selon lui, a atteint un point de basculement important.

“Le facteur de forme pliable représente un autre pas en avant dans l’innovation des smartphones, mais nous sommes convaincus qu’il atteint maintenant le grand public”, nous a-t-il déclaré.

« Alors que de plus en plus de consommateurs commencent à profiter des avantages de l’utilisation d’un appareil pliable dans leur vie personnelle, nous prévoyons une adoption significative de la part des grandes et petites entreprises cherchant à équiper leur personnel de cette nouvelle technologie. Dans cette ère moderne des affaires, il n’y a pas d’industrie ou de taille d’entreprise qui ne puisse bénéficier d’un appareil qui optimise leur productivité.

Le principal obstacle aux ambitions de Samsung sera probablement le coût. Pour que les entreprises optent pour le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 (qui se vendent respectivement à 1 799 $ / 1 599 £ et 999 $ / 949 £), elles devront être convaincues que les appareils offrent une valeur suffisante pour compenser la différence de prix avec les alternatives traditionnelles. .

Interrogé sur le rapport avantages-coûts des nouveaux smartphones pliables par rapport à d’autres smartphones professionnels moins chers, Walsh a expliqué que la valeur des smartphones pliables ne deviendra plus claire que lorsque la technologie arrivera à maturité.

« La série Galaxy Z représente une technologie et une innovation de pointe qui redéfinissent notre perception des smartphones. Avant de lancer le Z Fold en 2019, le concept de verre pliable sur un appareil aurait été en dehors de beaucoup de nos imaginations.

« Trois ans plus tard, nous avons lancé deux appareils qui associent cette démonstration d’innovation aux normes de référence en matière d’alimentation, de batterie et de stockage…[And] contestent ces mises à niveau, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont nos appareils pliables les plus abordables à ce jour.