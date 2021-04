Le plan Simply Unlimited moins cher de Google Fi est livré avec quelques limitations

Google Fi est l’un des meilleurs opérateurs MVNO aux États-Unis, en particulier lorsqu’il s’agit de voyager en dehors des États-Unis, grâce à son coût inférieur et à sa dépendance au réseau T-Mobile 5G et à sa capacité à basculer entre le cellulaire et le WiFi à la volée. . Pour célébrer le 6e anniversaire de Google Fi, l’opérateur présente un nouveau forfait «illimité» qui renonce à certains de ses avantages populaires.

Le nouveau plan Simply Unlimited de Google Fi est disponible pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier des avantages des données illimitées, mais sans certains des extras. Cela signifie pas de partage de connexion ni d’itinérance internationale. Jusqu’à présent, Google Fi a proposé deux forfaits pour les clients, le forfait Flexible pour les utilisateurs WiFi qui facture par Go de données et un forfait Unlimited Plus avec des données illimitées et un accès complet à tous les avantages. Simply Unlimited se situe quelque part entre les deux plans.

L’itinérance internationale n’est peut-être pas un facteur décisif pour beaucoup en ce moment, car la pandémie de COVID-19 a ralenti les voyages internationaux. L’absence de connexion peut avoir un effet dissuasif, car de nombreux utilisateurs peuvent s’y fier pour travailler à domicile ou pour apprendre à distance. Le plan ne dispose pas non plus des 100 Go de stockage dans le cloud Google One et des cartes SIM réservées aux données, vous ne pourrez donc pas ajouter de ligne pour les meilleures tablettes Android ou ordinateurs portables compatibles cellulaires.

Les abonnés auront toujours accès aux appels et aux SMS illimités habituels aux États-Unis, au Mexique et au Canada, à 22 Go de données à haut débit et aux fonctionnalités familiales de Google Fi. Si cela vous suffit, Simply Unlimited commence à seulement 30 $ par mois pour trois lignes ou plus et peut vous faire économiser jusqu’à 20 $ par mois par rapport à Unlimited Plus. Et vous tirerez toujours plus du service avec les meilleurs téléphones Google Fi comme le Google Pixel 5.

