Le plan SOCOM pour augmenter la diversité suscite des réactions mitigées au sein de la force ⋆ .

Un nouveau programme visant à intégrer «diversité et inclusion» dans le Commandement des opérations spéciales des États-Unis a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté militaire, certains se demandant si le programme renforcera ou affaiblira la force d’élite.

Le programme a été annoncé plus tôt cette année avec une déclaration des deux principaux dirigeants du commandement, promettant un changement social. Les chefs – le commandant du SOCOM, le général Richard D. Clarke; et le chef de file enrôlé, le sergent-chef en chef Gregory Smith – a signé l’engagement dans une introduction au plan stratégique 2021 de SOCOM pour les questions sociales.

«Nous savons que notre force ne représente pas la diversité de notre société dans son ensemble – un fait qui devrait nous faire réfléchir», ont écrit les deux dirigeants. «Nous avons des formes de préjugés qui existent dans notre formation, ce qui rend le voyage de certains de nos coéquipiers et membres de notre famille douloureux.

Le problème, ont écrit les dirigeants, résidait dans le système lui-même.

«Notre système crée des obstacles à l’accès à un large éventail de talents, de compétences et de perspectives dont nous avons vraiment besoin dans notre équipe», ont-ils écrit. «Ces problèmes de longue date nécessitent un changement de nos normes, attitudes et comportements organisationnels.»

Pour certains, ce changement est venu comme un changement bienvenu.

Les problèmes systémiques au sein des forces d’opérations spéciales «nécessitent une attention urgente», a déclaré Linda Robinson, analyste pour RAND Corporation. «En premier lieu, la nécessité d’élargir la diversité et l’inclusion», a-t-elle déclaré aux membres du Congrès la semaine dernière, lors d’une audition devant le Comité des services armés de la Chambre.

Cependant, les membres actifs des unités d’opérations spéciales ont déclaré à Just the News que le passage à une «inclusion» institutionnalisée soulève des questions inconfortables. Ils ont parlé à Just the News sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias d’information.

«Cela va-t-il affaiblir la méritocratie?» a demandé un soldat. «En ce moment, il y a des gens dans SOF qui se poussent à l’extrême pour être le meilleur des meilleurs. Allons-nous dire maintenant que le meilleur n’est pas assez bon? Qu’il doit inclure un autre facteur qui n’a rien à voir avec le mérite? »

Le plan stratégique de SOCOM semble anticiper ce point de vue et vise à le contrer.

«Les dirigeants à tous les échelons doivent travailler pour remettre en question les récits qui assimilent la diversité à des normes abaissées et les remplacer par un récit selon lequel la diversité équivaut à une capacité maximisée», déclare le plan. «Une diversité accrue conduit à une résolution de problèmes plus efficace et plus efficace – l’une des compétences de base les plus critiques de SOF.»

Un membre de l’équipe des tactiques spéciales de l’Armée de l’air n’est pas préoccupé par la perspective d’une baisse des normes.

«Les normes seront même hors de portée», a déclaré l’aviateur. «C’est un problème qui, s’il survient, ne durera pas longtemps.»

D’autres ont réagi au nouveau plan avec sarcasme.

«Débarrassez-vous de« Spécial »dans notre nom parce qu’il dévalorise les forces conventionnelles et les fait se sentir moins appréciées», a écrit un utilisateur des médias sociaux.

«Apparemment, les enfants et les candidats gériatriques sont désormais éligibles pour rejoindre les opérations spéciales», a écrit un autre encore, qui a cité la définition de la diversité du nouveau plan stratégique.

La définition note: «La diversité SOF comprend, mais sans s’y limiter: la race, l’origine ethnique, le sexe, l’âge, la sexualité, les perspectives philosophiques et spirituelles, les capacités linguistiques, les capacités physiques, les antécédents géographiques et socio-économiques, les connaissances culturelles, les expériences de vie, les antécédents scolaires, et la diversité cognitive. »

Les questions se posent au milieu d’une enquête SOCOM sur les publications sur les réseaux sociaux du nouveau directeur de la diversité et de l’inclusion, qui a diffusé des mèmes anti-Donald Trump et qui a comparé l’ancien président au leader nazi Adolf Hitler.

«Nous sommes conscients de la situation et le commandement a ouvert une enquête», a déclaré le porte-parole du Special Operations Command Ken McGraw à Just the News.

Le dirigeant, Richard Torres-Estrada, a récemment été embauché pour être le premier chef de la diversité et de l’inclusion au commandement basé à Tampa, en Floride.