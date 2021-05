Le plancton pourrait aider à prévenir les pandémies

18/05/2021 à 18 h 00 CEST

Les animaux invertébrés qui composent le plancton peuvent être infectés par des parasites et devenir des vecteurs de maladies, mais ils sont également capables de combattre les infections et même de les guérir, selon une nouvelle étude menée à l’Université du Colorado à Boulder.

Comprendre le fonctionnement de ces défenses immunitaires pourrait aider à prédire comment le les changements environnementaux peuvent amplifier ou supprimer le risque de transmission d’agents pathogènes à l’homme, des informations vitales pour prévenir de futures pandémies.

Le plancton est composé d’êtres vivants microscopiques qui flottent dans les eaux salées ou douces, se concentrant principalement jusqu’à 200 mètres de profondeur.

La plupart des invertébrés qui font partie du plancton mesurent moins d’un millimètre, et certaines de leurs variétés sont un élément important dans l’alimentation des larves de certaines espèces de poissons et d’autres organismes aquatiques.

Ces invertébrés peuvent être infectés par des parasites et devenir des vecteurs de maladies dangereuses: ils transmettent des agents pathogènes directement aux humains ou des animaux aux humains. Différentes maladies à transmission vectorielle, comme le paludisme, provoquent au total environ 700 000 décès chaque année dans le monde.

Maintenant, la nouvelle étude américaine semble indiquer que ces minuscules organismes pourraient aider les humains à prévenir et à combattre les pandémies. Que nous apprennent le plancton et les invertébrés qui le composent, alors que la planète est toujours confrontée aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et que des tentatives sont en cours pour empêcher une nouvelle propagation mondiale de ce type d’infection?

Des défenses puissantes

Selon un communiqué de presse, les chercheurs ont découvert que l’espèce Daphnia dentifera, qui fait partie du plancton animal ou du zooplancton, est capable de combattre les infections et même de les supprimer.

Après avoir exposé ce minuscule invertébré à un parasite fongique, les scientifiques ont découvert qu’il disposait d’un mécanisme de défense pour empêcher les spores fongiques de pénétrer dans son corps. De plus, les spécimens infectés ont pu éliminer l’infection au fil du temps.

Selon les spécialistes, les invertébrés auraient des outils immunitaires qui, jusqu’à présent, ont été peu pris en compte par la science. Mais ils croient que leur étude et leur compréhension pourraient contribuer à comprendre les schémas liés aux infections et autres maladies.

Surtout, ils pourraient fournir des données importantes sur l’impact des changements environnementaux sur la propagation des infections: lorsqu’ils deviennent vecteurs, les invertébrés transmettent plus ou moins des maladies selon certaines conditions environnementales. Un petit changement peut conduire à une propagation à grande échelle ou, au contraire, l’arrêter.

Coupez la chaîne

Selon une étude publiée dans la revue The American Naturalist, arrêter directement une infection chez ses vecteurs pourrait couper brusquement et initialement la chaîne des infections qui se terminent chez l’homme. Ce serait une arme cruciale pour éliminer la propagation de ce type de maladie.

Dans le même sens, les stratégies immunitaires développées par les invertébrés qui composent le plancton pourraient servir de modèle pour lutter contre d’autres infections, notamment celles qui se transmettent entre différentes espèces animales et, plus tard, atteignent l’homme.

Par exemple, l’une des causes possibles de la pandémie de COVID-19 est un déversement zoonotique, c’est-à-dire une infection qui passe des animaux aux humains. Peut-être que la découverte autour des invertébrés présents dans le plancton pourrait être utilisée pour concevoir des modèles et des stratégies permettant de prédire et d’éviter de futurs événements de ce type.

