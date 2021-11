LE PLANSCAMDEMIC : UN APPEL TÉLÉPHONIQUE AVEC UN AMI

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Les lecteurs assidus de ce site savent que j’essaie d’éviter de parler du plancamdemic lors des principaux blogs de la semaine, et que j’évite également de transmettre des informations anecdotiques. Cette semaine, cependant, je dois le faire à cause d’un récent appel téléphonique (il y a tout juste deux nuits, en fait) avec un ami que je connais depuis des années et qui m’a raconté ce qui lui est arrivé lorsqu’il a pris le charlatan.

Mais d’abord un peu de contexte.

L’appel téléphonique de mon ami est arrivé après une semaine lorsque deux autres amis m’ont envoyé par courrier électronique leurs propres observations anecdotiques d’événements étranges à la suite d’amis, de membres de la famille ou de voisins et associés se faisant charlataner. L’un d’eux a observé des maisons soudainement vides, à vendre et sans aucune idée de l’endroit où se trouvaient les occupants, une baisse spectaculaire de la circulation aux heures de pointe, une augmentation spectaculaire des nécrologies, etc. L’autre ami a observé et partagé quelque chose d’encore plus dramatique, notant que de nombreuses personnes dans sa région ont reçu les injections – y compris un membre de la famille proche – et se comportaient bizarrement, agissant comme des « zombies » mais manifestant également un comportement paranoïaque. Un membre de la famille doit maintenant être aidé pour aller aux toilettes, et de nombreuses personnes dans sa région ont l’air d’avoir la jaunisse.

Donc, revenons à l’appel téléphonique de mon ami :

Il y a quelques semaines, il m’a informé, après des mois d’attente, que son médecin lui avait conseillé de se faire vacciner. Il a pris l’un des charlatans à ARNm et allait bien après le premier jab.

Tout – et je dis bien tout – a changé après le deuxième jab. En fait, la réaction indésirable était si extrême (et bizarre), qu’il s’est retrouvé au lit avec des douleurs dans tout le corps, concentrées au niveau des articulations, et n’a pu marcher qu’à l’aide d’une canne, quand il était capable de marcher. du tout, étant au lit la plupart du temps.

Ce n’est pas tout. Il m’a dit pendant quelques semaines après le 2e jab qu’il avait une perte auditive… d’environ 50 % !

Et même ce n’est pas tout, car en plus de la perte auditive, il a également déclaré avoir éprouvé « ces petites étincelles dans les yeux » que l’on a parfois en montant en altitude et en descendant rapidement.

Tout cela a duré environ cinq semaines.

Alors, avant de continuer avec ce qu’il m’a dit, arrêtons-nous et faisons un inventaire : (1) des douleurs sur tout le corps, concentrées au niveau des articulations ; (2) problèmes d’audition et (3) problèmes de vision.

Maintenant, l’histoire prend une autre tournure. Lorsqu’il a examiné les documents d’une visite aux urgences après que tout cela s’était produit et pour aller au fond des choses, les documents ont montré que la visite concernait d’autres problèmes médicaux totalement sans rapport avec les symptômes qu’il essayait de résoudre. Il a défié un médecin qui ne travaillait pas aux urgences, et la réponse de ce médecin était essentiellement à l’effet qu’un tel reportage était normal depuis le plancamdémie. L’urgence lui a conseillé de faire vérifier son ouïe et ses yeux. En d’autres termes : Oui, c’était une réaction indésirable ; non, cela n’a pas été signalé comme tel.

Il a conclu tout cela en m’informant qu’il n’y avait aucune chance qu’il prenne un « booster ».

Je mentionne tout cela simplement parce que je soupçonne fortement que l’expérience de mon ami n’est pas inhabituelle, et pour transmettre cet ensemble de réactions au cas où quelqu’un que vous connaissez aurait vécu quelque chose de similaire. Si c’est le cas, parlez-en et parlez-en, et si possible, signalez votre expérience ou celle de votre associé sur le site Web de VAERS. Comme beaucoup de gens, mon ami a pris les injections de bonne foi et a connu tous ces problèmes.

Pendant ce temps, d’innombrables messages d’intérêt public à la radio et à la télévision (annonces d’intérêt public) parrainés par les services de santé à tous les niveaux de gouvernement continuent de nous rassurer que les charlatans sont totalement sûrs.

« Nous sommes le gouvernement et nous sommes là pour vous aider… »

