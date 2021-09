Le play-off menace l’Espagne

in

02/09/2021 à 22:40 CEST

La défaite contre la Suède a bouleversé le groupe B dans laquelle l’Espagne ne dépend désormais plus d’elle-même pour se qualifier directement pour la Coupe du monde au Qatar. Les hommes de Luis Enrique se sont sérieusement compliqués pour obtenir le billet direct pour Doha, tombant devant une équipe nordique qui, en ce moment, est la grande favorite pour terminer premier du groupe, seul moyen d’éviter un barrage qui, après la modification subie à cause des difficultés causées par la pandémie, beaucoup plus compliquées que d’habitude.

La Suède mène désormais le groupe au-dessus de l’équipe espagnole, qui occupe la deuxième position avec sept points, deux de moins que son rival maximum pour le classement de la Coupe du monde. La dernière journée sera jouée en novembre par les deux équipes sur le territoire espagnol, mais selon l’évolution des prochains jours, même la victoire de La Roja ne servirait pas à terminer premier.

Et c’est que l’Espagne ajoute un parti de plus que les Suédois. Alors que l’équipe nationale a disputé quatre matchs, les Nordiques n’en ont joué que trois. Cela signifie que la Suède a été leader du groupe à cinq journées de la fin, de sorte que, remportant les quatre prochains matchs, elle arriverait, quoi que l’équipe espagnole fasse seule, avec une qualification directe pour la Coupe du monde en poche. C’est pourquoi, en plus de remporter tous leurs duels, l’Espagne a besoin, au moins, d’un match nul face aux Suédois avant la dernière journée. Si tel était le cas, en battant les Suédois, ils finiraient premiers. Sinon, la menace des play-off deviendrait une réalité.

La porte de derrière

La respesca serait la dernière option pour être au Qatar. Pour le jouer en Espagne, il suffirait d’être troisième du groupe (les deux vainqueurs de groupe de l’UEFA Nations League qui ne se sont pas encore qualifiés pour la Coupe du monde ou une place pour les barrages en tant que deuxièmes sont classés). Le groupe des dix secondes participera également au repêchage, qui sera composé de trois groupes de quatre équipes. Dans chaque groupe, deux demi-finales seront jouées, toutes en un seul match et leurs deux vainqueurs seront mesurés lors d’une finale dont le prix sera d’être en Coupe du monde. Cette dernière chance d’obtenir le ticket ne sera pas du tout facile car le niveau des rivaux sera sans aucun doute très élevé. Les chaînes espagnoles se sont rendues à l’épreuve de la Coupe du monde lors de ses onze dernières éditions. La dernière absence était en Allemagne 74.