Le Play Store a-t-il déjà interdit une application qui vous tenait à cœur ?

Même si Android est largement ouvert à tout fichier d’installation trouvé sur le Web, une écrasante majorité d’utilisateurs font confiance au Google Play Store pour découvrir, télécharger et mettre à jour leur bibliothèque d’applications et de jeux. Ce n’est pas parfait, bien sûr. Les développeurs peuvent être victimes de toutes sortes de pièges sur le magasin, y compris quelques-uns introduits par Google lui-même.

Cette semaine, nous avons appris que les applications “sugar papa” sont confrontées à des interdictions à venir sur le Play Store en raison d’une règle préexistante concernant le contenu sexuel. Ce n’est pas la première fois que Google supprime tout un “genre” de service. En 2019, par exemple, les applications de livraison de marijuana ont été soit supprimées d’Android, soit obligées de séparer leur panier pour rester actives et en ligne. Quelle que soit la niche, il peut être frustrant d’apprendre qu’un sous-ensemble complet d’applications n’est plus disponible, laissant tous les utilisateurs sans options alternatives.

Bien sûr, tous les retraits ne sont pas raisonnables. De nombreuses applications ont été supprimées à tort au cours des dernières années, ce qui a poussé les développeurs à se démener pour trouver une solution. Le client de chat Element a été suspendu plus tôt cette année pour contenu abusif, bien que Google ait finalement admis qu’il s’agissait d’une erreur. Slide, un navigateur Reddit tiers populaire, a été supprimé pour “usurpation d’identité” en 2020, et bien que Google ait par la suite rétabli l’application, il n’a jamais fourni d’explication pour l’erreur. Et nous ne pouvons pas oublier l’une des actions les plus stupides de toutes : lorsque le Play Store a supprimé un lecteur vidéo pour la prise en charge des fichiers “.ass”, un format de sous-titre standard.

La vérité est que ces histoires ne manquent pas, des poursuites judiciaires très médiatisées aux applications interdites dont vous n’entendrez plus jamais parler. Ces événements ont même poussé Google à tester une ligne d’assistance aux développeurs en Inde il y a quelques mois.

Alors que l’équipe du Play Store fait de son mieux pour trouver un équilibre entre la sécurité, la conservation et une gamme de logiciels aussi large que possible, ces retraits ont probablement affecté beaucoup d’entre nous au moins une fois. Alors, une application qui vous tient à cœur a-t-elle déjà été bannie du Play Store ? Et si oui, quelle a été votre réponse ? Avez-vous trouvé un moyen de continuer à l’utiliser ou n’avez-vous tout simplement pas eu de chance ?

