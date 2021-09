Le PlayStation Showcase était un régal pour les fans de Marvel, mais qu’en est-il de tous les autres ?

Le PlayStation Showcase a été une surprise pour les fans de Marvel comme moi. Entre la révélation de Marvel’s Spider-Man 2 et l’annonce surprise de Marvel’s Wolverine, il est clair que l’avenir s’annonce radieux pour Marvel sur PS5 – et chargé pour Insomniac Games.

Ce ne sont pas seulement les offres à venir d’Insomniac qui ont volé la vedette. Nous avons enfin eu notre premier aperçu de God of War: Ragnarok, une bande-annonce pour le remake de longue date de Star Wars: Knights of the Old Republic et une fenêtre de sortie pour le RPG d’action Forspoken et Gran Turismo 7. Alors que 2021 peut avoir été léger en ce qui concerne les jeux PS5 remarquables, Sony semble avoir beaucoup à faire pour garder les joueurs PS5 heureux.

Mais alors qu’il y avait beaucoup de jeux remarquables présentés à la vitrine, il y en avait beaucoup qui semblaient simplement prendre du temps d’antenne – et certains qui étaient tout simplement décevants.

Une super vitrine

(Crédit image : Sony/Insomniac Games)

Insomniac Games a repris le flambeau des jeux Marvel et fonctionne à plein régime. Après la sortie de Marvel’s Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales, acclamés par la critique, il n’est pas surprenant que nous voyions une suite de Spider-Man – ou que Marvel ait maintenant fait confiance au développeur pour créer un jeu autonome sur un autre de ses personnages les plus populaires.

“Insomniac Games a rythmé le déploiement de son propre univers Spider-Man, introduisant à la fois Peter et Miles dans leurs propres histoires avant de les réunir pour combattre l’un des méchants de super-héros les plus reconnaissables de tous les temps.”

La rumeur disait que Spider-Man 2 de Marvel était en préparation, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il le voie au PlayStation Showcase – ou qu’il soit si excité à ce sujet. Le prochain jeu Spider-Man voit Peter Parker et Miles Morales faire équipe, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment si vous jouerez les deux ou l’un des Spider-Men. Mais peut-être l’aspect le plus excitant de la suite, du moins pour moi, est qu’elle verra le tristement célèbre méchant Venom (exprimé par nul autre que Tony Todd de Candyman) servir d’adversaire. La bande-annonce semble également taquiner que Kraven le chasseur fera également une apparition dans la suite.

Alors que les détails sur Spider-Man 2 restent minces sur le terrain pour le moment, et nous ne mettrons la main dessus qu’en 2023 – sauf retard – je suis convaincu qu’Insomniac réussira un tour du chapeau. Insomniac Games a rythmé le déploiement de son propre univers Spider-Man, présentant à la fois Peter et Miles dans leurs propres histoires avant de les réunir pour combattre l’un des méchants de super-héros les plus reconnaissables de tous les temps.

Et Marvel et Sony semblent avoir le même niveau de foi, car la plus grande surprise de la soirée a peut-être été l’annonce du jeu Wolverine de Marvel, également développé par Insomniac Games. Nous ne savons pas grand-chose sur le jeu Wolverine à ce stade, mais la bande-annonce suggère qu’il sera un peu plus sombre que ce que nous avons vu auparavant dans Insomniac – et j’ai hâte.

Bien que Spider-Man et Miles Morales de Marvel soient acclamés par la critique, il est indéniable qu’ils sont plutôt adaptés aux familles – après tout, Spider-Man lui-même est votre « Spidey de quartier amical ». Mais Wolverine n’est pas que soleil et arc-en-ciel, sa trame de fond et son personnage sont en fait assez sombres. J’espère qu’Insomniac explore ce côté de James “Logan” Howlett dans le jeu Wolverine, offrant une expérience plus mature que Spider-Man.

Avec Insomniac Games travaillant maintenant sur plus d’un titre Marvel pour PS5, j’espère que nous pourrons voir un univers de jeu Marvel à l’avenir. À mon avis, cela pourrait très bien fonctionner. Comme avec le MCU, Insomniac a créé des produits autonomes nous permettant de connaître les super-héros individuels au sein de son univers, si nous continuons à voir plus de héros Marvel obtenir leurs propres jeux, pourrions-nous potentiellement voir des croisements à l’avenir ? Nous espérons que Marvel’s Avengers de Crystal Dynamic a certainement laissé beaucoup à désirer.

En parlant de laisser beaucoup à désirer, la PlayStation Showcase nous a également donné une autre bande-annonce pour Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui sortira le 26 octobre. Alors que le marketing précédent pour Guardians of the Galaxy n’a pas exactement attiré mon attention – Square Enix Avengers m’a déjà brûlé – il me semblait presque injuste de le présenter dans une vitrine avec les jeux Marvel d’Insomniac.

Un autre genre de héros

(Crédit image : Sony)

Sony a certainement beaucoup investi dans son événement de 40 minutes, mais Insomniac Games n’était pas le seul à détenir le joker au PlayStation Showcase. Comme prévu, Sony Santa Monica a finalement révélé God of War: Ragnarok, la suite du redémarrage de God of War (2018), et le premier regard n’a certainement pas déçu.

Ragnarok semble se dérouler plusieurs années après les événements de son prédécesseur. Kratos et son fils Atreus sont tous deux plus âgés (Atreus traversant apparemment cette phase d’adolescence angoissante que nous avons tous vécue), mais les tensions sont élevées entre le père et le fils alors que Ragnarok se rapproche. La bande-annonce de trois minutes nous a donné un aperçu de la nouvelle suite environnements, capacités de combat et personnages, y compris l’énorme Tyr (alias le dieu nordique de la guerre). Mais nous verrons également le retour de personnages bien-aimés tels que Mimir, Brok, Freya et Sindri.

C’était certainement suffisant pour me faire vibrer – et Internet -, d’autant plus que des images d’autres personnages se sont déroulées depuis l’événement – y compris Thor (joué par Ryan Hearst, alias Opie de Sons of Anarchy) qui devrait donner une chance à Chris Hemsworth pour son argent.

Mais tandis que Spider-Man 2, God of War: Ragnarok et Wolverine ont tous suscité (sans doute) le plus grand buzz en ligne, il y en avait encore beaucoup pour ceux qui ne sont pas en phase avec les héros et les dieux. Nous avons encore eu notre meilleur aperçu de Gran Turismo 7, dont nous savons maintenant qu’il sortira en mars 2022, une autre bande-annonce de gameplay pour l’enchanteur Forspoken, qui pourrait être un cheval noir lors de sa sortie dans “Printemps 2022”, et la confirmation que la collection Uncharted: Legacy of Thieves (combinant Uncharted 4 et Lost Legacy) arrive sur PS5 et PC. Il y avait même quelque chose pour les amateurs d’indies sains, avec une bande-annonce pour l’adorable aventure tropicale Tchica.

Pas tous les gagnants

(Crédit image: Rockstar Games)

Bien qu’il y ait eu beaucoup de points forts de la PlayStation Showcase, il y avait aussi beaucoup de ratés. En plus des quelques minutes prises par une publicité pour PlayStation elle-même au début de la vitrine de 40 minutes, je n’ai pas pu m’empêcher de penser que d’autres minutes précieuses de la vitrine ont été gaspillées sur des jeux qui n’en avaient pas vraiment besoin d’un autre bande-annonce : Je vous regarde Deathloop, Guardians of the Galaxy et Rainbow Six Extraction.

“Non seulement il a été révélé que GTA 5 et GTA Online pour PS5 et Xbox Series X ont été retardés de novembre à mars 2022, mais la bande-annonce a été une perte de quelques minutes.”

Mais le jeu le plus décevant présenté lors de la vitrine était GTA 5 sur PS5. Non seulement il a été révélé que GTA 5 et GTA Online pour PS5 et Xbox Series X avaient été retardés de novembre à mars 2022, mais la bande-annonce était une perte de quelques minutes. Il ne nous a pas parlé des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations, et ne nous a pas non plus permis de les voir en action. Vraiment, cela ressemblait à une bande-annonce pour annoncer le retard, ce qui aurait pu être fait dans une publication en ligne.

Malgré la déception de GTA 5, la PlayStation Showcase a été un succès retentissant selon la norme de TechRadar – offrant de vraies surprises et beaucoup à espérer dans les années à venir.