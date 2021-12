Le plongeon dans Bitcoin offre une opportunité pour les chercheurs de valeur

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a chuté en dessous de 50 000 $ par jeton au cours du week-end du 4 décembre. Il se négocie également désormais en dessous de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cela offre une opportunité pour les chercheurs de valeur. Alors que la crypto-monnaie connaît des faiblesses vers la fin de l’année, attendez-vous à voir des mouvements brusques dans les deux sens.

Source : Shutterstock

La raison la plus probable de ces faiblesses est ce que les traders appellent la « consolidation », selon le magazine Coin Telegraph. Certains vendeurs, probablement pour des raisons fiscales, sont contraints de vendre avant la fin de l’année. Ils veulent soit récolter des bénéfices à utiliser contre d’autres pertes à court ou à long terme ou vice versa.

Dans l’état actuel des choses, Bitcoin est maintenant bien en deçà de son plus haut de trois mois de 68 492 $ le 11 novembre. À la fin du 5 décembre, il s’échangeait à 49 141 $. Cela représente une baisse de 28,3 % par rapport à ses sommets.

Et Bitcoin n’est pas le seul crypto à avoir pris un coup récemment. Ethereum (CCC :ETH-USD), la deuxième plus grande crypto-monnaie est également en baisse. Ethereum a récemment culminé à 4 765 $ le 1er décembre et a baissé de 12,8% à 4 155 $ à la fin du 5 décembre.

Qu’est-il arrivé à BTC le week-end dernier

Un trader a qualifié la consolidation de « redressement lent ». Par cela, il voulait dire que divers points collants antérieurs devraient être récupérés. Cela comprend le prix de 50 000 $, la capitalisation boursière de mille milliards de dollars (à un peu plus de 53 000 $) et divers autres hauts niveaux précédents.

Decrypt a appelé les gouttes le vendredi 4 décembre et le samedi 5 décembre, un « crash du marché de la cryptographie ». À un moment donné, a souligné le magazine, Bitcoin a baissé de plus de 18% en une période de 24 heures et les jetons ETH ont baissé de 15%.

Le magazine a blâmé la variante omicron de Covid-19 et Nasdaq la faiblesse. Mais la raison la plus probable est simplement la vente fiscale de fin d’année. Ceux qui ont des bénéfices en Bitcoin peuvent vouloir couvrir les pertes d’autres transactions boursières ou cryptographiques, et ceux qui ont des pertes en Bitcoin peuvent vouloir réduire leurs bénéfices ailleurs. Ce n’est pas tout à fait rare dans le monde des actions, en particulier pendant la dernière semaine de novembre et la première semaine de décembre.

La raison est simple. Ceux qui ont des pertes savent qu’ils ne peuvent pas racheter leur position pendant au moins 31 jours après les ventes. Ainsi, juste au cas où un rebond se produirait au début de la nouvelle année, ils doivent réaliser leurs ventes au cours de la première semaine de décembre environ. Cela se produit très souvent, quelle que soit la raison qui a déclenché le ralentissement.

Cela explique la principale raison pour laquelle Bitcoin et d’autres cryptos majeurs ont évolué «en tandem», comme le dit le magazine Decrypt, avec le marché boursier. Il s’agit avant tout des motivations fiscales des vendeurs.

Où cela laisse les investisseurs dans Bitcoin

La meilleure chose que la plupart des investisseurs puissent faire dans cette situation est d’être patient et d’essayer de faire la moyenne de votre position. Si vous n’avez pas encore de participation Bitcoin, c’est probablement une opportunité utile pour commencer à en accumuler une.

D’une part, même si le prix du BTC continue de baisser, vous avez au moins l’avantage d’acheter à un moment où le prix baisse.

Le calcul de cette situation est très attrayant. Disons que vous achetez aujourd’hui et que le prix baisse encore de 25 %. Si vous achetez ensuite dans une autre position de valeur égale en dollars, vous obtenez un effet de levier.

Par exemple, si le prix du BTC chute de 25 %, passant de 49 000 $ à 36 750 $, et que vous achetez une position égale ou supérieure à ce prix inférieur, vous pouvez obtenir un effet de levier. En effet, si le prix passe par la suite de 36 750 $ à 49 000 $, vous gagnez 33,33 % en valeur. C’est un gain plus important que la perte de 25 %. Ainsi, un pari égal ou supérieur au prix le plus bas vous aide à plus que couvrir la perte.

C’est pourquoi de nombreux investisseurs axés sur la valeur aiment prendre une première participation dans un titre en baisse. Ils prennent ensuite des positions de plus en plus importantes au fur et à mesure que le titre baisse. C’est ce que de nombreux investisseurs pourraient finir par faire maintenant alors que les prix du Bitcoin et de l’Ethereum sont faibles.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.